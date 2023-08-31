Hận chồng bội bạc đến tận xương tuỷ, tôi nhắm mắt lên giường với sếp lớn để trả thù, trong lúc gần gũi anh lại thủ thỉ một điều khiến tôi vừa vui sướng vừa sợ hãi

Tâm sự 31/08/2023 12:19

Sau 4 năm hôn nhân và có với nhau một đứa con gái, tôi đau đớn phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Cô nàng đó trẻ trung, sành điệu, rất biết cách chiều chuộng lấy lòng đàn ông khiến chồng tôi mê mệt không rời.

Chính vì vậy dù tôi cho chồng cơ hội quay về với gia đình nhưng anh ta vẫn không thể dứt khoát được với cô bồ. Tôi không muốn gia đình tan nát, con cái phải thiếu thốn tình cảm nên chấp nhận bỏ qua cho chồng một lần. Song anh ta không cần điều đó thì tôi cũng cũng chẳng luyến tiếc.

Tuy đã xác định ly hôn nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi đau đớn và phẫn uất. Cuộc hôn nhân tôi dày công vun đắp mấy năm trời, tổ ấm mà tôi khi đặt vào đó bao nhiêu hi vọng, cuối cùng lại bị phá tan bởi thứ dục vọng tầm thường của chồng tôi. 

Nhìn người tình của anh ta thì biết cô ả thuộc hàng phụ nữ phóng khoáng và có phần dễ dãi. Lẽ nào đàn ông hiện nay đều thích mẫu phụ nữ như vậy? Vợ hiền, vợ tốt cũng chẳng để làm gì?

Hận chồng bội bạc đến tận xương tuỷ, tôi nhắm mắt lên giường với sếp lớn để trả thù, trong lúc gần gũi anh lại thủ thỉ một điều khiến tôi vừa vui sướng vừa sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối ấy tôi cùng sếp đi tiếp khách về khá muộn. Vì trong lòng có chút tâm sự nên tôi uống kha khá rượu chứ không từ chối như mọi lần. Lúc sếp đưa tôi về, tới lối rẽ về nhà tôi thì anh đột ngột dừng xe rồi ôm chầm lấy tôi thủ thỉ: "Hay là đừng về nữa em nhé... đêm nay ở bên anh được không? Anh biết dạo này em có tâm sự, anh lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe…".

Thú thật lúc đó tôi rất bất ngờ, vị sếp luôn điềm đạm, đúng mực với nhân viên tại sao đột nhiên lại trở thành gã đàn ông muốn chơi bời tình một đêm thế này? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, vừa hay tôi cũng đang phẫn uất trong lòng, nên nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời mời gọi của sếp. 

Điều lạ là sếp không chở tôi đến khách sạn mà lái thẳng xe về nhà anh. Một đêm nồng nàn cuồng nhiệt, cũng phải rất lâu rồi tôi không có được cảm giác thăng hoa như vậy với chồng. Anh nhìn vẻ ngoài khá cứng nhắc, nghiêm túc nhưng khi trên giường lại rất ngọt ngào, biết cách chiều chuộng khiến tôi mê đắm.

Sau màn nồng nàn, tôi lim dim muốn đi vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy sếp nói nhỏ bên tai: "Cuối cùng thì ngày này cũng đến, bõ công anh chờ đợi…". Trong cơn buồn ngủ, tôi hỏi anh tại sao lại nói như thế. Có lẽ cảm thấy không cần thiết phải giấu nữa, mục đích đã đạt được rồi, sếp thẳng thắn tiết lộ cho tôi một sự thật không thể tin nổi.

Hận chồng bội bạc đến tận xương tuỷ, tôi nhắm mắt lên giường với sếp lớn để trả thù, trong lúc gần gũi anh lại thủ thỉ một điều khiến tôi vừa vui sướng vừa sợ hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra đằng sau chuyện ngoại tình của chồng tôi có bàn tay tác động trực tiếp từ sếp. Cô ả kia chính là một nàng gái quán bar được sếp thuê tiếp cận chồng tôi. Cô ta vừa được tiền vừa được chơi bời, vốn là phong cách sống của mình nên chẳng thiệt hại gì. Còn chồng tôi không hề hay biết màn kịch ấy, dễ dàng mắc câu, mê đắm cô ta không dứt ra được. 

- Anh đã để ý em từ lâu rồi nhưng em đang có chồng, anh khó mà chen chân vào được. Trong chuyện này em cũng không thể trách anh, có trách thì phải trách chồng em không làm chủ được bản thân, nếu anh ta đàng hoàng chung thủy thì ai có thể dụ dỗ anh ta?

Người vợ trước của sếp qua đời vì tai nạn cách đây cả chục năm rồi, từ đó đến nay anh một mình nuôi đứa con trai chung của họ khôn lớn. Sếp tôi là người đàn ông lý tưởng trong mắt chị em phụ nữ, chỉ không ngờ rằng anh lại có tình ý với tôi. Thậm chí còn rắp tâm lập mưu phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi để xen vào. 

Tôi vừa bất ngờ trước tình cảm mà người đàn ông ấy dành cho mình nhưng cũng có chút e dè, sợ hãi khi nghĩ tới âm mưu của anh. Chuyện ly hôn tôi đã quyết rồi nhưng tôi có nên tiến tới với sếp không? Bây giờ anh yêu tôi thì tìm mọi cách để có được tôi, nhỡ sau này anh chán tôi thì có phải sẽ tìm mọi thủ đoạn để ruồng bỏ tôi hay không? 

Chị hàng xóm U40 có thân hình bốc lửa mới chuyển đến, ngày nào cũng mặc váy ngắn đi dạo ngang nhà, phát hiện chồng bỗng có thái độ kì lạ, tôi sửng sốt vì bí mật vụng trộm của cả hai

Chị hàng xóm U40 có thân hình bốc lửa mới chuyển đến, ngày nào cũng mặc váy ngắn đi dạo ngang nhà, phát hiện chồng bỗng có thái độ kì lạ, tôi sửng sốt vì bí mật vụng trộm của cả hai

Cuộc sống vợ chồng tôi đang yên ổn, bỗng dưng đứng bên bờ đổ vỡ chỉ vì có sự xuất hiện của chị hàng xóm mới. Cách đây 2 năm, xóm tôi đón thêm một thành viên mới, đó là hai mẹ con của một chị hơn vợ chồng tôi 3 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân Tâm sự tình yêu tâm sự eva eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 46 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 46 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ