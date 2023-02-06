Vào đến khoa sản bệnh viện, đang ngó nghiêng tìm phòng bệnh của cô đồng nghiệp thì tôi chết sững khi thấy một bóng dáng không quá xa lạ. Đó là một thai phụ bụng bầu khoảng 6, 7 tháng đang chậm rãi từ trong phòng khám bước ra. Có một người đàn ông ngồi ngoài hành lang vội tiến lên đỡ lấy chị ấy, ân cần hỏi han. Người phụ nữ đó không ai khác chính là vợ cũ của chồng tôi!

Mấy hôm trước cô đồng nghiệp sinh con, tôi rủ chồng cùng vào thăm cô ấy trong bệnh viện nhưng anh bận việc nên tôi đành đi một mình. Cưới nhau hơn 1 năm rồi nhưng vì tôi còn trẻ mới 25 tuổi nên anh chiều vợ đồng ý cho tôi kế hoạch thêm 1 năm nữa mới sinh con.

Lúc trước tôi và chồng là đồng nghiệp. Anh khi đó đã có vợ nhưng lại đem lòng thương tôi. Anh kể vợ anh vô sinh, bố mẹ anh rất buồn lòng, anh thì khao khát được làm bố. Tôi đâu thể mặt dày trở thành kẻ thứ ba, bèn bảo anh ly hôn xong mới có thể chính thức tiến tới.

Nhìn bộ dạng của chị ấy mà tôi sợ đến tái cả mặt, vội vàng nấp vào một góc khuất để đối phương không nhìn thấy mình. Khi hai người đó đi rồi mà tôi vẫn còn run rẩy không dám bước ra.

Anh thật lòng có tình cảm với tôi, lập tức về ly hôn vợ. Chúng tôi đều độc thân đường hoàng đến với nhau không hề có lỗi với ai. Vợ cũ anh không thể sinh con cho chồng thì chị ấy cũng nên rộng lượng buông tay để anh tìm hạnh phúc mới.

Sau 1 năm anh ly hôn, tôi và chồng làm đám cưới, đến giờ đã hơn 2 năm kể từ ngày anh chia tay vợ cũ. Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ về sức khỏe của mình và chồng, bởi chúng tôi đều là những người khỏe mạnh, có ngoại hình đẹp. Anh nói vợ cũ vô sinh, tôi luôn chắc mẩm chị ấy không thể có con. Thế nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy vợ cũ của chồng bụng bầu khệ nệ vào khoa sản khám thai đấy thôi. Sự thật đó khiến tôi hoảng loạn sợ hãi.

Lúc trước chồng tôi và vợ cũ chung sống với nhau 2 năm trời mà chị ấy không thể mang thai, lẽ nào anh là người có vấn đề? Trong đầu suy nghĩ miên man lại nhớ đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể, hôm đó thay vì vào thăm cô bạn, tôi đã khám tổng quát sức khỏe sinh sản. Để rồi cay đắng nhận được kết quả tử cung của tôi niêm mạc mỏng khó đậu thai. Chẳng biết có phải do tôi sử dụng thuốc tránh thai không đúng quy định hay không?

Ảnh minh họa: Internet

Suốt mấy hôm nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, sống trong lo sợ hốt hoảng. Tôi không dám tiết lộ chuyện vợ cũ của chồng với anh. Nếu bản thân tôi khỏe mạnh còn có thể chất vấn chồng, bắt anh đi khám để làm rõ mọi chuyện. Giờ bản thân tôi cũng có vấn đề, thành ra không biết phải làm thế nào.

Có lẽ trước mắt tôi cứ coi như không biết gì, âm thầm điều trị vấn đề của mình trước rồi mới nói chuyện với chồng sau. Với vấn đề của tôi cần phải làm thế nào để có thể mang thai?