Để nhường việc được đi học cho Trung, chị gái nghỉ học đi làm từ cấp 3. Từ thời điểm đó trở đi, Trung đã thề, sau này nhất định phải báo đáp chị gái thật tốt.

Khi Trung 7 tuổi thì cha bệnh nặng qua đời. Trước khi ông qua đời, gia đình đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm trong nhà để chữa trị. Mẹ Trung vì muốn nuôi gia đình nên ra ngoài làm việc, để lại chị em Trung cho ông bà nuôi. Nhưng mẹ Trung ngày đó ra đi mà không bao giờ trở lai nữa. Sau đó thông qua hỏi thăm, Trung mới biết bà đã sớm tái hôn với 1 người đàn ông giàu có. Biết tin này, chị em Trung vô cùng hận mẹ. Sau đó ông bà Trung cũng vì quá lao lực mà lần lượt qua đời. Từ đó về sau, Trung và chị gái sống nương tựa vào nhau. Để nhường việc được đi học cho Trung, chị gái nghỉ học đi làm từ cấp 3. Từ thời điểm đó trở đi, Trung đã thề, sau này nhất định phải báo đáp chị gái thật tốt. Anh còn xuất sắc nhận học bổng nước ngoài.

Sau khi trở về nước, Trung vào làm việc trong một công ty lớn, qua 5 năm thì làm quản lý cấp cao, thu nhập rất tốt. Cũng trong thời gian làm việc ở công ty, Trung quen vợ anh. Sau đó 2 người kết hôn, không lâu sau thì hạ sinh 1 cô con gái đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân nói chung hạnh phúc. Cách đây không lâu, chị gái Trung tổ chức sinh nhật cho con gái. Trung tặng cháu gái một bao lì xì lớn 200 triệu. Căn bản mừng số tiền lớn như vậy là do trước đây Trung rất muốn biếu chị gái 1 ít tiền để bày tỏ lòng biết ơn nhưng chị gái không chịu nhận. Nhân dịp này, lấy lý do cháu gái tổ chức sinh nhật mà Trung tặng số tiền trên. Quả nhiên chỉ có lần này là chị nhận phong bì của Trung.

Ảnh minh họa: Internet Vào ngày hôm đó, vì bữa tiệc kết thúc muộn nên vợ chồng Trung ngủ lại luôn nhà chị gái. Vào buổi đêm, không ngủ được, Trung thức dậy đi lấy nước uống. Lúc đi ngang qua phòng chị gái, thấy bên trong có tiếng cháu gái hỏi mẹ: “Mẹ, tại sao cậu cho con tiền, mợ lại muốn lấy lại?” Chị gái Trung đáp: “Số tiền này vốn là của mợ, mợ lấy lại cũng phải". Lúc này chồng chị gái nói: “Em còn nói giúp cho mợ ấy nữa. Em trai em cưới phải người như mợ ấy thật sự là bất hạnh. Mỗi lần cậu ấy mang tiền đến cho em, mợ ấy đều đòi lại, còn không cho em nói với em trai, thực là không phải là người tốt!” Nghe gia đình chị gái nói chuyện, Trung thấy cực kỳ phẫn nộ, vội vàng về phòng cho người vợ đang ngủ 1 cái tát. Sau khi Trung nói rõ những gì vừa nghe thấy, vợ anh không nói nên lời. Ngày hôm sau, Trung đề nghị ly hôn. Đã không coi người thân của chồng như người thân của mình thì ít nhất cũng cần trân trọng những người có ơn với chồng mình. Vậy mà nhiều phụ nữ, chỉ vì vài đồng tiền mà có hành động khó chấp nhận, khiến cuộc hôn nhân cuối cùng rơi vào đổ vỡ.

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