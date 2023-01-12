Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng tôi sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt.

Vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2017, tới nay tôi đã sinh cho anh một trai một gái. Kinh tế gia đình cũng vững vàng chẳng có gì đáng nói, vợ chồng có công việc riêng, thậm chí ở nhà còn kinh doanh vài thứ lặt vặt nên nhiều nguồn tiền đổ về. Ngày trước, tôi cứ ngây thơ cho rằng chồng vì đi làm mệt mỏi nên tâm trạng mới ủ rũ, chứ trong thâm tâm anh vẫn còn tôn trọng tôi. Và rồi chuyện không may đã xảy ra, chồng tôi ngoại tình... Thú thực, nếu không nhờ đến sự nhạy bén, cùng một chút tọc mạch của tôi thì chắc chẳng bao giờ tôi phát hiện ra hành vi vụng trộm này của ông xã. Tôi còn nhớ khoảng hơn 1 năm trước, chồng tôi suốt ngày quẩn quanh với chiếc điện thoại. Kể cả khi anh làm việc bận bịu thì tôi thừa hiểu chồng không thích nhắn tin qua lại với ai quá nhiều. Vậy mà anh cứ nhìn vào điện thoại rồi cười cười, là tôi đã biết có người quan trọng đang trò chuyện cùng anh.

Ảnh minh họa: Internet Mặt khác, những lúc tôi tiến lại gần chồng, anh thường giấu nhẹm chiếc điện thoại đi. Mật khẩu, vân tay... anh đều cài cực kỳ chặt chẽ, gần như chẳng để lộ ra sơ hở nào. Thậm chí tôi còn phải học những thủ thuật trên mạng thì mới biết được vài dòng tin nhắn mùi mẫn, tình cảm của chồng và kẻ thứ ba. Tôi oán hận cô ta tột cùng, bởi gia đình tôi rất hạnh phúc, kinh tế đầy đủ, hai con đủ nếp đủ tẻ, vậy thì cớ gì cô ta muốn phá hoại, và cớ gì chồng tôi lại không còn thiết tha tổ ấm chứ? Đến khi thu thập đầy đủ bằng chứng, tôi chìa ra trước mặt chồng, anh ta ban đầu có vẻ hơi sốc vì chẳng ngờ vợ táo bạo vậy. Nhưng rồi chồng tôi nói đó chỉ là mối quan hệ thoáng qua. Tôi yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với ả tiểu tam và phải cắt đứt mọi liên lạc, nhưng chồng vẫn giữ thái độ mập mờ. Thậm chí, tôi còn dọa sẽ ly dị, đưa hai con về ngoại sống, mà thấy chồng cũng dường như chẳng muốn giữ.

Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng tôi sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt. Tôi trình bày chuyện chồng mình ngoại tình với bố mẹ chồng, ngỏ ý bố chồng nói giúp vài câu. Khi thấy bố chồng có vẻ bức xúc về hành vi của con trai mình, tôi cứ nghĩ lần này bản thân sẽ giành chiến thắng. Và tôi còn tin tưởng chồng sẽ sớm tỉnh ngộ, quay về với gia đình. Ảnh minh họa: Internet Ấy thế nhưng, lúc bố chồng nói chuyện với chồng tôi, chồng tôi còn quay sang mạt sát vợ, cho rằng tôi là kẻ không biết điều. Đôi bên to tiếng qua lại, quả thực tôi rất mong bố chồng sẽ dứt khoát, nói mạnh mẽ một lần để con trai tỉnh ngộ. Vậy mà kết cục, chồng tôi gào lên, mắng ngược lại bố mình bằng lý lẽ: "Ngày xưa bố cũng ngoại tình còn gì? Giờ bố còn định dạy dỗ con trai à? Nếu con giống bố, thì đó cũng là vì con học từ bố mà thôi!" Nghe câu nói ngang ngược của chồng, trái tim tôi như chết lặng. Đây dường như là cái kết quá bẽ bàng, tôi không lường trước được. Sau hôm đó, chồng tôi còn định dọn ra ở riêng. Có lẽ cuộc hôn nhân này rất khó cứu vãn. Anh ấy như mờ trí vì người đàn bà kia. Còn giờ, tôi sẽ sống vì con cái. Tôi không muốn những chuỗi ngày mệt mỏi giằng xé tâm can phải kéo dài thêm nữa...

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