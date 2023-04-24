Bạn trai từ chối ‘ân ái’ vì tôn trọng tôi, nhưng sau lần làm ‘chuyện ấy’ lần đầu tiên, tôi run rẩy ngã khuỵ vì anh ấy đòi chia tay mà không hiểu lý do

Tôi và anh ấy yêu nhau đã lâu, nhưng không ngờ tình cảm của chúng tôi lại bị rạn nứt bởi ‘chuyện ấy’

Gần đây, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đã xuất câu chuyện một cặp đôi đi đến bờ vực tan vỡ chỉ bởi vì 'chuyện ấy'. Theo như câu chuyện được đăng tải, cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) có một người bạn trai luôn rất quan tâm đến cô. Bạn trai nói rằng sẽ tôn trọng cô và bảo vệ sự trong trắng của bạn gái trước khi hai đứa kết hôn. Vì vậy, trong suốt 4 năm yêu nhau cả hai đều không làm gì đi quá giới hạn.

Chuyện của cô Lee và bạn trai mình rất trẻ con và trong sáng, cả hai có thể dễ dàng đỏ bừng cả mặt chỉ sau một nụ hôn. Nhờ sự quan tâm, ân cần của bạn trai, cả hai đã nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn và duy trì tình yêu cực đẹp của mình. Ảnh minh họa: Internet Mỗi khi đi gặp bạn bè, cô Lee luôn hào hứng kể với họ rằng họ rằng bạn trai tôn trọng cô, nếu cô không cho phép thì cả hai sẽ không vượt quá giới hạn. Bạn bè cô Lee luôn nói rằng: 'Không biết trong 100 người đàn ông thì có khoảng bao nhiêu người tốt như bạn trai của bạn nữa'.

Mỗi lần nghe những lời khen như vậy, cô Lee đều cảm thấy tự hào và nói: “Bạn trai tôi là duy nhất trên đời”. Cô Yoon lúc nào cũng tin tưởng vào tình yêu bền vững của cả hai. Và vào một đêm, dưới sự ‘bật đèn xanh’ của cô Yoon, thì cả hai đã có một đem nồng cháy. Sau buổi tối hôm đó, cô Yoon suốt ngày chỉ nghĩ đến bạn trai mình và càng yêu bạn trai nhiều hơn. Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tượng của cô Yoon. Ảnh minh họa: Internet Ngay sau lần ‘thân mật’ đầu tiên, bạn trai bắt đầu ngày càng bỏ bê cô Yoon và cuối cùng là trốn tránh đi hẹn hò với lý do anh ta đi làm về mệt. Cô Yoon cảm thấy hoang mang sau khi thấy bạn trai mình thay đổi 180 độ sau khi làm ‘chuyện ấy’, cô buồn phiền chia sẻ suy nghĩ của mình trên mạng xã hội rằng: "Bạn trai của tôi có mất hứng thú với tôi sau khi làm chuyện ấy sao? Tôi hy vọng những người có cùng trải nghiệm với tôi sẽ cẩn thận hơn trong mối quan hệ” Ảnh minh họa: Internet Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã an ủi người cô Yoon rằng: "Việc thân mật không làm thay đổi mọi thứ 'nghiêng trời lệch đất’ như vậy đâu. Đơn giản mà nói vấn đề nằm ở bạn trai của bạn, bạn trai của bạn là một người đàn ông không tốt.

Lần đầu dẫn bạn thân về nhà chơi, tôi ngớ người khi thấy bạn thân biết rõ mọi thứ trong nhà, khi tắm ra tôi chết lặng khi thấy bố mình và bạn thân đang… Lần đầu tiên tôi dẫn người bạn thân nhất về nhà chơi, tưởng đâu chúng tôi sẽ có một ngày vui vẻ nhưng vô tình thấy hành động của bố và bạn thân, hôm đó đã trở thành ký ức đáng sợ nhất trong đời tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-trai-tu-choi-an-ai-vi-ton-trong-toi-nhung-sau-lan-lam-chuyen-ay-lan-dau-tien-toi-run-ray-nga-khuy-vi-anh-ay-doi-chia-tay-ma-khong-hieu-ly-do-575539.html