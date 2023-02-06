Hàng xóm báo chị dâu ở cữ lén dẫn trai lạ về nhà, gia đình tôi tức tốc tới bắt quả tang thì thót tim khi thấy được mặt kẻ đó

Ba ngày trước, mẹ tôi lần thứ hai nhận được cuộc gọi của bác hàng xóm. Bác báo rằng chính mắt nhìn rõ một người đàn ông lạ vừa lẻn vào nhà chị dâu tôi. Bố mẹ tôi lập tức tới bắt quả tang.

Chị dâu tôi và anh trai thuê nhà ở riêng sau đám cưới cho đến nay. Bố mẹ tôi cũng thoải mái, tôn trọng sự riêng tư của các con dù chỉ có anh tôi là con trai. Chị dâu vừa sinh cháu gái đầu lòng đến nay được hơn 1 tháng. Anh tôi đi công tác xa nhà từ lúc vợ đẻ 2 tuần. Công việc bắt buộc chẳng biết làm thế nào, anh cũng rất thương vợ con. May là có ông bà nội ngoại đỡ đần nên chị dâu không phải chịu vất vả. Mẹ đẻ chị ấy ở với con gái nửa tháng thì về quê, mẹ tôi chăm chị nửa tháng sau. Hết một tháng chị đã khỏe hơn nên có thể dậy làm việc lặt vặt trong nhà, không cần người túc trực bên cạnh suốt nữa.

Mấy ngày đầu không có chuyện gì, đến ngày thứ tư bà không ngủ ở nhà chị dâu thì bác hàng xóm nhà chị ấy hốt hoảng gọi điện tiết lộ một việc. Đó là đêm hôm trước, bác ấy tỉnh dậy thì thấy có một người đàn ông lạ lén lút vào nhà chị dâu. Mẹ tôi nghe mà bàng hoàng. Vì lo cho con dâu nên bà cũng có lời nhờ vả mấy người hàng xóm bên cạnh chỗ ở của anh chị. Ảnh minh họa: Internet Nếu là người quen, họ hàng trong sáng, sao không đến thăm chị dâu ban ngày? Đêm hôm còn đến nhà một người phụ nữ xa chồng, thiết nghĩ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Mẹ tôi phẫn nộ khi nghĩ đến khả năng gã đàn ông đó mới là bố ruột của em bé chị dâu vừa sinh ra.

Bà nhờ bác hàng xóm theo dõi thêm, chờ cơ hội bắt gian tại trận để chị dâu không chối cãi được. Ngày sang với chị, mẹ để ý thấy con dâu có phần khác lạ, thường lo lắng thất thần nhưng khi bà hỏi đến thì chị đều mỉm cười bảo không sao. Sau cái tối đó 5 hôm, tức là ba ngày trước, mẹ tôi lần thứ hai nhận được cuộc gọi của bác hàng xóm. Bác báo rằng chính mắt nhìn rõ một người đàn ông lạ vừa lẻn vào nhà chị dâu tôi. Bố mẹ tôi lập tức tới bắt quả tang. Nhưng đến khi ông bà ập vào phòng chị và cháu, nhìn mặt người đàn ông bên trong thì không khỏi kinh hãi. Người đó chính là anh trai tôi! Sự thật phía sau được hé lộ càng khiến ông bà sốc muốn ngất đi. Chẳng biết anh tôi vay mượn đầu tư làm ăn từ bao giờ, chỉ biết hiện tại thua lỗ, nợ nần chồng chất, số tiền lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 4 tỷ đồng. Anh không có khả năng chi trả, bảo đi công tác thực chất là đi trốn nợ. Nhưng vì nhớ vợ con quá, anh vẫn không cầm lòng được đêm tối lén về thăm chị dâu và cháu. Ảnh minh họa: Internet Số tiền quá lớn, nhà tôi có bán hết đất đai, nhà cửa đi cũng chẳng đủ trả. Bố mẹ tôi trong có một đêm mà già đi trông thấy. Chị dâu ban đầu còn giấu bố mẹ chồng, bây giờ ông bà đã biết, chị không kìm nén nữa suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cả nhà không khí lúc nào cũng như đưa đám. Chuyện tiền nong chưa nói đến nhưng chị dâu tôi cứ than khóc suốt ngày, chẳng ăn chẳng ngủ được, tâm lý không ổn định. Tôi nghi ngờ chị đã có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh mức độ nhẹ. Tiền bạc có thể từ từ tính nhưng sức khỏe là quan trọng, cần làm gì để giúp chị ấy khá lên?

Suốt mấy tháng trời chồng nằm viện, tôi trót ngã lòng qua đêm với người cũ, hôm sau về mở túi xách nhìn thấy thứ bên trong khiến tôi sốc nặng Chồng tôi bị tai nạn cách đây 2 tháng. 2 tháng qua là quãng thời gian anh ở viện nhiều hơn ở nhà. Về nhà tĩnh dưỡng được vài hôm lại phải vào viện điều trị, kiểm tra tổng quát. Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng không biết làm thế nào, chỉ còn cách gắng gượng.

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