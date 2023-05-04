Sai lầm nhiều cánh mày râu thường mắc phải khi sử dụng bao cao su

Càng về sau, người dùng càng đòi hỏi cao hơn cho chiếc bao cao su khi sử dụng, vừa đảm bảo an toàn, vừa phải mang lại cảm giác chân thật khi “yêu” và mùi hương dễ chịu. Để đáp ứng những yêu cầu của các thượng đế, bắt buộc nhà sản xuất phải thêm vào rất nhiều phụ liệu cho bao cao su.

Điều này vô hình trung khiến chất lượng suy giảm do những phản ứng sinh hóa theo thời gian là không thể tránh được. Do vậy, bạn cần chú ý đến hạn dùng của bao cao su trước khi “hành sự” để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Nhiều cách mày râu vẫn có thói quen để bao cao su trong ví rồi nhét vào cốp xe hay túi quần sau, nhằm tiện lợi khi cần đến. Trên thực tế những vị trí này lại có nhiệt độ cao hơn bình thường, dễ dẫn đến hư hỏng cho bao cao su, nhất là khi thời tiết nóng.

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Đeo bao cao su không đúng thời điểm

Cánh mày râu nên nhớ rằng, thời điểm chuẩn xác nhất để đeo bao cao su là khi “cậu nhỏ” đã “vươn vai” đầy đủ. Nhiều nam giới tỏ ra nóng vội khi “lâm trận”, để rồi khi quan hệ, bao cao không chịu yên vị mà cứ trượt lên tuột xuống, thậm chí chui tọt vào trong âm đạo nữ giới.

Chưa ép hết không khí ra ngoài

Việc đẩy hết lượng không khí còn sót lại trong bao ra bên ngoài trước khi sử dụng sẽ giúp nam giới dễ dàng hơn trong việc mang bao. Ngoài ra việc không khí còn tồn đọng trong “áo mưa” thì khi diễn ra quá trình quan hệ, sự cọ xát liên tục dễ dẫn đến trường hợp rách bao cao su.

Không chừa phần đầu của bao

Chắc hẳn nhiều nam giới, đặc biệt ở độ tuổi dậy thì sẽ không biết công dụng của khoảng trống be bé phần đầu bao cao su dùng để làm gì, và thường cố kéo bao cao su vào sao cho thật khít với “cậu nhỏ”. Thật ra, khoảng không gian nhỏ ấy là để dành chứa “đạn dược” của các anh không bị vương vãi ra lung tung.

Một khi kéo quá sát, các bạn “tinh binh” không có “chốn dung thân” sẽ trào ngược ra bên ngoài, dẫn đến hậu quả không mong muốn cho cả hai.

Tháo bao cao su quá sớm hoặc quá muộn

Nam giới cần phải chắc chắn rằng mình đã xuất tinh hết sạch thì mới nên rút bao cao su ra. Ngược lại, cánh mày râu cũng không nên “ngâm” dương vật trong bao cao su quá lâu sau khi đã xuất tinh. Bởi vì sau khi “lên đỉnh”, “cậu nhỏ” sẽ có xu hướng thu bé lại về kích cỡ ban đầu, dễ gây tràn dịch khi đang còn trong cơ thể “đối tác”.