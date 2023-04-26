3 kỹ năng 'giường chiếu' mà chị em phụ nữ cần ghi nhớ để 'giữ lửa' cho hôn nhân gia đình

Tâm sự Eva 26/04/2023 06:25

Muốn gia đình hạnh phúc, chị em đừng quên học thêm những kỹ năng 'chăn gối', đây chính là con đường gần nhất để chị em và người thương của mình gắn kết với nhau hơn.

Trong thời buổi hiện đại phụ nữ giới nên gạt bỏ những quan niệm cũ, chủ động và cởi mở hơn trong chuyện chăn gối để có đời sống tình dục thực sự thăng hoa. Bạn đừng nên quên những kỹ năng dưới đây nhé.

Hãy thật quyến rũ và chủ động khi lên giường

Phụ nữ nên chủ động và tự tin hơn khi ở trên giường. Tại sao ư? Đơn giản là vì, giường ngủ là nơi chỉ dành cho 2 người, là nơi bạn trút bỏ tấm tạp dề đầy dầu mỡ hay bộ quần áo công sở hàng ngày, trở về với những ham muốn thầm kín nhất của cơ thể. Hãy chủ động đề nghị chàng “vào cuộc” bằng những bộ đồ ngủ gợi cảm, kèm theo chút nước hoa, dành cho chàng những cử chỉ hay những lời nói nóng bỏng nhất, đảm bảo chàng sẽ “phát điên” lên vì kĩ năng chăn gối của bạn.

3 kỹ năng 'giường chiếu' mà chị em phụ nữ cần ghi nhớ để 'giữ lửa' cho hôn nhân gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết cách làm cho anh ấy thỏa mãn

Đa số phụ nữ đều chưa biết cách khiến đàn ông thỏa mãn. Việc của chị em chính là sử dụng cách di chuyển cơ thể một cách quyến rũ sẽ tạo ra tác dụng mạnh hơn nhiều. Bởi đàn ông dễ dàng bị kích thích bằng trực quan hơn phụ nữ, vì thế hình ảnh khiêu khích một cách mạnh mẽ từ nàng sẽ khiến anh ấy phấn khích vô cùng. Bạn có thể dùng cả thân người hoặc chỉ cần dùng đôi bàn tay ‘hư hỏng’ của mình vuốt ve cơ thể anh ấy để tạo sự kích thích hết mức có thể nhé.

Đừng ngại cùng chàng thay đổi tư thế mới

Trong chuyện ấy bạn đừng luôn giữ mãi một tư thế. Những tư thế quan hệ khác nhau giúp cho “cuộc yêu”’ của cả hai thêm thú vị và nóng bỏng hơn. Bạn có thể chủ động đề nghị chàng thử những tư thế mới, việc này khiến cho chuyện chăn gối luôn mới mẻ và không nhàm chán. Hãy thử những tư thế không quá khó, không đòi hỏi kỹ thuật cao, miễn là bạn dễ dàng điều khiển nhịp độ, làm chủ “cuộc yêu”. Chắc chắn chàng sẽ rất ngạc nhiên trước kỹ năng chăn gối đỉnh cao và sự thay đổi đầy nóng bỏng của bạn đấy!

3 kỹ năng 'giường chiếu' mà chị em phụ nữ cần ghi nhớ để 'giữ lửa' cho hôn nhân gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến chàng 'phát điên', bất cứ lúc nào cũng muốn chìm trong 'ân ái', không thể 'kiềm chế' lại được - đảm bảo hôn nhân 'nồng cháy' như lúc mới yêu

3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến chàng 'phát điên', bất cứ lúc nào cũng muốn chìm trong 'ân ái', không thể 'kiềm chế' lại được - đảm bảo hôn nhân 'nồng cháy' như lúc mới yêu

Áp dụng những tuyệt chiêu đơn giản nhưng không hề giản đơn này trong lúc 'yêu' sẽ khiến chàng say đắm bạn không rời, mê bạn như điếu đổ.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the cách giữ hạnh phúc gia đình

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