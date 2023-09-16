Mới vừa dụ dỗ em đồng nghiệp nóng bỏng lên giường, đang hào hứng tuột vai áo xuống ánh mắt tôi đã va vào thứ trên lưng em, giận dữ và bực tức, tôi lao về nhà trong phẫn nộ

Tâm sự 16/09/2023 07:10

Có chút chức tước, có ngoại hình, được các em vây quanh, tôi dần tự tin hơn và cũng thể hiện bản lĩnh của đàn ông thành đạt. Khi được các em à ơi, tôi bắt đầu cũng quay sang bỡn cợt lại.

Kết hôn được 4 năm, tôi bắt đầu thăng tiến trong sự nghiệp. Cuộc sống khó khăn trước đây không còn nữa. Tôi bây giờ đã là trưởng phòng, thu nhập tốt. Có được ngày hôm nay, tôi không quên người vợ tần tảo vất vả vì mình. Có lúc cảm thấy vô cùng thương vợ, yêu vợ nhưng

Thế nhưng công việc cuốn tôi vào vòng xoáy tham lam. Từ việc phải đi tiếp khách, bạn bè, tôi dần trở nên ham vui. Có hôm bận lo công việc tới khuya, về vẫn thấy vợ cơm canh chờ sẵn. Có hôm tôi bận về nhà trong men say, vợ cũng không nói gì. Cô ấy luôn ủng hộ việc làm của tôi. Chính sự thoải mái của vợ khiến tôi đổ đốn.

Mới vừa dụ dỗ em đồng nghiệp nóng bỏng lên giường, đang hào hứng tuột vai áo xuống ánh mắt tôi đã va vào thứ trên lưng em, giận dữ và bực tức, tôi lao về nhà trong phẫn nộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có chút chức tước, có ngoại hình, được các em vây quanh, tôi dần tự tin hơn và cũng thể hiện bản lĩnh của đàn ông thành đạt. Khi được các em à ơi, tôi bắt đầu cũng quay sang bỡn cợt lại.

Lần đó, một cô nhân viên mới vào công ty khiến tất cả đàn ông choáng. Bởi cô ấy quá xinh đẹp, cao ráo, dáng dấp như người mẫu. Tôi cũng thấy ấn tượng lắm nhưng lại làm như không để ý để cô ấy phải đến tận nơi chào hỏi tôi.

Là nhân viên do tôi trực tiếp quản lý nên tôi càng thích thể hiện quyền năng của mình. Cô ấy luôn bị tôi soi mói, để ý, quát nạt nhưng chưa từng ý kiến, cãi lời. Có lúc thấy cô ấy dịu dàng, cẩn trọng làm tôi càng thích. Và lâu dần, sự hiền dịu khiến tôi bị chinh phục. Tôi quên mất bản thân mình là người coi trọng gia đình, có vợ hiền con ngoan.

Tôi bắt đầu đong đưa, tán tỉnh và mời em nhân viên xinh đẹp đi ăn. Ban đầu em ấy từ chối nhưng với sự lẻo mép của tôi, khó ai có thể cưỡng lại. Cũng như bao cô gái khác, em gật đầu cà phê, ăn uống cùng tôi. Dần dần, tôi luôn đưa đón em ấy đi làm. Chúng tôi thân quen nhau, quý mến nhau và cũng giúp đỡ nhau trong công việc. Tôi trao cho em đồng nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến. Em ấy cũng rất sòng phẳng, luôn cảm ơn tôi bằng những món quà đắt tiền.

Tôi hỏi em về chuyện có bạn trai chưa, em ấy chỉ cười không nói gì càng làm tôi muốn chinh phục. Tôi luôn có cảm giác em ấy tránh tôi, sợ tôi hay là ngại tôi. Chuyện tôi có vợ con, có lẽ em ấy cũng biết vì nhất định phải tìm hiểu thông tin từ công ty.

Mới vừa dụ dỗ em đồng nghiệp nóng bỏng lên giường, đang hào hứng tuột vai áo xuống ánh mắt tôi đã va vào thứ trên lưng em, giận dữ và bực tức, tôi lao về nhà trong phẫn nộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần đưa nhau đi ăn, em cũng chỉ cảm ơn tôi rồi đi về. Tôi tặng quà, em ấy cũng nhận nhưng có vẻ rất ngại ngùng. Lần đó, tôi nói thích em, em đỏ mặt. Sự thẹn thùng của em càng làm tôi thấy hứng thú. Tôi quyết định sẽ chinh phục bằng được người con gái này.

Tối ngày tôi đưa đón, đưa em đi cà phê, đi ăn, mua sắm rồi tặng quà. Nhưng khi tôi kéo tay em thì em lại giật ra. Em chỉ cười nói không muốn tiếp tục mối quan hệ này vì em sợ.

Rồi sự tham lam ích kỷ trong lòng tôi trỗi dậy. Lần đó đi liên hoan công ty, em uống say. Vì tôi cố tình chuốc rượu em nên em càng say. Nhân cơ hội, tôi đưa em về và rồi lại nảy ý định đưa em vào nhà nghỉ. Trong cơn men, tôi đã cởi áo em ra định làm trò không nên làm. Nhưng vừa cởi áo em, tôi vội vã kéo lên rồi bỏ chạy.

Tôi nhận ra hình xăm trên lưng em khá lớn. Đó là hình xăm một cô gái có chữ “love” ở bên. Vậy là sao, em đang yêu đồng giới? Nếu không tại sao em lại xăm hình một khuôn mặt cô gái khá xinh xắn rồi bày tỏ tình yêu? Có lẽ đó là lý do khiến em chưa dám tiến xa hơn với tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn đi làm như thường lệ, tôi cũng không hỏi han em nữa. Có lẽ em hiểu ra tất cả nên đã nhắn tin cho tôi. Em thú nhận sự thật mình từng yêu đồng giới tuy nhiên em vẫn thích đàn ông. Em cảm giác ở bên tôi thực sự chính là tình yêu và em đang muốn tìm lại bản ngã của mình.

Chỉ là, sau cơn say ấy, tôi đã tỉnh ngộ. Tôi biết em là cô gái tốt nhưng tôi cũng đã nhận ra vợ mình mới thực sự quan trọng thế nào. Tôi đã làm nhiều điều dại dột. Nếu không có lần ngoại tình “hụt” này thì có thể tôi vẫn còn nghĩ mình là trai tân. Bây giờ, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với em và sẽ cố gắng trở thành người chồng chung thủy.

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