Những ham muốn thầm kín của chị em phụ nữ trong 'chuyện ấy', cánh mày râu nên biết để chiều nàng 'tới bến'

Những điều dưới đây mách nhỏ bạn, rằng nàng muốn chàng đáp ứng những điều "yêu" này chỉ là không dám tâm sự với bạn tình.

Không chỉ mong muốn những màn dạo đầu thú vị, nhiều phụ nữ còn thầm muốn nó kéo dài. Theo Tạp chí Nghiên cứu Tình dục, cả phụ nữ và nam giới đều muốn có màn dạo đầu kéo dài ít nhất khoảng 15 - 18 phút. Thời gian dạo đầu kéo dài sẽ giúp phụ nữ tăng hưng phấn và sẵn sàng “vào cuộc”, do đó các chàng trai hãy từ từ lôi kéo nàng bằng những cái ôm hôn vào những điểm G trên cơ thể của nàng, cùng với những câu nói dụ dỗ ngọt ngào nhé và đừng bao giờ “đốt cháy giai đoạn”.

Không giống đàn ông, cơ thể phụ nữ cần được kích thích để tăng khả năng khoái cảm và đa số họ rất cần những màn dạo đầu thú vị. Nếu chàng bỏ qua màn dạo đầu, hôn ít, vuốt ve ít, mà ngay lập “lâm trận” thì chắc chắn bạn đã làm nàng mất hứng. Người phụ nữ rất quan trọng màn dạo đầu bởi nó khiến nàng cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và chia sẻ, vì thế, hãy luôn tập trung vào màn dạo đầu này để mang lại những xúc cảm thăng hoa và ngây ngất cho cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng chỉ có chăm chú đến “đôi gò bồng đào”

Vẫn biết cặp núi đôi của phụ nữ là nơi nhạy cảm và dễ kích thích nhất trong khi làm chuyện ấy. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng cùng nụ hôn nóng bỏng thường tăng khả năng hứng thú của nàng. Tuy nhiên nhiều người phụ nữ “tham lam” không chỉ muốn người ấy chạm vào ngực của mình và còn muốn chàng kích thích ở nhiều bộ phận khác trên cơ thể như bàn chân, phần da nhạy cảm phía sau đầu gối hay cổ của nàng. Thực sự phụ nữ muốn bạn tình khám phá toàn bộ cơ thể của cô ấy thay vì chỉ để ý đến một vài bộ phận quan trọng.

3. Muốn là người chủ động trong “cuộc yêu”

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ luôn luôn chỉ biết thụ động, thiếu sáng tạo trong khi “ân ái”, nhưng thực tế điều đó không chính xác. Nhiều chị em thực sự muốn được một lần làm chủ cuộc yêu, được tự mình dẫn dắt, lôi kéo và tạo cảm giác “sung sướng” cho chàng, nhưng vì sự ngại ngùng mà các nàng chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Về khoản này, đàn ông thường ấn tượng với những cô nàng táo bạo hay các cô gái hư, bởi họ rất mạnh dạn trong chuyện ấy và rất biết cách làm thỏa mãn ham muốn của đàn ông.



Ảnh minh họa: Internet

4. Thích được một lần được quan hệ nơi công cộng.

Nhiều cô nàng táo bạo muốn thử được “yêu” ở những chốn công cộng như phòng thử đồ của một cửa hàng lớn, một lớp học bỏ hoang hay trong phòng karaoke mà không phải trên giường trong phòng ngủ của hai người. Họ có ý nghĩ muốn thay đổi môi trường yêu để có thể được trải nghiệm những cảm giác khác nhau và biết đâu một địa điểm mới lại khiến cả hai thêm ham muốn.

Nếu bạn có ý nghĩ này trong đầu, hãy thử mạnh dạn đề nghề với chàng, biết đâu chính bản thân chàng cũng đang muốn thử nghiệm điều này thì sao.

5. Thích sự nhịp nhàng, liên tục và không bị ngắt quãng

Mỗi người phụ nữ lại yêu thích một kiểu ái ân khác nhau, có những người thích sự nhẹ nhàng, êm ru; nhưng cũng có người thích sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tất cả chị em đều thừa nhận rằng dù nhanh hay chậm, dù quyết liệt hay dịu dàng, họ đều thích đối tác duy trì được sự nhịp nhàng, liên tục và đặc biệt không muốn bị bất cử một vật cản nào làm mất hứng “cuộc yêu”.