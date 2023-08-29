Suốt 1 năm cưới nhau, đêm nào chồng cũng ghẻ lạnh, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng

Tâm sự 29/08/2023 16:28

Khi được bạn bè giới thiệu cho Dương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.

Vậy nhưng đêm tân hôn của tôi lại vô cùng cay đắng và ê chề khi chồng không xuất hiện. Anh chỉ nhắn cho tôi một tin bảo rằng mình mệt ngủ bên phòng làm việc, dặn tôi cứ ngủ trước.

Thời gian quen nhau, chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Đêm tân hôn thì chồng bỏ mặc vợ, để rồi những ngày sau đó, tôi luôn phải vò võ trong phòng một mình mỗi đêm. Lý do anh đưa ra là mệt mỏi, căng thẳng công việc, không có tâm trạng gì.

Suốt một năm trời vợ chồng tôi sống trong cảnh như vậy. Ban ngày chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, rồi đêm về tôi phải ôm gối khóc thầm. Mọi người sẽ hỏi tại sao tôi có thể chịu đựng được ngần ấy thời gian đúng không?

Suốt 1 năm cưới nhau, đêm nào chồng cũng ghẻ lạnh, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng khổ tâm lắm. Mình là phận phụ nữ, ngại ngùng không dám đề cập thẳng tới vấn đề đó. Chồng viện cớ bận việc, lẽ nào tôi còn cứ sán vào? Ai cũng có tự trọng và kiêu hãnh của mình, nếu anh ấy không cần vợ, thấy vợ không hấp dẫn thì tôi cũng không chủ động làm gì.

Nhưng tôi không dám kể với ai, cũng chẳng thể bỏ về nhà mẹ đẻ vì vừa cưới nhau chưa lâu. Ầm ĩ lên chỉ khiến bố mẹ tôi phải đau lòng. Tôi cũng từng mềm mỏng nhẹ nhàng hỏi thăm chồng về công việc hay những khó khăn anh gặp phải trong cuộc sống, muốn chia sẻ với anh nhưng cũng chẳng có ích gì.

Sau tròn một năm kết hôn, chính chồng tôi là người chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Anh bảo chắc tôi cũng mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, vậy thì kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi bật khóc hỏi anh có phải anh yêu người khác nhưng đành lấy tôi vì ý muốn của cha mẹ hay không? Chồng lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Cái đêm trước ngày ra tòa, tôi không thể nào ngủ được. Nửa đêm bỗng nghe tiếng gõ cửa, chồng đứng bên ngoài trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Vào phòng, anh đưa chiếc hộp cho tôi, cúi gằm không dám nhìn thẳng:

- Chỗ này có 10 cây vàng, em cầm lấy để bắt đầu cuộc sống mới, coi như là anh bồi thường cho em. Mong em có thể hạnh phúc.

Tôi không cầm được nước mắt, hành động này chứng tỏ anh là người có tình nghĩa, vậy thì tại sao 1 năm qua anh lại cư xử như thế? Tôi cầm chặt tay anh bắt anh nói cho tôi lý do thật sự, để không còn gì phải hối tiếc nữa. Hóa ra anh bị bệnh hiểm nghèo, không muốn tôi phải chịu khổ nên anh mới lạnh nhạt để không làm tôi vướng bận. 

Suốt 1 năm cưới nhau, đêm nào chồng cũng ghẻ lạnh, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thương anh hơn là giận, ôm chầm lấy chồng, hai vợ chồng cùng khóc. Đêm đó tôi xé đơn ly hôn, nói với anh rằng dù có thế nào tôi cũng sẽ ở bên anh. Hơn nữa vấn đề của anh không quá nghiêm trọng, chỉ là anh tự ti về bản thân mà thôi. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trị bệnh và rồi chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn với một tổ ấm hạnh phúc.

Chồng ngẩn người trước phản ứng của vợ. Anh ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua khó khăn và có một tương lai tươi sáng phải không mọi người?

Đi công tác cùng sếp nữ, cả đêm chị ta cứ ỡm ờ buông lời dụ dỗ, tôi kiên quyết giữ mình nhưng rồi bàng hoàng khi nghe vợ tiết lộ 1 chuyện

Đi công tác cùng sếp nữ, cả đêm chị ta cứ ỡm ờ buông lời dụ dỗ, tôi kiên quyết giữ mình nhưng rồi bàng hoàng khi nghe vợ tiết lộ 1 chuyện

Cách đây không lâu tôi và trưởng phòng cùng đi công tác. Sếp tôi là nữ, hơn tôi hai tuổi thôi nhưng rất giỏi giang. Tôi và sếp mỗi người một phòng khách sạn, hơn 12 giờ đêm hôm ấy, sếp đột ngột gọi tôi sang bàn công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân Tâm sự chuyện eva chuyện eva hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 55 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 55 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ