Những điểm nhạy cảm trên cơ thể của đàn ông, chị em chỉ cần 'chạm nhẹ' là chinh phục được các chàng trong tích tắc!

Tâm sự Eva 28/04/2023 15:05

Chị em biết được những điểm nhạy cảm này trên cơ thể các chàng, chắc chắn 'cuộc vui' thăng hoa hơn bao giờ hết, chàng 'quấn quýt' chẳng rời.

Không khác gì phái nữ, đàn ông cũng có những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Nếu biết được những điểm này, nàng sẽ giúp chàng thăng hoa và thỏa mãn trong “cuộc yêu”.

Lưng

Dùng tay hoặc móng tay chạm vào lưng chàng cũng đủ để kích thích ham muốn của anh ấy lên đến tột đỉnh. Chàng sẽ chìm đắm trong sung sướng và muốn tiến gần bạn hơn.

Hãy nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay của mình lên lưng khi anh ấy bắt đầu chìm vào giấc ngủ, điều này không chỉ kích thích mà còn gợi cảm giác ham muốn tột cùng của các anh.

Đầu ngực

Đầu ngực là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể người phụ nữ. Và điều này cũng được áp dụng trên cơ thể của đàn ông. Chỉ cần các cử chỉ và đụng chạm nhẹ nhàng như: hôn, sử dụng chiếc lưỡi tinh nghịch,… ở khu vực trên cũng tạo ra những rung động bất thường. Hơn nữa, kích thích đầu ngực khi “lâm trận” có thể giúp anh ấy hài lòng và thỏa mãn hơn.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể của đàn ông, chị em chỉ cần 'chạm nhẹ' là chinh phục được các chàng trong tích tắc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tai

Ít người nghĩ rằng tai là điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Tuy nhiên, đây là một sự thật rất chắc chắn. Tai có nhiều dây thần kinh nên các kích thích trên người chàng được cung cấp nhiều hơn. Khi vào màn dạo đầu, bạn đừng bỏ qua khu vực này. Hãy kích thích chàng bằng những lần dùng tay chạm nhẹ và hôn vào tai. Lúc này, ham muốn của anh ấy tăng đến tột đỉnh và sẵn sàng để vào “cuộc yêu” ngay lập tức.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể của đàn ông, chị em chỉ cần 'chạm nhẹ' là chinh phục được các chàng trong tích tắc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đùi trong

Đùi trong là vùng gần bộ phận sinh dục nhất, đồng thời cũng là điểm nhạy cảm nhất. Chỉ cần dùng tay chạm nhẹ nhàng, tín hiệu kích thích sẽ được gửi lên não bộ của chàng. Điều này sẽ khiến “cậu bé” không thể yên vị mà muốn tiến đến “vùng cấm” của nàng.

Sau gáy và cổ chàng

Dùng tay chạm vào cổ hoặc gáy của chàng trước khi ân ái sẽ khiến các giác quan trên cơ thể được kích thích mạnh mẽ hơn. Để tăng thêm sự nóng bỏng trong màn dạo đầu, bạn có thể hôn hoặc thổi vào các khu vực trên. Lúc này, ham muốn của chàng không thể kiềm chế được nữa và chàng chỉ muốn tiến đến ôm chầm lấy bạn, lúc này chỉ muốn quấn lấy nhau.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể của đàn ông, chị em chỉ cần 'chạm nhẹ' là chinh phục được các chàng trong tích tắc! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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