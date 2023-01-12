Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng động lạ, đến khi bật đèn thì giật mình vì chồng đang tu ừng ực chai nước muối nhưng khi cầm chai lên xem thử mới bàng hoàng

Từ khi vợ chồng mỗi người ngủ một phòng, chuyện chăn gối cũng ít hơn. Nhiều lúc khát vợ, anh ấy chỉ làm nhanh vào ban ngày, tuyệt đối không làm ban đêm bao giờ.

Ngay sau khi sinh đứa con thứ hai, vợ chồng tôi không ngủ cùng nhau. Chồng bảo cả đêm ngửi mùi sữa của vợ không ngủ được. Vậy là tôi ngủ với hai con, còn chồng một mình một phòng. Đêm nào anh cũng khóa chặt cửa phòng, chồng bảo khó ngủ, không muốn nghe tiếng con khóc. Chồng không ngủ chung giường, lúc đầu tôi hơi hụt hẫng, sau thấy thoải mái, càng dễ ngủ hơn. Từ khi vợ chồng mỗi người ngủ một phòng, chuyện chăn gối cũng ít hơn. Nhiều lúc khát vợ, anh ấy chỉ làm nhanh vào ban ngày, tuyệt đối không làm ban đêm bao giờ. Chồng bảo dạo này khó ngủ nên không muốn làm vào ban đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Hôm trước, bà ngoại ra chơi, nhà có 2 giường, thế là bà ngủ với hai cháu, còn tôi vào phòng ngủ với chồng. Anh ấy tỏ ra rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng để vợ ngủ cùng. Ảnh minh họa: Internet Đang ngon giấc, tôi giật mình khi nghe tiếng động lạ trong phòng và hốt hoảng bật điện lên. Tôi tròn mắt kinh ngạc, không hiểu chồng bị sao nữa? Nửa đêm ngồi đầu giường tu chai nước muối.

Nhưng tôi thấy có gì sai sai, nước muối mặn như thế chồng uống sao nổi? Tôi ngửi thấy trong phòng có mùi rượu. Ngay lập tức giật lấy cái chai chồng đang cầm trên tay và ngửi. Đúng rượu thật. Hơn một năm nay, chồng tự dọn phòng ngủ của anh ấy. Chồng cũng luôn để chai nước muối ở đầu giường, sáng nào cũng súc miệng cho sạch. Tôi cho là chồng biết chăm sóc sức khỏe nên rất yên tâm. Nào ngờ đêm nào chồng cũng uống rượu vụng. Tôi tức giận chì chiết chồng: "Bữa cơm tối nào cũng uống vài ly rượu, em có ngăn cản gì đâu, sao chồng còn uống vụng trộm lúc nửa đêm vậy? Thảo nào nhìn chồng ngày càng yếu, đến bê bình nước cũng không nổi. Em quá thất vọng về anh". Ảnh minh họa: Internet Vừa nói tôi vừa khóc, khuyên chồng cai rượu, cứ tình trạng này anh bị công ty đuổi việc mất. Thế nhưng chồng bảo đã bỏ vài lần rồi, đều thất bại. Không có rượu là chồng không thể ngủ ngon giấc từ nửa đêm đến sáng được. Đầu óc tôi đang hoảng loạn, không biết phải làm sao để cứu chồng thoát khỏi thứ cám dỗ chết người này nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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