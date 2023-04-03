Vợ đột ngột mất tích bí ẩn, để tôi vật vã chăm con, đến khi cô ấy được đưa về thì tôi không tin vào mắt mình nữa

Tâm sự 03/04/2023 03:35

Vì áp lực tiền bạc quá lớn, tôi đâm ra cáu gắt, nhiếc mắng vợ mỗi khi không vui. Tôi biết mình không đúng nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Cách đây hơn 1 năm, chỉ với 100 triệu trong tay, vợ chồng tôi đánh liều vay mượn khắp nơi để xây căn nhà 700 triệu. Khi đó, vợ tôi còn làm nghề uốn tóc, tôi là thợ điện nước, công việc cũng khá ổn. Tôi tính toán nếu mọi chuyện ổn định, tôi sẽ trả được nợ trong vòng 3-5 năm.

Không ngờ, vợ tôi lại mang bầu ngay sau khi nhà xây xong. Đứa con ra đời lại mắc bệnh về tim, phải mổ khi chưa tròn một tháng tuổi. Vất vả ở viện suốt 4 tháng trời, tiêu tốn hơn 200 triệu, con tôi mới bình yên trở về. Nhưng nuôi thằng bé rất vất vả. Vợ tôi suốt ngày chăm con, tôi lại thất nghiệp mấy tháng nay nên tiền bạc trong nhà không còn nữa. Chủ nợ thì gọi điện đến suốt khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu, suy nghĩ.  

Vợ đột ngột mất tích bí ẩn, để tôi vật vã chăm con, đến khi cô ấy được đưa về thì tôi không tin vào mắt mình nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì áp lực tiền bạc quá lớn, tôi đâm ra cáu gắt, nhiếc mắng vợ mỗi khi không vui. Tôi biết mình không đúng nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Hôm qua, tôi lại chửi vợ. Rồi cô ấy bỏ đi đâu mất suốt cả ngày, điện thoại cũng không cầm theo. Đến chập tối, một người phụ nữ lạ mặt đưa vợ tôi về trong trạng thái nhếch nhác khó tin. Tôi định mắng vợ cho hả giận thì bị người phụ nữ kia quát trước. Chị ta nói vô tình thấy vợ tôi dưới gốc cây trong vườn nhà chị ấy. Tinh thần vợ tôi đang rất tồi tệ.

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