Nửa đêm vợ chồng đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi hành động bất ngờ của mẹ chồng

Tâm sự 17/02/2023 16:33

Về làm dâu đúng những ngày thời tiết nắng nóng. Nhà chỉ có một phòng có điều hòa nên cả nhà tập trung ngủ trong đó. Cứ khi vợ chồng tôi vừa chợp mắt ngủ là mẹ chồng lại phi vào phòng ngủ cùng.

Những ngày chúng tôi còn yêu nhau, cả anh và mẹ anh đều bảo là sau ngày cưới sẽ cho chúng tôi ra ở riêng. Thế rồi cưới về, mẹ chồng lại nhất quyết không cho chúng tôi ra ngoài ở. Nhà chồng không rộng lắm nhưng được cái thoáng. Ngặt một lỗi là chỉ có duy nhất một căn phòng có điều hòa.

Về làm dâu đúng những ngày thời tiết nắng nóng. Nhà chỉ có một phòng có điều hòa nên cả nhà tập trung ngủ trong đó. Cứ khi vợ chồng tôi vừa chợp mắt ngủ là mẹ chồng lại phi vào phòng ngủ cùng. Tôi cũng không có ý kiến hay suy nghĩ gì cả. Nếu như mẹ chồng nằm một mình ở riêng ở trên giường hoặc là đệm ở phía dưới thì không sao. Đằng này bà lại chen vào nằm giữa hai vợ chồng tôi vì kêu nằm ngoài sợ bị ngã.

Nửa đêm vợ chồng đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi hành động bất ngờ của mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, mẹ chồng tôi ngáy lại to. Nằm được một lúc thì bà đứng dậy đi vệ sinh xong đóng cửa cái rầm. Nhiều đêm như vậy khiến tôi mất ngủ, trong khi chồng tôi cứ đặt mình xuống là anh được giấc ngon lành. Cách cư xử kém duyên, thiếu ý nhị của mẹ chồng khiến tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Tôi bảo mẹ chồng để chúng tôi lắp riêng một cái điều hòa ở phòng bà mà bà nhất định lại không chịu. Lí do mẹ chồng tôi đưa ra là nhà có ít người ngủ chung cả phòng, lắp thêm một cái vừa tốn kém mà hàng tháng lại tốn tiền điện hơn.

Chồng tôi vì nghe lời mẹ nên cũng kệ. Mấy hôm rồi tôi bực lắm chẳng biết nói gì với mẹ chồng nữa. Từ khi về làm dâu tôi cảm thấy mẹ chồng không ưa tôi. Ngày chúng tôi còn yêu nhau, bà không chê gì tôi nhưng cũng không muốn cho lấy vì gia đình ở xa. Vì chồng tôi năn nỉ nên mẹ chồng mới ưng thuận. Rồi lúc tôi có bầu, ốm đau bà lại quở là xẩy ra một cái là ốm đau, người ta mang bầu khỏe như vâm.

Nửa đêm vợ chồng đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi hành động bất ngờ của mẹ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc như vậy tôi thấy tủi thân lắm. Tôi cũng không biết có phải vì mẹ chồng không ưa tôi mà cứ ngủ chung cùng với vợ chồng tôi như vậy. Đâu phải vợ chồng tôi tiếc tiền không lắp cho bà điều hòa riêng cơ chứ. Giờ tôi không biết nên làm thế nào để bà đồng ý lắp điều hòa rồi không ngủ chung cùng vợ chồng tôi nữa. Mất ngủ nhiều hôm khiến tôi không đủ tỉnh táo để giải quyết việc gì nữa?

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