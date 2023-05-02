Uống say lỡ lên giường với sếp U40 đã có chồng, tôi chết sững khi cô ấy báo rằng có thai, nhưng câu nói cuối cùng của cô mới chính thức khiến tôi sụp đổ

Tâm sự Eva 02/05/2023 06:55

Vì say rượu, nên tôi và người sếp lớn hơn mình 10 tuổi đã lên giường với nhau, thậm chí tôi còn khiến sếp mình có thai.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết có tiêu đề "Tôi 32 tuổi đã làm cho sếp mình 42 tuổi có bầu".

Theo lời kể, anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) đã được sếp của mình là cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi) mời đi uống rượu riêng. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một cuộc hẹn riêng để dành cho công việc. Tuy nhiên, khi đang nhậu họ hoàn toàn không nói gì về công việc mà chỉ nói về những vấn đề rất riêng tư. Thời gian trôi qua, cả hai đã nhanh chóng say và quyết định về nhà.

Uống say lỡ lên giường với sếp U40 đã có chồng, tôi chết sững khi cô ấy báo rằng có thai, nhưng câu nói cuối cùng của cô mới chính thức khiến tôi sụp đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi anh Kang đưa sếp của mình về tới nhà, thì cô Choi lại tiếp tục mời anh Kang ở lại: “Vào nhà chị uống một tăng nữa đi”.

Uống say lỡ lên giường với sếp U40 đã có chồng, tôi chết sững khi cô ấy báo rằng có thai, nhưng câu nói cuối cùng của cô mới chính thức khiến tôi sụp đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vẫn còn muốn uống tiếp nên anh Kang đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của sếp mình. Khi vào nhà, anh Kang phát hiện chồng và con của cô Choi đều vắng nhà. Hai người lại tiếp tục bày bia rượu ra uống đến nửa đêm. Vì quá say mà anh Park và sếp mình đã vượt qua ranh giới mà lẽ ra không nên vượt qua. Cả hai đã phải đối mặt với một tình huống không thể cứu vãn.

Đến hôm sau khi tỉnh dậy, anh Kang mới sốc nặng khi nhận ra mình đã quan hệ với một phụ nữ đã có gia đình mà lại còn là sếp của mình. Anh hoảng sợ chạy ra khỏi nhà sếp của mình.

Uống say lỡ lên giường với sếp U40 đã có chồng, tôi chết sững khi cô ấy báo rằng có thai, nhưng câu nói cuối cùng của cô mới chính thức khiến tôi sụp đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vì cảm thấy quá tội lỗi nên anh Kang đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa anh và sếp của mình. Tầm một tháng sau, anh Kang những tưởng mọi thứ đều đã êm xuôi, những ngày khó chịu sắp kết thúc thì cô Choi đã thông báo một tin gây sốc cho anh.

"Chị có thai rồi. Người duy nhất chị quan hệ gần đây là em. Tuần này khi chồng chị công tác về, chị sẽ quan hệ với chồng rồi giả vờ đứa bé này là con ruột của anh ấy.”

Anh Kang suy sụp trước những lời nói gây sốc của cô Choi. Sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại mọi chuyện, anh Kang sợ ‘giấy không gói được lửa’ sẽ có lúc nào đó mọi chuyện sẽ bị lộ ra vì vậy anh đã đi khuyên cô Choi hãy phá thai. Nhưng cô Choi vẫn kiên quyết ý định của mình và nói sẽ không bao giờ có chuyện bỏ đứa bé.

Uống say lỡ lên giường với sếp U40 đã có chồng, tôi chết sững khi cô ấy báo rằng có thai, nhưng câu nói cuối cùng của cô mới chính thức khiến tôi sụp đổ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Anh Kang đang cực kỳ bối rối trong hoàng cảnh này: “Tôi chỉ phạm sai lầm một lần khi say rượu, nhưng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, tôi phải làm sao đây?”.

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy bài viết của anh Kang đã bình luận:

"Có một ranh giới không nên vượt qua đâu..."

"Đây là lý do tại sao say sỉn lại đáng sợ như vậy đó"

"Việc này có thể trở thành một hòn đá đè nặng trong lòng bạn đến hết đời"

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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