Bật mí tư thế mà chị em phụ nữ cực thích khi 'quan hệ', các anh chồng nên tham khảo và ghi nhớ để giúp vợ 'đạt cực khoái'

Tư thế nữ ở trên việc chàng nằm im để nàng thực hiện các chuyển động sẽ làm cho chàng phát điên lên với những cảm xúc hưng phấn dâng tràn.

Lúc này thì cô ấy chỉ cần bạn nằm im và kiểm soát những chuyển động. Đồng thời ngón tay của bạn nên di chuyển xuống bên cạnh dương vật nhằm làm tăng sự kích thích âm đạo một cách mạnh mẽ cho cô ấy.

Ở tư thế quan hệ tình dục kiểu nữ ở trên thì bạn sẽ nằm xuống còn cô ấy thì ngồi lên trên bụng của bạn và đặt hai tay lên ngực của bạn, nhiều cô nàng đạt được cực khoái ở tư thế này, và đây là những tư thế được phụ nữ yêu thích nhất trong các tư thế quan hệ vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cả hai cùng đứng

Cách này là cả hai đều đứng nàng co một chân lên và bạn dùng tay giữ chân của nàng và quan hệ (lưu ý cách tư thế quan hệ tinh dục này nên dựa sát vào tường tránh tình trạng té ngã)

Ở tư thế này thì bạn nên cần một bề mặt và chỗ dựa vững chắc để duy trì việc làm tình tránh mệt mỏi, tạo cảm giác thoải mái khi làm tình. Tư thế làm tình kiểu đứng này thì bạn dùng 1 tay ôm nàng, 1 tay giữ chân của nàng bắt qua chân đồng thời nàng dùng tay ôm cổ của chàng để giữ sự cân bằng và chắc chắn. Tư thế này thì nàng và chàng vừa có thể hôn vừa có thể thực hiện quan hệ với hưng phấn dâng trào cực đỉnh.

Tư thế quan hệ kiểu món quà

Ở tư thế này thì vị trí và sự thâm nhập của cậu nhỏ vào âm đạo của nàng rất thân mật và thư giãn.

Nàng sẽ nằm ngửa đồng thời hai chân co lại nhằm ôm lấy chàng tạo sự thân mật khi làm tình, đồng thời chàng sẽ úp xuống. Đây cũng là một trong các tư thế quan hệ giúp nàng lên đỉnh nhanh và thích nhất.

Bình thường đa số mọi người đều chỉ biết đến tư thế quan hệ tình dục truyền thống. Và có nhiều người có các tư thế quan hệ tình dục không phù hợp khiến cho sau cuộc “yêu” thì cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và có nhiều gia đình đã phải li hôn chỉ vì việc đời sống tình dục không phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế Doggy

Tư thế Doggy bạn sẽ thấy cô nàng sẽ nâng vòng 3 của cô ây lên đồng thời hai chân duỗi thẳng lên, còn chàng thì đưa dương vật của mình tiếp xúc với vùng nhạy cảm của nàng, hai tay chống xuống và hai chân quỳ gối xuống và thực hiện các thao tác làm tình.

Ở tư thế này để tăng dần sự kích thích và hưng phấn thì chàng nên đưa dương vật vào âm đạo ngắn và chậm thay vì sâu và nông, sau đó có thể tăng tốc độ và độ sâu của dương vật, tuy thiếu cảm giác đối mặt để được hôn nàng nhưng sẽ làm cho 2 người tập trung giúp tạo được cảm giác sung sướng tột đỉnh.