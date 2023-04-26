Nhân vật chính được kể trong câu chuyện là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi). Cô là một người phụ nữ không thích uống rượu, nhưng cô ấy là kiểu người khi uống vào sẽ rất vui vẻ, hoà đồng với mọi người. Chính vì thế mà bạn bè thường gọi cô mỗi khi đi nhậu. Vì thế bạn trai đã rất nhiều lần ghen tuông.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền một bài viết có tiêu đề: “Liếc mắt đưa tình với người khác trước mặt bạn trai, cuộc tình 4 năm chính thức chấm dứt”

Trong cuộc nhậu vào ngày xảy ra sự việc, lúc đầu mọi việc vẫn diễn ra rất vui vẻ, cô Kim hôm nay có tâm trạng tốt hơn những ngày khác. Lúc sau cô đã hơi say, nhưng vẫn nâng cốc lên để uống, trong lúc không tỉnh táo và vui vẻ quá đà cô đã hơi ‘đụng chạm’ với một người đàn ông khác thậm chí là vòng qua tay nhau để chụp ảnh tình tứ đang uống ‘giao bôi’ với nhau. Những việc này đều được bạn trai nhìn thấy hết.

Rồi vào một ngày, thấy cô Kim ngày càng thân mật với nhiều trai lại, bạn trai không chịu được nữa đã thẳng thừng chia tay cô Kim. Bạn trai của cô Kim không phải là bạn học cùng lớp của cô Kim, nhưng vì bạn trai bằng tuổi với cô nên cô dễ dàng kéo bạn trai đi nhậu chung và kết thân với bạn của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy cô Kim bắt đầu đụng chạm người đàn ông khác, bạn trai của cô Kim đã nhắc nhở cô "Nè, làm cái gì đấy!", nhưng cô chỉ cười cười cho qua . Nhưng khi thấy hành động của cô Kim ngày càng quá đáng, chụp ảnh tình tứ, uống rượu giao bôi thì bạn trai đã hét lên"Em có thôi đi không?".

Cô Kim vẫn làm như không nghe thấy gì và tiếp tục uống rượu ‘giao bôi’ với một người đàn ông khác nữa. Bạn trai cô Kim không nói gì nữa, bỏ ra ngoài và nói mình đi hút thuốc. Bạn bè khác của cô Kim đã chú ý thấy thái độ tức giận của bạn trai, đã kêu cô Kim hãy chạy theo. Nhưng khi cô chạy ra thì bạn trai đã bỏ về.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó cô Kim mới thật sự nhận ra sai lầm của mình nên đã nhắn tin cho bạn trai: 'Em rất xin lỗi anh. Em biết em sai rồi. Chúng ta gặp nhau để nói chuyện nhé", nhưng bạn trai không thèm đọc cũng như trả lời tin nhắn của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau cô run rẩy nhận được tin nhắn chia tay của bạn trai: “Hành động của em làm anh mất niềm tin vào em. Chúng ta chia tay đi”.

Quá hoảng loạn cô Kim ngay lập tức chạy đến nhà bạn trai để xin lỗi, nhưng bạn trai đã đổi hết mật khẩu cửa, ổ khoá nên cô không mở được cửa nhà ra. Theo cô Kim kể thì cô và bạn trai đã hẹn hò được 4 năm, hiện tại cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Ba mẹ của cô Kim cũng mặc định bạn trai của cô là con rể.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim đã xin lời khuyên từ cư dân mạng và nói rằng: "Nếu không phải anh ấy thì tuyệt đối không lấy chồng".

Đáp lại, cư dân mạng chỉ trích cô Kim:

"Lơ bạn trai để ‘đò đưa’ với người khác thì giờ bạn khóc có ích gì?"

"Vấn đề nằm ở bạn"