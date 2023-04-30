Bí quyết giúp đời sống 'chăn gối' vợ chồng luôn 'sung sức' dù có bước sang tuổi 50

Đời sống tình dục không chỉ mang lại cho bạn niềm vui nhờ sự giải phóng dopamine trong não. Đồng thời chúng còn giúp tăng tiết oxytocin để thúc đẩy sự tin tưởng, kết nối và suy nghĩ tích cực hơn. Không chỉ vậy, sex ở giai đoạn này còn đóng vai trò như bài tập thể dục tuyệt vời, tăng cường thể lực. Tuy nhiên, không ít cặp đôi cảm thấy ham muốn chuyện ấy suy giảm khi bước sang tuổi 50, dưới đây là những lời khuyên có thể giúp bạn cải thiện tình trạng này.

Các chuyên gia tình dục cho biết, tình dục vốn dĩ không có “ngày hết hạn”, vì vậy dù bạn đã sang tuổi ngũ tuần, bạn vẫn có thể tận hưởng đời sống ân ái một cách thăng hoa nhất. Bên cạnh đó, chuyện ấy ở tuổi ngũ tuần còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe .

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc điều trị nào thì nên nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa để nhận được sự tư vấn chuẩn xác nhất. Một số loại thuốc có thể “giết chết” ham muốn tình dục của bạn, nhất là thuốc điều trị trầm cảm, ung thư, tiểu đường… Các bác sĩ có thể kê đơn mới phù hợp hơn hoặc cho bạn những lời khuyên hữu ích để giảm thiểu tối đa tác dụng phụ của thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng tạo trong chuyện ấy

Khi bạn và đối tác đã chung sống với nhau trong một thời gian dài thì cảm giác nhàm chán sẽ khó tránh khỏi. Vì vậy đây chính là thời điểm cần đổi mới cho chốn phòng the. Bạn và chàng có thể thử những tư thế quan hệ thú vị, massage, tắm cùng nhau hoặc tìm kiếm một địa điểm khác bên ngoài phòng ngủ để ân ái. Đừng ngại đặt ra những phép thử cho mình, miễn là cả hai cảm thấy thú vị. Sau tất cả, bạn và chàng sẽ nhận ra rằng, tuổi tác vốn chỉ là một con số.

Tập thể dục thường xuyên hơn

Việc duy trì tập luyện thể thao ở giai đoạn này sẽ không mang lại cho bạn cơ thể nóng bóng như thời son trẻ, tuy nhiên một cơ thể thon gọn chắc chắn sẽ giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả. Bên cạnh đó, những căn bệnh đi kèm với tuổi tác như: Đau lưng, đau khớp, cơ cứng… có thể khiến bạn đánh mất cảm xúc với sex. Ngoài ra cả hai người có thể tập luyện cùng nhau, điều này cũng giúp tăng cường cảm xúc, giải phóng các hóa chất trong não, làm cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trò chuyện với đối tác về tình dục

Việc thấu hiểu mong muốn và cảm xúc của đối phương rất quan trọng trong tình yêu, đặc biệt là tình dục. Nếu bạn làm chuyện ấy chỉ dựa trên cảm hứng và nhu cầu thỏa mãn của bạn thân thì với nửa còn lại, tình dục sẽ giống như sự tra tấn hơn là hưởng thụ. Đặc biệt là với phụ nữ tuổi 50, cơ thể vốn dĩ trở nên nhạy cảm hơn bình thường và âm đạo cũng bắt đầu tiết ít chất nhờn hơn. Do vậy việc lựa chọn chất bôi trơn, tư thế quan hệ, thời gian ân ái lý tưởng… đóng vai trò rất quan trọng quyết định khoái cảm của họ.

Ngoài những lời khuyên trên, các cặp đôi U50 mong muốn cải thiện đời sống tình dục cũng nên chú trọng thực hiện chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Tăng cường bổ sung các thực phẩm tốt cho chuyện ấy như: Hàu, đậu nành, cá béo, rau xanh… Khi áp dụng những lời khuyên trên đây, bạn sẽ thấy hoạt động tình dục của mình được cải thiện rõ rệt.

Nguồn: https://www.thehealthsite.com/sexual-health/follow-these-tricks-for-better-sex-after-50/