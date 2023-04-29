Bạn thân của bạn trai thật chất là ‘tình một đêm’ của anh, tôi tức giận bắt cắt đứt quan hệ, bạn trai chỉ phán một câu xanh rờn khiến tôi tái mặt

Tâm sự Eva 29/04/2023 09:22

Tôi sốc nặng khi phát hiện ra rằng cô bạn thân của bạn trai cũng chính là ‘tình một đêm’ của anh.

Gần đây, trên trang cộng đồng mạng của Hàn Quốc đã đăng tải câu chuyện về mối quan hệ của một cặp đôi đang trên bờ vực tan vỡ vì người bạn thân.

Theo lời kể, cô Choi đã quen bạn trai được hai năm. Khi bắt đầu mối quan hệ này, bạn trai đã từng hỏi cô rằng: "Anh quen em rồi, anh có nên cắt đứt tất cả những người bạn nữ của mình luôn hay không?".

Bạn thân của bạn trai thật chất là ‘tình một đêm’ của anh, tôi tức giận bắt cắt đứt quan hệ, bạn trai chỉ phán một câu xanh rờn khiến tôi tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đấy, cô Choi trả lời rằng không sao, và tình yêu giữa hai người bắt đầu như vậy. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, cô Choi nhận ra rằng những gì cô nói đã lại trở thành vật cản ngán chân cô.

Một trong những người bạn nữ mà bạn trai cô nhắc đến chính là người yêu cũ của anh. Cả hai người họ đã có một khoảng thời gian thân mật với nhau cả ngày lẫn đêm, sau khi chia tay cả hai vẫn là bạn cho đến tận bây giờ.

Bạn thân của bạn trai thật chất là ‘tình một đêm’ của anh, tôi tức giận bắt cắt đứt quan hệ, bạn trai chỉ phán một câu xanh rờn khiến tôi tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi đã tìm hiểu mọi thứ và ẩn ý với bạn trai rằng: “Em nghĩ anh nên cách xa và ít thân thiết lại với bạn gái cũ của anh. Vì anh đang yêu em, em không bắt ép anh. Mà đó là điều lịch sự và chu đáo của một người bạn trai.”

Bạn thân của bạn trai thật chất là ‘tình một đêm’ của anh, tôi tức giận bắt cắt đứt quan hệ, bạn trai chỉ phán một câu xanh rờn khiến tôi tái mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người bạn trai chỉ đáp lại cô Choi một cách hờ hững: "Anh chắc chắn chỉ có một trái tim, và anh chỉ thích em. Vậy tại sao anh phải cắt đứt với bạn bè của anh chứ, nó chỉ là quá khứ thôi mà? Giờ anh không có bất kỳ cảm xúc nào với cô ta cả, chỉ là bạn thôi. Nếu em muốn thì anh không liên lạc nữa là được chứ gì.”

Bạn thân của bạn trai thật chất là ‘tình một đêm’ của anh, tôi tức giận bắt cắt đứt quan hệ, bạn trai chỉ phán một câu xanh rờn khiến tôi tái mặt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bạn trai lại ra điều kiện rằng, nhưng nếu đối phương liên lạc thì chí ít anh cũng sẽ trả lời. Nhưng vào ngày hôm đó, cô Choi vẫn thấy bạn trai tiếp tục liên lạc với bạn gái cũ của anh.

Cô Choi tâm sự nói: “Tôi thực sự không biết là do tôi không đủ tin tưởng bạn trai của mình hay suy nghĩ của tôi khác với suy nghĩ của bạn trai. Tôi nghĩ trước sau gì cũng có chuyện, nên tôi băn khoăn rằng không biết mình có nên chia tay vì suy nghĩ quá khác nhau hay nên tiếp tục tin tưởng anh ấy.”

Mỗi lần đi tiệc là bạn gái đều ‘ve vãn’ trai lạ trước mặt tôi, tức giận tôi chỉ lạnh lùng nói một câu rồi bỏ về, khiến bạn gái phải quỳ lạy xin lỗi

Mỗi lần đi tiệc là bạn gái đều ‘ve vãn’ trai lạ trước mặt tôi, tức giận tôi chỉ lạnh lùng nói một câu rồi bỏ về, khiến bạn gái phải quỳ lạy xin lỗi

Đã ở bên nhau được 4 năm nhưng bạn gái vẫn nháy mắt đưa tình với trai lạ và nói đó chỉ là trêu chọc bình thường.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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