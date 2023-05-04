Chứng kiến cảnh bạn gái 'ân ái' với trai lạ, tôi lập tức chia tay, ai ngờ cô ấy trả thù bằng 1 cách gây sốc khiến tôi phải ăn cơm tù

Tâm sự Eva 04/05/2023 06:47

Tôi không những bị bạn gái cắm sừng còn bị cô ấy đâm đơn kiện mặc dù tôi không làm gì sai.

Nhân vật chính của câu chuyện là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi), anh đã có bạn gái và cả hai hẹn hò được 3 năm. Không những vậy, cả hai còn có ý muốn tiến đến hôn nhân trong năm nay.

Một hôm, sau khi ân ái với bạn gái anh Park đã đi về nhà. Nhưng về tới nhà anh mới biết mình bỏ quên điện thoại nên đã quay lại lấy. Khi quay lại anh bàng hoàng phát hiện bạn gái đang ân ái với trai lạ.

Chứng kiến cảnh bạn gái 'ân ái' với trai lạ, tôi lập tức chia tay, ai ngờ cô ấy trả thù bằng 1 cách gây sốc khiến tôi phải ăn cơm tù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái lập tức đuổi theo anh Park, khóc lóc giải thích mặc kệ anh Park có mắng chửi ra sao. Vì còn yêu nhau rất nhiều nên anh đã cho bạn gái một cơ hội. Khoảng mấy ngày sau khi đã làm lành, cả hai đã tiếp tục quan hệ ân ái mặn nồng với nhau, và điều này đã trở thành nỗi ân hận cả đời của anh.

Sau ngày ‘ân ái’ đó, anh Park đột nhiên không liên lạc được với bạn gái. Anh hoảng loạn đi tìm bạn gái mình nhưng thứ mà anh nhận được lại là một đơn kiện với tội danh ‘hiếp dâm’.

Chứng kiến cảnh bạn gái 'ân ái' với trai lạ, tôi lập tức chia tay, ai ngờ cô ấy trả thù bằng 1 cách gây sốc khiến tôi phải ăn cơm tù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bạn gái đã khai với cảnh sát là: "Anh ta cứ liên tục đe doạ tôi nên tôi rất sợ, vì vậy không còn cách nào khác tôi phải quan hệ tình dục với anh ta".

Anh Park khẳng định mình vô tội: “Thời điểm quan hệ tôi không có hành vi đe dọa, bạo hành gì cô ta. Nếu cô ta muốn kiện tôi tội hiếp dâm thì tôi cũng muốn kiện cô ta tội ngoại tình. Tôi cũng đã khai với phía cảnh sát là hai chúng tôi là người yêu đã cùng nhau quan hệ rất nhiều lần rồi, và sao lần trước cô ta không khởi tố?”

Anh Park thừa nhận là mình đã từng dùng những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm bạn gái vì quá tức giận việc bạn gái đi ngoại tình. Đồng thời khẳng định: “Tôi không hiếp dâm, hay chính xác hơn là tôi không làm bất cứ điều gì cấu thành tội hiếp dâm”.

Chứng kiến cảnh bạn gái 'ân ái' với trai lạ, tôi lập tức chia tay, ai ngờ cô ấy trả thù bằng 1 cách gây sốc khiến tôi phải ăn cơm tù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Park cũng bày tỏ là mình sẽ sẵn sàng làm mọi việc để chứng minh mình vô tội trong tương lai.

Cư dân mạng sau khi xem xong bài viết của anh Park, cho rằng nếu lời của anh Park là thật thì bạn gái đúng là một người phụ nữ đáng sợ. Nhưng đa số mọi người vẫn giữ quan điểm trung lập và nói rằng họ không thể xác nhận toàn bộ câu chuyện chỉ từ một phía.

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Người ta nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, ngoại hình nhưng mối quan hệ nào cũng cần phải có ranh giới và mọi chuyện có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn để nó dính líu đến gia đình.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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