Những tư thế 'yêu đứng' giúp 'cuộc vui' trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thêm gia vị bất ngờ biết đâu chàng nghiện bạn chẳng buông

Tâm sự Eva 26/04/2023 21:55

Thử ngay 4 tư thế 'yêu đứng' này, biết đâu bạn và chàng sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong mỗi lần 'lăn lộn trên giường'.

Hãy thay đổi một chút trong chuyện ‘yêu’ sẽ giúp cho vợ chồng cảm thấy được yêu thương và gắn kết với nhau hơn. Một trong những thay đổi đó phải nhắc đến những tư thế ‘yêu’ nữa phụ nữ nhé.

Những tư thế 'yêu đứng' giúp 'cuộc vui' trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thêm gia vị bất ngờ biết đâu chàng nghiện bạn chẳng buông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế vũ công ballet

Tư thế này cho phép bạn có thể đối mặt thật gần gũi và thân mật với người ấy để tạo ra những cung bậc cảm xúc nồng nàn. Đây là cũng là tư thế quan hệ chiếm ít không gian nên khá phù hợp với những nơi nhỏ hẹp như phòng tắm.

Để thực hiện tư thế vũ công ballet, hai bạn đứng đối mặt với nhau. Nàng co một chân và quấn chân quanh eo chàng. Chàng thì đứng thẳng và hỗ trợ nâng đỡ cơ thể nàng. Nếu bạn đủ dẻo dai, hãy thử đặt chân lên ​​vai chàng thay vì quấn chân quanh eo để thâm nhập sâu hơn.

Những tư thế 'yêu đứng' giúp 'cuộc vui' trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thêm gia vị bất ngờ biết đâu chàng nghiện bạn chẳng buông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế đứng gập người

Trong tư thế đứng gập người, chàng có thể dễ dàng đưa tay ra phía trước cơ thể và kích thích những vùng nhạy cảm phụ nữ thích chạm vào nhất để tăng phần hưng phấn. Khi thực hiện tư thế đứng gập người, cả hai bạn đứng thẳng. Nàng đứng đằng trước và quay lưng vào chàng. Sau đó, bạn gập người để đối tác của bạn thâm nhập từ phía sau.

Tư thế đứng mặt đối mặt

Tư thế mặt đối mặt là tư thế quan hệ mà chàng có thể kích thích âm vật thật nhiều để khiến nàng hưng phấn. Hơn nữa, bạn cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác thử thách khi làm chuyện ấy trong một tư thế đứng khó khăn.

Khi thực hiện tư thế quan hệ đứng này, bạn và người ấy đứng thẳng và quay mặt vào nhau. Sau đó, nàng bám hai tay vào người chàng và nâng hai chân quấn quanh eo anh ấy. Nàng có thể đứng trên giường để thực hiện tư thế này dễ dàng hơn. Chàng cũng có thể dựa lưng vào tường để có thêm điểm tựa khi thực hiện tư thế này.

Những tư thế 'yêu đứng' giúp 'cuộc vui' trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thêm gia vị bất ngờ biết đâu chàng nghiện bạn chẳng buông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ trên bàn

Nếu bạn và người ấy có chiều cao chênh lệch đáng kể, tư thế quan hệ đứng này sẽ giúp bạn giảm khắc phục những khó khăn do chiều cao gây ra. Ngoài ra, hai bạn cũng sẽ có khoảng thời gian gần gũi thân mật khi được trao nhau ánh mắt nồng cháy.

Bạn chọn một mặt phẳng có chiều cao ngang hông như bàn ăn, ghế hay giường rồi ngả người trên mặt phẳng này.

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