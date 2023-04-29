Lý giải nguyên nhân vì sao hầu hết cánh mày râu có nhu cầu 'quan hệ' vào buổi sáng cao

Vào buổi sáng, khi mà ham muốn tình dục một người đàn ông tăng cao nhất thì người phụ nữ lại chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Đến khi màn đêm buông xuống, khi một người phụ nữ đang ở trong tâm trạng rạo rực nhất thì người đàn ông lại hoàn toàn thờ ơ với 'chuyện ấy'. Tất cả đều do sự tác động của hormone.

Phụ nữ cũng có testosterone trong cơ thể nhưng với một số lượng nhỏ và sau một giấc ngủ dài, nồng độ testosterone tăng lên không đáng kể. Trong khi đàn ông chỉ cần lượng testosterone ở mức bình thường là đã luôn sẵn sàng cho 'chuyện ấy'. Chính vì vậy, khi testosterone tăng cao vào buổi sáng, nam giới có thể sẽ thấy 'cậu bé' trong tình trạng 'chào cờ' mỗi khi thức dậy.

6: 00 AM

Ngủ ngon là cách tốt nhất để người đàn ông có thể cảm thấy ham muốn hơn vào buổi sáng. Các nghiên cứu đã nhận thấy rằng một người đàn ông có giấc ngủ dài và sâu sẽ có mức testosterone cao hơn. Nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy việc ngủ > 5 giờ mỗi đêm có thể làm tăng ham muốn tình dục thêm 15%.

7: 00 AM

Đây là lúc mà mức độ hormone giới tính của đàn ông ở mức cao nhất kể từ khi anh ta thức dậy, còn người phụ nữ lại đang ở mức thấp nhất.

Vì ở nam và nữ, mức testosterone cao nhất ở hai cột mốc đầu – cuối trong một ngày, nên nếu muốn kích thích cho người phụ nữ có ham muốn trong cùng thời điểm, người đàn ông cần phải nỗ lực nhiều hơn.

Hormone sinh dục của nữ còn bị ảnh hưởng bởi chu kỳ hàng tháng của họ. Lúc đỉnh cao của chu kỳ kinh nguyệt, mức độ testosterone của người phụ nữ có thể cao hơn so với lúc bình thường khoảng 30 lần.

Ảnh minh họa: Internet

08:00 AM

Khi cả hai giới đã sẵn sàng cho ngày làm việc mới, hormone căng thẳng cortisol bắt đầu khởi động làm giảm tác dụng của hormone giới tính. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy Cortisol làm giảm ham muốn tình dục ở cả nam giới và phụ nữ.

12: 00 PM

Khi đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ hấp dẫn, ngay lập tức não bộ sẽ giải phóng endorphins và tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục của họ. Lúc này, một người đàn ông có mức testosterone cao hơn có thể sẽ tán tỉnh ngay. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Wayne ở Michigan, Mỹ, đàn ông có nhiều testosterone sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ.

6:00 PM

Thời điểm này, mức testosterone của nam giới bắt đầu giảm trong khi hormone giới tính của phụ nữ dần dần tăng lên.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego đã chỉ ra, một buổi tập thể dục sau giờ làm việc có thể tăng ham muốn tình dục của cả hai giới.

Theo báo cáo của cuộc nghiên cứu thì có đến 30% người sẽ quan hệ tình dục nhiều hơn và 26% trường hợp đạt nhiều cực khoái hơn sau khi tập thể dục. Một nghiên cứu của Đại học Texas cho thấy những người phụ nữ đã tập các bài tập cardio trong vòng 20 phút sẽ đáp ứng tốt với các kích thích tình dục.

7:00 PM

Đây là thời gian để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nếu bạn chọn âm nhạc như một cách thư giãn thì điều này có thể ảnh hưởng đến lượng hormone giới tính. Một nghiên cứu do Đại học Nara (Nhật Bản) thực hiện đã thấy rằng âm nhạc làm tăng mức testosterone "đáng kể" ở phụ nữ nhưng lại có tác dụng ngược lại ở nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

8:00 PM

Kết quả của một trận đấu quan trọng trên truyền hình có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone của nam giới. Theo một nghiên cứu của Đại học Utah, khi xem một trận đấu thể thao, nam giới có thể tăng mức độ hormone lên khoảng 20% nếu đội bóng của họ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, điều này không có tác động gì đối với phụ nữ. Hoạt động thể thao chỉ ảnh hưởng đến nồng độ hormone của phụ nữ khi bạn thực sự tham gia và đổ mồ hôi vì nó.

Ảnh minh họa: Internet

9: 00 PM

Đây là thời điểm mà mức testosterone của người đàn ông giảm xuống thấp nhất trong ngày, trong khi ở người phụ nữ đang ở điểm cao nhất. Tuy nhiên ham muốn tình dục ở phụ nữ không phải là một câu chuyện đơn giản.

Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến ham muốn tình dục là hình ảnh cơ thể. Nếu một người phụ nữ cảm thấy mình không hấp dẫn, cô ấy sẽ tự ti và không muốn quan hệ tình dục. Đó là lý do tại sao, những người phụ nữ bị buồng trứng đa nang, có nồng độ testosterone tăng cao thường không có ham muốn. Nguyên nhân là vì hội chứng đa nang khiến họ bị thừa cân và cảm thấy mình không hấp dẫn.

(Nguồn: Timesofindia)