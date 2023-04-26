Yêu nhau đã lâu, đến ngày cầu hôn tôi bàng hoàng ngã khuỵ khi phát hiện giới tính thật sự của người bạn gái ở bên tôi bấy lâu nay

Cụ thể, nhân vật chính của câu chuyện là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) 29 tuổi, anh là một nhân viên văn phòng đang hẹn hò với người bạn gái 28 tuổi là cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi), kém anh một tuổi được một năm.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền một bài viết với tiêu đề: “Tôi đang nghi ngờ giới tính thật sự của bạn gái mình”

Điều đáng nói ở đây là anh Park không hề nghi ngờ về việc bạn gái anh đang có ngoại tình hay không. Mà là, anh đang nghi ngờ là liệu bạn gái của anh có phải là 'đàn ông' hay không.

Anh Park cực kỳ tôn trọng và nâng niu bạn gái của mình. Anh luôn biết giữ gìn ‘thứ quý giá nhất của con gái’ cho bạn gái mình trước hôn nhân. Vì anh yêu cô đến nỗi anh đinh ninh mình chắc chắc sẽ lấy người bạn gái về làm vợ. Nhưng dạo gần đây, anh Park đang cực kỳ bối rối khi phát hiện một số chuyện ‘đáng ngờ’ của bạn gái.

Vào một buổi hẹn hò, anh Park và bạn gái đã đi dạo ngang qua trường cũ của anh. Anh Park đã kể cho bạn gái nghe những chuyện khi đi học của mình và cho bạn gái xem những tấm ảnh tốt nghiệp, sau đó anh Park liền tò mò hỏi bạn gái: "Anh cho em xem ảnh tốt nghiệp của em rồi, em có thể cho anh xem bức ảnh tốt nghiệp của em không?". Nhưng bạn gái anh Park từ chối một cách thẳng thừng bằng: “Không cho anh xem đâu”.

Vài ngày sau, anh Park lại tiếp tục xin bạn gái cho xem bức ảnh tốt nghiệp của cô, nhưng câu trả lời vẫn là thẳng thừng từ chối: "Em không thích nó vì nó xấu lắm". Cho đến lúc này, anh Park vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng vì bạn gái đã từng đi cắt mắt hai mí, vì vậy có lẽ tấm ảnh lúc đó khác bây giờ nên bạn gái không muốn cho anh xem.

Sự nghi ngờ của anh Park bắt đầu tích tụ từ việc này. Trong khi đang lướt trang cá nhân của mẹ bạn gái, anh ấy đã bắt gặp một cụm từ lạ. Trong bài đăng cách đây 8 năm, mẹ của bạn gái có đăng hình ảnh của một món quà và kèm theo dòng trạng thái: "Món quà từ con trai cả của chúng tôi, Choi".

Ảnh minh họa: Internet

Anh Park đương nhiên biết hết tên của chị em nhà bạn gái, Choi là một cái tên mà anh chưa bao giờ nghe gia đình bạn gái nhắc đến. Cuối cùng, việc nghi ngờ của anh Park đã lên tới đỉnh điểm là vì nghe cô em gái của bạn gái gọi nhầm bạn gái anh là ‘anh trai’. Sau những việc trên, anh đâm ra nghi ngờ bạn gái mình là người chuyển giới.

Trong khi cùng nhau dán giấy dán tường cho phòng của bạn gái, khi anh mang sơn màu xanh nhạt vào để sơn tường cho bạn gái, thì anh nghe em của bạn gái hỏi rằng: "Anh trai của em có thích màu đó không đó?"

Anh Park lập tức quay sang nhìn họ với vẻ mặt nghi ngờ, em gái của bạn gái anh đã biết mình lỡ miệng nên đã gượng cười với anh: "À chị gái chứ, em nhầm. Màu này là chị em chọn đúng không? Nên chắc là chị em sẽ thích rồi."

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình giải thích đó đó, người em nhìn anh Park chằm chằm và để ý đến sắc mặt của anh.

Bây giờ, anh Park trở nên đa nghi đến mức thậm chí còn nghi ngờ chiều cao 1m72 của bạn gái của mình.

Cư dân mạng đã đưa ra nhiều lời khuyên cho anh Park:

"Hãy thử nói chuyện để thăm dò bạn gái của anh xem sao hoặc nói chuyện với nhau một cách trung thực”

"Nếu thật là cô ta lừa dối bạn thì không nên kết hôn làm gì”

"Bạn hãy đem chuyện kết hôn ra, kéo cô ấy kiểm tra sức khỏe để cho đám cưới được suôn sẻ hơn”.

"Thử đi hỏi cựu sinh viên trong trường cũ của bạn gái xem"

"Có bao giờ anh thấy bạn gái mình nói rằng cô ấy đau đớn vì bị đau bụng kinh chưa?"