Cưới vợ hơn 3 năm, tôi bàng hoàng nhận cuộc gọi của người yêu cũ rồi rụng rời tay chân nghe em xin mẫu tóc xét nghiệm ADN cho con

Như câu chuyện của người đàn ông dưới đây cũng vậy. Đọc xong mà nhiều người cũng đành thở dài bất lực không biết nên khuyên nhủ ra sao.

Trong cuộc sống có những vấn đề xảy đến khiến người ta không thể lường trước được. Sự việc tưởng như nhỏ bé cũng trở nên rắc rối nếu như ngày xưa giải quyết không triệt để.

Tôi và người yêu cũ yêu nhau được 8 năm nhưng rồi cô ấy 'cắm sừng' tôi để yêu 1 người mới. Chuyện đó xảy ra cách đây 5 năm.

"Tôi năm nay 30 tuổi có vợ và con đã 2 tuổi, tôi muốn tâm sự chút chuyện của bản thân đang ở trong 1 tình huống khó xử.

Tất nhiên 8 năm yêu nhau chúng tôi cũng có nhiều lần 'làm việc đó' cùng với nhau. Ngày tôi phát hiện ra cô ấy phản bội, tôi và cô ấy đã có một cuộc nói chuyện hẳn hoi, thẳng thắn.

Đêm ấy 2 đứa nói hết tâm sự với nhau, tôi nói là vẫn còn yêu cô ấy nhưng cô ấy thì nói rằng không yêu tôi nữa, mà bên tôi giờ chỉ là sự thương hại. Cô không biết như thế nào để chia tay nhưng bây giờ hết tình cảm rồi.

Tôi cũng cố gắng níu kéo nhưng không được. Đêm đó, chúng tôi đã cùng nhau quan hệ lần cuối trước khi chính thức chia tay.

Sáng sau lúc tôi ngủ dậy thì cô ấy không còn đấy nữa, chỉ vỏn vẹn 1 tin nhắn: 'Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn bên em, em xin lỗi anh, mong anh hạnh phúc'.

Sau đó nghe nói cô ấy có bầu với chồng hiện tại và 2 người cưới chạy bầu. Từ ấy tôi cũng không để ý nữa, một vài lần có chạm mặt nhau ở quê nhưng không ai nói ai lời nào, chỉ lướt qua nhau như 2 người xa lạ.

Còn tôi sau đó cũng có người yêu mới, chúng tôi hòa hợp về nhiều điểm, bố mẹ 2 bên cũng tác thành cho 2 đứa nên chỉ trong vòng một năm yêu nhau đã chính thức về chung một nhà.

Mọi chuyện rất bình thường, cả 2 gia đình đang hạnh phúc cho đến khi một ngày, tự nhiên người yêu cũ gọi điện đến. Chưa hết bất ngờ, cô ấy còn xin tôi mẫu tóc hoặc mẫu móng tay để xét nghiệm ADN. Tôi bàng hoàng, hỏi thì cô ấy bảo xét nghiệm con.

Ảnh minh họa: Internet

Nói đến đây là tôi hiểu, tôi đồng ý, gửi cho cô ấy mẫu móng chân và chân tóc, râu… để mang đi xét nghiệm. Chuyện động trời xảy ra, đứa bé là con tôi chứ không phải con của chồng cô ấy. Tình huống khó xử, không lường đến đã thật sự xảy ra rồi.

2 đứa lén gặp nhau, rồi nói về chuyện này, tôi hỏi người yêu cũ giải quyết sao và tại sao lại nghĩ là con tôi.

Cô ấy bảo nước da hơi giống nước da của tôi và nhìn kĩ nét thì có một vài nét giống tôi hồi bé (hồi yêu nhau từng xem ảnh hồi bé của tôi) nên mới đi thử và kết quả là thật. Cô ấy còn bảo rằng biết vậy đã không thử, cứ để mặc kệ mọi chuyện thôi. Thử xong bây giờ làm thế nào mà giải quyết được.

Cả 2 thống nhất là sẽ không để lộ ra chuyện ấy vì giờ để lộ ra thì cả gia đình tôi, cả gia đình cô ấy đều có vấn đề. Chắc chắn có cái kết không đẹp vì đặt vào hoàn cảnh của ai, đặt vào vị trí là chồng cô ấy, đặt vào vị trí là vợ tôi bây giờ đều thấy sai và không thể chấp nhận được.

Một người thì là người 'đổ vỏ', một người chợt phát hiện ra chồng mình có con riêng, nói chung là tốt nhất không nên nói chuyện này ra bên ngoài.

Nhưng mặc dù như vậy, tôi lại rất lo lắng nếu 1 ngày, mình bị phát hiện ra thì sao?