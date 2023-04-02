Người yêu vừa bước chân đến cổng nhà tôi liền thốt lên một câu khiến ngày ra mắt nhà gái trở thành thảm họa không quên

Tôi kể chuyện này ở đây không phải vì muốn nói xấu chê bai bạn trai, mà chỉ bởi tôi quá sốc, quá bất ngờ. Sao mà tưởng tượng nổi người đàn ông mình yêu gần 2 năm lại hóa ra là con người khác tới vậy? Lúc còn mặn nồng, Long luôn hết lòng chiều chuộng tôi, những gì tốt đẹp nhất anh cũng dành cho tôi.

Tôi đã rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình suốt 27 năm trời và chỉ mong sẽ gặp được một người đàn ông tử tế, xứng đáng. Trước đây khi chưa có người yêu, tôi cũng hay tưởng tượng ra hình mẫu mà mình sẽ gắn bó trong tương lai. Đó hẳn là một người có nền tảng kinh tế vững chắc, tư duy đa dạng sâu sắc và hơn cả là luôn có ý chí tiến lên phía trước. Tôi tin những anh con trai như vậy thì chắc chắn trái tim cũng đầy tình thương và họ biết cách quan tâm tinh tế. Long - bạn trai hiện tại của tôi chính là hình mẫu như vậy, tuy nhiên, đến khi tình cảm của chúng tôi đã chín muồi thì cũng là lúc Long "hiện nguyên hình".

Thực ra vào thời điểm tôi bắt đầu mối quan hệ với Long, tôi cũng khá mông lung. Lúc ấy, tôi còn đang nghĩ xem mình có nên đi học thạc sĩ bên nước ngoài hay không. Nếu đi học, con đường sự nghiệp, thăng tiến của tôi sẽ rộng mở vô cùng, nhưng như vậy thì chẳng khác nào đâm một nhát dao vào trái tim Long bởi anh ấy là người tỏ tình trước và thể hiện tình cảm rất nhiều.

Song tôi cũng nghĩ nếu đi học thạc sĩ, khi về thì tôi đã tầm 28 tuổi, chỉ lo chạnh lòng và thấy chông chênh. Cuối cùng, tôi đã quyết ở lại Việt Nam, vun đắp mối quan hệ với anh Long và hi vọng sớm thôi chúng tôi được về chung một nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công việc văn phòng liên quan tới kinh doanh, Long còn đầu tư, chơi chứng khoán... Vậy nên thu nhập của anh ấy cũng nằm ở mức tốt so với bạn bè đồng trang lứa. Vào những dịp đặc biệt, thậm chí là khi đi hẹn hò, đi du lịch với nhau, Long cũng chiều chuộng, mua đồ cho tôi rất nhiều.

Đáp lại tình cảm của anh, tôi cũng thi thoảng tặng Long một món đồ đắt tiền, dẫu biết anh không thiếu thốn gì. Anh ấy cũng rất vui, còn khoe quà của tôi tặng lên trang mạng xã hội, đồng thời giữ nguyên thái độ lạnh lùng với các cô gái ve vãn xung quanh.

Tôi từng về nhà anh Long rồi, gia đình của bạn trai cũng rất khá giả. Trên anh Long còn có một người anh trai đã lấy vợ và sinh con rồi. Đặc biệt chị dâu nhà đó cũng là một người rất sành điệu, xinh đẹp. Tôi được chào đón nồng nhiệt, hai bác cũng rất quý mến. Nhưng mọi chuyện thì không được suôn sẻ khi anh Long về nhà tôi. Bố mẹ tôi thì không ở Hà Nội mà ở tỉnh khác. Hôm ấy Long lái ô tô đèo tôi về nhà, trước đó tôi đã dặn bố mẹ là chuẩn bị cơm nước thịnh soạn chào đón bạn trai tôi và biết đâu cũng là con rể tương lai.

Vì con đường vào nhà tôi thì không thể đi ô tô vào được nên đành phải đậu ở bên ngoài rồi đi bộ một đoạn. Lúc tới cổng nhà, có một cô nhà tôi ra chào còn bố mẹ tôi thì ở ngoài sân. Song Long lại tưởng cô ấy là hàng xóm hoặc người qua đường. Anh ngang nhiên thốt lên một câu: "Eo nhà em cũ thế, nghèo à?"

Tôi giật mình trừng mắt nhìn bạn trai. Thực ra nhà tôi thì không phải kiểu quá nghèo, chỉ là bao năm qua bố mẹ vẫn sống ở quê không tu sửa lại. Chị tôi còn được đi du học, bố mẹ cũng dành dụm cho tôi đi học nước ngoài. Tôi không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều về hoàn cảnh gia đình, tiền thì tôi còn tự kiếm được. Nhưng đáng nói là cách Long bộc lộ ra như thể anh ấy khinh miệt gia đình tôi vậy. Cô của tôi đang niềm nở thì cũng bất chợt đứng hình, thay đổi thái độ.