Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng động lạ, đến khi bật đèn thì giật mình vì chồng đang tu ừng ực chai nước muối nhưng khi cầm chai lên xem thử mới bàng hoàng

Tâm sự 12/01/2023 06:25

Từ khi vợ chồng mỗi người ngủ một phòng, chuyện chăn gối cũng ít hơn. Nhiều lúc khát vợ, anh ấy chỉ làm nhanh vào ban ngày, tuyệt đối không làm ban đêm bao giờ.

Ngay sau khi sinh đứa con thứ hai, vợ chồng tôi không ngủ cùng nhau. Chồng bảo cả đêm ngửi mùi sữa của vợ không ngủ được. Vậy là tôi ngủ với hai con, còn chồng một mình một phòng. Đêm nào anh cũng khóa chặt cửa phòng, chồng bảo khó ngủ, không muốn nghe tiếng con khóc. Chồng không ngủ chung giường, lúc đầu tôi hơi hụt hẫng, sau thấy thoải mái, càng dễ ngủ hơn.

Từ khi vợ chồng mỗi người ngủ một phòng, chuyện chăn gối cũng ít hơn. Nhiều lúc khát vợ, anh ấy chỉ làm nhanh vào ban ngày, tuyệt đối không làm ban đêm bao giờ. Chồng bảo dạo này khó ngủ nên không muốn làm vào ban đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Hôm trước, bà ngoại ra chơi, nhà có 2 giường, thế là bà ngủ với hai cháu, còn tôi vào phòng ngủ với chồng. Anh ấy tỏ ra rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng để vợ ngủ cùng.

Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng động lạ, đến khi bật đèn thì giật mình vì chồng đang tu ừng ực chai nước muối nhưng khi cầm chai lên xem thử mới bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đang ngon giấc, tôi giật mình khi nghe tiếng động lạ trong phòng và hốt hoảng bật điện lên. Tôi tròn mắt kinh ngạc, không hiểu chồng bị sao nữa? Nửa đêm ngồi đầu giường tu chai nước muối.

Nhưng tôi thấy có gì sai sai, nước muối mặn như thế chồng uống sao nổi? Tôi ngửi thấy trong phòng có mùi rượu. Ngay lập tức giật lấy cái chai chồng đang cầm trên tay và ngửi. Đúng rượu thật.

Hơn một năm nay, chồng tự dọn phòng ngủ của anh ấy. Chồng cũng luôn để chai nước muối ở đầu giường, sáng nào cũng súc miệng cho sạch. Tôi cho là chồng biết chăm sóc sức khỏe nên rất yên tâm. Nào ngờ đêm nào chồng cũng uống rượu vụng.

Tôi tức giận chì chiết chồng: "Bữa cơm tối nào cũng uống vài ly rượu, em có ngăn cản gì đâu, sao chồng còn uống vụng trộm lúc nửa đêm vậy? Thảo nào nhìn chồng ngày càng yếu, đến bê bình nước cũng không nổi. Em quá thất vọng về anh".

Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng động lạ, đến khi bật đèn thì giật mình vì chồng đang tu ừng ực chai nước muối nhưng khi cầm chai lên xem thử mới bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói tôi vừa khóc, khuyên chồng cai rượu, cứ tình trạng này anh bị công ty đuổi việc mất. Thế nhưng chồng bảo đã bỏ vài lần rồi, đều thất bại. Không có rượu là chồng không thể ngủ ngon giấc từ nửa đêm đến sáng được.

Đầu óc tôi đang hoảng loạn, không biết phải làm sao để cứu chồng thoát khỏi thứ cám dỗ chết người này nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Trong cơn mơ màng trong phòng sinh bỗng nghe văng vẳng tiếng chồng cũ, tôi mở mắt nhìn thì giật mình khi thấy người nằm ở giường bên

Trong cơn mơ màng trong phòng sinh bỗng nghe văng vẳng tiếng chồng cũ, tôi mở mắt nhìn thì giật mình khi thấy người nằm ở giường bên

Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa cười, ôm bụng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ vui sướng, hạnh phúc như thế nào khi hay tin tôi mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 55 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 40 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng