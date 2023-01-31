Suốt mấy tháng trời chồng nằm viện, tôi trót ngã lòng qua đêm với người cũ, hôm sau về mở túi xách nhìn thấy thứ bên trong khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 31/01/2023 14:05

Chồng tôi bị tai nạn cách đây 2 tháng. 2 tháng qua là quãng thời gian anh ở viện nhiều hơn ở nhà. Về nhà tĩnh dưỡng được vài hôm lại phải vào viện điều trị, kiểm tra tổng quát. Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng không biết làm thế nào, chỉ còn cách gắng gượng. 

Trước đó chồng tôi là trụ cột kinh tế của cả nhà, tôi cũng đi làm nhưng lương không cao. Hiện tại anh bị tai nạn mất thu nhập, lương của tôi phải lo cho hai vợ chồng và một đứa con nhỏ, thật sự thiếu thốn vô cùng. Cũng may thi thoảng bố mẹ chồng lại cho vài triệu để lo viện phí nếu không chắc tôi gục ngã mất rồi.

Ngày đi làm, tối lại về chăm chồng, nhất là những ngày anh ở trong bệnh viện thì tôi không đêm nào được ngon giấc. Mới có 2 tháng mà tôi cảm giác như mình đã bị vắt kiệt cả về sức khỏe và tinh thần. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, không biết tôi có chịu nổi hay không.

Cách đây nửa tháng, đột nhiên người yêu cũ liên lạc hỏi thăm về cuộc sống và công việc. Lời hỏi han của anh thật đúng lúc, tôi tìm được niềm an ủi, chỗ dựa dẫm để trút bỏ mọi nỗi lòng. Sau đó ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau không biết chán. 

Suốt mấy tháng trời chồng nằm viện, tôi trót ngã lòng qua đêm với người cũ, hôm sau về mở túi xách nhìn thấy thứ bên trong khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh kể về cuộc hôn nhân tẻ nhạt và không còn tình cảm của mình. Chúng tôi còn ôn lại những kỷ niệm xưa cũ đầy xao xuyến bồi hồi. Bây giờ người cũ có điều kiện kinh tế lắm, tôi tiếc nuối giá như khi xưa chúng tôi không chia tay thì bây giờ tôi đã được sung sướng rồi, đâu cần phải chịu đủ mọi khổ sở như hiện tại. 

Đêm qua mẹ chồng vào viện trông chồng tôi thay cho con dâu về nghỉ 1 tối. Tôi gửi con sang nhờ bố chồng trông hộ. Hôm sau là cuối tuần nên tôi đang mừng thầm sẽ có một đêm ngủ ngon, không ngờ người cũ gọi điện muốn hẹn gặp. Tôi sửa soạn xinh đẹp đến gặp anh. Chúng tôi đi ăn, đi uống rượu và cuối cùng tôi không làm chủ được mình mà qua đêm cùng người cũ.

Chồng ốm mấy tháng, thực sự tôi cũng rất cô đơn. Tôi muốn một vòng tay an ủi vỗ về mình để có động lực tiếp tục cố gắng. Trong vòng tay người cũ đêm ấy, anh bảo vẫn nhớ tôi lắm và muốn lo cho tôi. Tôi thực sự thấy thỏa mãn và được an ủi. Gần sáng chúng tôi mới ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi đối diện với ánh nắng mặt trời chói chang, tôi chợt nhận ra đêm qua thật hoang đường. Tôi đã phản bội chồng mình rồi. Tôi không muốn là một người phụ nữ như vậy. Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và nhỏ bé cần được yêu thương, bảo bọc. Tuy là vậy nhưng tôi cũng tự nhủ với lòng sẽ không gặp lại người cũ nữa. Một đêm phóng túng như vậy là đủ rồi. 

Ai ngờ được khi về đến nhà, mở túi xách ra xem, tôi ngẩn ngơ khi nhìn thấy 2 cọc tiền dày bịch. Tôi đếm được đúng 100 triệu đồng chẵn. Chắc chắn người cũ đã bỏ vào túi xách lúc tôi không để ý. Thời gian gần đây luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn tiền bạc, cầm 100 triệu trên tay mà tôi hoảng hốt. 

Suốt mấy tháng trời chồng nằm viện, tôi trót ngã lòng qua đêm với người cũ, hôm sau về mở túi xách nhìn thấy thứ bên trong khiến tôi sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi điện cho người cũ, anh bảo tôi cứ cầm lấy mà lo mọi chi phí. Anh muốn lo cho tôi, số tiền đó đối với anh không đáng kể gì, chỉ cần tôi lại trở về bên anh như ngày xưa là được. “Anh không cần em ly hôn, em cứ sống như vậy để giữ gia đình trọn vẹn. Anh cũng thế, anh cũng giữ gia đình cho con nhưng chúng ta vẫn có thể dành trọn tình yêu cho nhau mà”, anh thủ thỉ. 

Nghe những lời thì thầm ấm áp của anh bên tai cùng với số tiền cầm trên tay, tôi thật sự bị xao động. Tôi cũng không muốn ly hôn đến với người cũ, thành ra mối quan hệ người tình như thế này lại tốt. Tôi vẫn giữ được gia đình mà có tiền dư dả lo cho chồng con. Tôi thực sự bị lung lay. Xin hãy cho tôi lời khuyên có nên trở thành người tình của người cũ hay không?

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Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng tôi sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt.

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