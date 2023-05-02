Tất cả những điều trên đang là vấn đề khiến anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) sầu lo. Kang là một người đàn ông đã 20 tuổi, anh đã trải qua tình một đêm với mẹ của bạn thân, anh cho rằng đó không phải là cố ý mà chỉ là anh đang trung thành với bản năng của mình. Anh cảm giác như cuộc đời mình trở nên bế tắc từ đây.

Người ta nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, biên giới nhưng mối quan hệ nào cũng cần phải có ranh giới. Vấn đề thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn vướng đến gia đình của bạn thân.

Cách đây một khoảng thời gian, Kang đã làm ra một chuyện tày đình và đó đã trở thành bí mật lớn anh không dám nói với bạn thân mình. Đó là việc Kang đã lên giường với mẹ của Park.

Anh Kang và bạn thân của mình là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) đã chơi với nhau từ rất lâu, khi còn đi học cả hai đã cùng nhau hứa hẹn sẽ là bạn tốt của nhau cả đời. Vì quá thân nhau, hai người thậm chí việc gì cũng kể cho nhau nghe chưa bao giờ giấu nhau điều gì.

Mẹ của anh Park không phải là một người phụ nữ lớn tuổi, cô đã sinh con trai ở tuổi còn là một thiếu nữ. Vì vậy, giờ cô chỉ mới là một phụ nữ ngoài ba mươi rất trẻ trung và hấp dẫn.

Mẫu người bạn gái lý tưởng mà Kang đặt ra từ đó đến giờ là một phụ nữ lớn tuổi. Vì thế anh luôn coi mẹ của bạn mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới và còn nuôi dạy được một người con tốt như Park. Anh luôn lấy mẹ của bạn thân mình làm hình mẫu cho bạn gái sau này.

Vào một hôm, Kang và Park có hẹn đi tập đá bóng chung, nhưng khi tới giờ Kang đã không liên lạc được với Park. Vì thế, Kang đã gọi điện cho mẹ của Park. Mẹ của Park trả lời rằng: “Bây giờ Park không có ở nhà con ơi. Internet bị hỏng nên cô đang sửa lại.”

Nghĩ đến cảnh mẹ bạn thân đang một mình leo trèo lên sửa dây internet, Kang lập tức chạy thẳng đến nhà Park để đợi bạn mình cũng như giúp mẹ bạn thân một tay.

Khi đến nhà, Kang và mẹ bạn thân đã cùng nhau sửa chữa và trò truyện. Cuộc trò truyện chẳng mấy chốc nói về những mối quan tâm thấm kín chẳng hạn như hẹn hò, có người yêu hay chưa. Sau khi sửa xong mẹ của bạn thân đã đi tắm và bước ra với bộ quần áo khoe trọn cơ thể của cô trước mắt anh Kang.

Bầu không khí giữa hai người đã bắt đầu trở nên nóng lên. Mẹ của bạn thân cũng đã thử đụng chạm nhẹ với Kang trước để xem phản ứng. Được sự đồng thuận của hai bên, cả hai người họ đã hôn nhau và thậm chí còn quan hệ tình dục vào đêm đó. Họ đã vượt qua một ranh giới không nên vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm ‘cháy bỏng’ đó, Kang như thể đã khám phá ra được một thế giới mới mà anh ấy chưa từng thấy trước đây. Anh không thể nào quên được đêm ấy.

Kang lo lắng: "Tôi không bao giờ cố để nhớ lại đêm đó, nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó chưa bao giờ rời khỏi đầu tôi. Tôi muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với mẹ bạn thân, nhưng tôi có nên nói thật cho bạn mình biết không?"

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng xem câu chuyện đã đưa ra ý kiến theo nhiều cách nghĩ khác nhau, chẳng hạn như có một bình luận cho rằng:

"Bạn của bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết rằng bạn thân của mình lại đi quan hệ với mẹ ruột của mình? Bất kể cô ấy có trẻ như thế nào đi chăng nữa nhưng cô ấy vẫn là mẹ của bạn thân bạn mà, sao bạn lại làm như vậy?"