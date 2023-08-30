Đêm tân hôn, tôi nóng lòng trổ hết bản lĩnh để chinh phục vợ trẻ, nào ngờ em phán 1 câu xanh rờn khiến tôi sốc đến điếng người

Tâm sự 30/08/2023 11:41

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp và mong ngóng vô cùng.

Tôi và Trúc yêu nhau gần một năm thì quyết định làm đám cưới. Nói ra chắc mọi người không tin, trong suốt một năm ấy tôi và em chưa hề đi qua tới hạn. Kể cả sau khi đám hỏi diễn ra, chúng tôi đã gần như chính thức trở thành vợ chồng.

Trúc bảo xưa nay cô ấy chưa yêu ai cả, trước đây chỉ là những rung động thoáng qua, với tôi mới thực sự là mối tình chính thức và cũng là mối tình cuối. Nghe Trúc nói thế. ai mà không hạnh phúc và sung sướng. Cô ấy bảo muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, tôi lập tức đồng ý không do dự.

Đêm tân hôn, tôi nóng lòng trổ hết bản lĩnh để chinh phục vợ trẻ, nào ngờ em phán 1 câu xanh rờn khiến tôi sốc đến điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trúc là người con gái đẹp người lại đẹp nết. Em có ngoại hình xinh xắn, nước da trắng trẻo, dáng người thon thả, mỗi khi đi trên phố thu hút ánh mắt của bao người đàn ông. Trúc còn nấu ăn rất ngon, khéo tay và đảm đang lắm. Em cũng có công việc ổn định và gia đình rất nền nếp, gia giáo. Lấy được Trúc chẳng khác gì tôi trúng số độc đắc.

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp và mong ngóng vô cùng.

Kéo vợ vào phòng tân hôn từ sớm, tôi dự định sẽ trổ hết tài nghệ để cho vợ một đêm tân hôn cả đời khó quên. Thế nhưng người phải bất ngờ ngã ngửa và cả đời khó quên lại chính là tôi chứ không phải vợ.

Vợ tôi vẫn trơ như đá, khô như ngói. Thậm chí còn chẳng biểu lộ 1 chút hạnh phúc nào của người mới lấy chồng.

Trúc nói rằng cô ấy chỉ cần sinh được con mà thôi. Sau đó sẽ không không ép buộc tôi bất cứ điều gì, tôi ly hôn cưới người khác cũng được. Nếu không ly hôn thì tôi có thể qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài, chỉ cần đừng quá lộ liễu và vẫn có trách nhiệm với con.

Đêm tân hôn, tôi nóng lòng trổ hết bản lĩnh để chinh phục vợ trẻ, nào ngờ em phán 1 câu xanh rờn khiến tôi sốc đến điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy vì quá sốc nên tôi đã bỏ sang phòng làm việc ngủ. Trúc làm vậy có phải là lừa dối tôi hay không? Tại sao cô ấy chẳng nói ra ngay từ đầu? Nếu biết trước thì tôi sẽ không đời nào cưới cô ấy.

Giờ tôi phải làm thế nào? Ở không đành mà vừa cưới xong chẳng lẽ đã vội ly hôn ư?

Suốt 1 năm cưới nhau, đêm nào chồng cũng ghẻ lạnh, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng

Suốt 1 năm cưới nhau, đêm nào chồng cũng ghẻ lạnh, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng

Khi được bạn bè giới thiệu cho Dương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.

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