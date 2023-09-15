Đang cùng chồng mặn nồng trong phòng ngủ, chưa kịp làm gì bố chồng bỗng dưng lao vào nói một câu 'xanh rờn' cùng giọng cười man rợ khiến tôi lạnh cả người

Tâm sự 15/09/2023 23:13

Tôi không phải là một người con dâu hỗn xược nhưng tôi thật sự rất bất bình và khó chịu với những ông bố chồng vô ý và lắm chuyện.

Hiện vợ chồng tôi đang sống cùng với bố mẹ chồng. Tuy nhà không có trẻ con và đều là người lớn nhưng lắm lúc, tôi cũng rơi vào tình huống éo le nhạy cảm như chị đã tâm sự ở đây. Phần lớn nguyên nhân đều từ bố chồng vô ý vô tứ của tôi mà ra.

Trong bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, ông hỏi con trai mình đầy ẩn ý: “Đêm qua, con chiến đấu tốt chứ?”. Tôi nghe mà mặt cứ cúi gằm vì ngượng. Vậy mà ông không buông tha con dâu còn quay sang hỏi tôi: “Còn con thế nào?”.

Tôi cược rằng với những câu hỏi bóng gió đầy hàm ý như thế thì không một cô dâu mới nào có thể trả lời được trước mặt người lớn. Thấy tôi im lặng, mẹ chồng phải nói đỡ: "Ông này người lớn mà toàn hỏi linh tinh. Ăn đi cho xong để các con còn dọn dẹp".

Từ đấy tôi tự nhủ phải thận trọng hơn với bố chồng. Cảnh giác là vậy mà vẫn có lúc tôi sơ suất. Trong một lần đang tắm thì tôi nghe tiếng ông gọi cửa. Tôi giật thót và thấy hơi sợ nên không mở cửa, cũng không đáp lại. Ông đợi một lúc lâu rồi nói vọng vào: “Con đánh rơi quần lót giữa nhà đấy, mở cửa bố đưa vào cho”. Tôi ngượng điếng người và nhận ra mình làm rơi quần nhỏ thật.

Tôi loay hoay khổ sở không biết phải làm sao. Tôi giật mình thì ít mà giận ông thì nhiều. Tôi đoán chắc ông rất quan tâm đến tôi, muốn xem tôi là con gái ruột. Nhưng mối quan hệ giữa bố chồng - nàng dâu ngày nay đâu thể suồng sã được.

Đang cùng chồng mặn nồng trong phòng ngủ, chưa kịp làm gì bố chồng bỗng dưng lao vào nói một câu 'xanh rờn' cùng giọng cười man rợ khiến tôi lạnh cả người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ, bao nhiêu vụ loạn luân động trời vẫn xảy ra đó thôi. Nên tốt hơn hết là phải giữa một khoảng cách an toàn, càng tránh xa những tình huống tế nhị với bố chồng càng tốt.

Không chỉ quan tâm đến con dâu thái quá, bố chồng tôi còn rất tự tiện và vô ý. Một tối khuya, cửa phòng vẫn khép hờ, hai vợ chồng tôi đang nằm trên giường xem phim. Bị kích thích bởi những pha mùi mẫn trong phim nên chúng tôi bắt đầu có những hành động âu yếm.

Vậy mà vợ chồng tôi giật bắn mình vì thấy ti vi bỗng dưng chuyển sang kênh khác. Quay nhìn lại thì hai đứa tá hỏa thấy bố chồng đã ngồi trong góc phòng từ bao giờ. Ông còn thản nhiên bảo: “Thời sự cuối ngày hay thế sao các con không xem mà xem phim vớ phim vẩn”.

Chồng tôi vừa tức giận vừa ngượng, nhưng vì là bố mình nên anh dặn dò bố đừng tự tiện vào phòng vợ chồng nữa. Ông tỏ vẻ tủi thân rồi càu nhàu: “Lúc nhỏ tranh nhau ngủ với bố, giờ có vợ thì hắt hủi bố”. Tôi nghe mà thấy ông quá trẻ con.

Đang cùng chồng mặn nồng trong phòng ngủ, chưa kịp làm gì bố chồng bỗng dưng lao vào nói một câu 'xanh rờn' cùng giọng cười man rợ khiến tôi lạnh cả người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã nhiều lần như thế nhưng bố chồng tôi vẫn không rút ra kinh nghiệm để cư xử tinh tế hơn. Một hôm nhân lúc bố mẹ vắng nhà, vợ chồng tôi đi làm về và hí hửng kéo nhau lên phòng. Tuy tôi đã cẩn thận đóng cửa phòng nhưng vẫn không tránh được tình huống khóc dở mếu dở sau.

Đang trong lúc cao trào yêu với tư thế mới, bố chồng tôi đột nhiên mở cửa, ló đầu vào chỉ để thông báo với hai vợ chồng: “Bố mẹ về rồi các con nhé!”. Vợ chồng tôi đứng như tượng vì quá bất ngờ, xấu hổ và ngượng ngùng đến tím cả mặt.

Tôi rất bất bình với sự vô ý đó của bố chồng. Cũng từ đó, hai vợ chồng dặn nhau về đến phòng là phải khóa cửa và dặn bố dù làm gì hay đi đâu cũng phải gõ cửa. Ông buồn nhưng cũng gật gù tỏ vẻ biết lỗi.

Uống say bí tỉ, tôi loạng choạng vào nhầm phòng rồi trải qua 1 đêm nảy lửa, sáng thức dậy tôi tá hỏa khi phát hiện người đang nằm bên cạnh lại không phải người yêu mình

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