Tuy nhiên, kể cả khi bạn đã vô cùng hiểu biết về , thì đôi khi bạn vẫn sẽ gặp một vài thắc mắc về vùng bên dưới, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tình dục. Một câu hỏi có lẽ là thường gặp nhất, đó là: Quan hệ tình dục nhiều có khiến "cô bé" rộng ra không?

Không chỉ quan tâm đến ngoại hình, nhan sắc, vùng kín cũng là một trong những mối quan tâm của rất nhiều chị em, đặc biệt phụ nữ sau sinh. Vì hầu hết nhiều người cho rằng, “cô bé” sẽ trở nên “xập xệ” theo thời gian và tần suất sinh hoạt vợ chồng.

Lại có ý kiến cho rằng, với lần quan hệ đầu tiên, chắc chắn “cô bé” của bạn sẽ “lớn lên” một chút. Michelle giải thích, thường thì có một tập hợp các mô gọi là màng trinh, khi gặp tác động từ bên ngoài sẽ rách hoặc bị tổn thương, có thể dẫn đến chảy máu. Và kích thước “cô bé” từ đó cũng tăng lên một chút, nhưng không đáng kể và hoàn toàn không ảnh hưởng đến khoái cảm “cuộc yêu”.

Theo chuyên gia y khoa Michelle Metz tại New York thì câu trả lời ngắn gọn nhất là: không hoàn toàn đúng. Michelle cho biết, vùng kín thực chất là một nhóm các cơ có khả năng đàn hồi như cao su, khi quan hệ thì âm đạo có thể giãn ra và sau đó nó có thể trở lại hình dạng và kích thước như ban đầu.

Tuy vùng kín sẽ không bị rộng ra sau những lần quan hệ, nhưng với phụ nữ trải qua nhiều lần sinh nở thì “cô bé” có thể sẽ không còn se khít như ban đầu. Lúc này các bài tập riêng cho cơ quan sinh dục sẽ giúp chị em cải thiện sự săn chắc, đàn hồi.

Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp đặc biệt, kể cả khi vùng kín không rộng ra thì bạn vẫn sẽ phải trải qua sự đau đớn khi "yêu". Đó là một dấu hiệu cho thấy da ở vùng nhạy cảm đang bị kéo giãn quá mức

Mặc dù điều này diễn ra hết sức bình thường, nhưng nếu bạn liên tục gặp phải cơn đau vùng kín khi quan hệ, thì tốt nhất hãy đến gặp bác sĩ phụ khoa. Michelle chia sẻ rằng, có nhiều phụ nữ với âm đạo quá nhỏ đã phải đến gặp bác sĩ để dùng những dụng cụ để mở rộng âm đạo, từ đó giúp âm đạo tập làm quen hơn với kích thước thực tế của “cậu bé”. Hoặc nếu không muốn nhờ sự can thiệp của dao kéo, bạn có thể tìm đến bác sĩ vật lí trị liệu vùng xương chậu.

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Nhưng ngay cả khi bạn không gặp bất kỳ vấn đề bệnh y học nào mà vẫn cảm thấy không thật sự thoải mái khi ân ái, thì có thể vấn đề lại đến từ đối tác. Nếu bạn gặp vấn đề với những anh chàng “ngoại cỡ” và mong ước giá như “cô bé” lớn hơn một chút, thì đây là một vài gợi ý hay ho mà bạn có thể áp dụng.

Thứ nhất, cả hai nên làm "chuyện ấy" thường xuyên hơn và tăng thời gian cho màn dạo đầu để cơ thể dễ dàng thích nghi hơn. Thứ hai, bạn cũng có thể thử những đồ chơi trước khi nhập cuộc, vừa có thể giảm căng thẳng vùng kín, vừa giúp tăng hưng phấn cho cuộc "yêu".