Cả nhà đi mua sắm, bỗng con gái 7 tuổi thốt lên một câu, vợ liền bị chồng tát như trời giáng rồi ly hôn

Tâm sự 19/01/2023 14:57

Sau khi con gái nói, Quang ngay lập tức cho vợ 1 cái tát. Quang bây giờ không tin vợ 1 chút nào, không nghe Thanh giải thích, chăm chăm cho rằng vợ ngoại tình và chỉ muốn ly hôn.

Thanh là con gái duy nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được bố mẹ đặc biệt chiều chuộng, yêu thương, không nỡ xuống tay đánh 1 lần nào. Không những thế, bất cứ thứ gì Thanh muốn, bố mẹ cô cũng đáp ứng đầy đủ. Ông bà cho rằng việc để con không thiếu thốn gì thì khi ra ngoài xã hội sẽ không đau đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền.

Khi Thanh học đại học, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, mà người nào người nấy đều có gia cảnh tốt hơn Thanh. Để chiếm được tình cảm của Thanh, họ không tiếc chi tiền để mua tặng cô cái này cái kia. Lúc thì là lọ nước hoa đắt tiền, khi là son môi của thương hiệu nổi tiếng… khiến Thanh rất khó chọn lấy 1 người. Sau đó, số phận run rủi Thanh gặp Đạt. Đạt là kiểu đàn ông yêu thích của Thanh. Anh ta cao và đẹp trai, vừa nhìn thấy Thanh đã rung động, thậm chí còn chủ động liên lạc làm quen. Càng vui hơn khi Đạt cũng thích Thanh nên hai người nhanh chóng thành 1 cặp.

Nhưng càng tiếp xúc với Đạt, Thanh càng nhận ra anh ta là một gã đàn ông tồi, mập mờ với rất nhiều phụ nữ. Cuối cùng Thanh chọn chia tay. Sau đó một chàng trai khác là Quang theo đuổi Thanh. Khi ấy Thanh chỉ cần một người để quên tình cũ và chữa lành vết thương nên nhắm mắt đưa chân chấp nhận. Sau đó lại nhận ra Quang là một người rất tốt, có trách nhiệm, lại rất vững chãi nên tốt nghiệp xong, Thanh và Quang kết hôn.

Hiện tại vợ chồng Thanh có một cô con gái 7 tuổi. Những ngày hôn nhân đều yên bình đến nhạt nhẽo nhưng Thanh vẫn thấy hạnh phúc. Tuần trước vào ngày sinh nhật Thanh, Quang muốn tặng vợ một chiếc nhẫn vàng làm quà nên đưa hai mẹ con đến khu mua sắm. Khi đến nơi, con gái Thanh đột nhiên chỉ vào một cửa hàng và nói: “Mẹ, kia chẳng phải chỗ bố bạn Hùng mua váy cho mẹ sao? Chúng ta qua đó xem đi!” .“Bố bạn Hùng” mà con gái Thanh nhắc đến chính là Đạt, gã đàn ông tồi và là bạn trai cũ của Thanh. Đúng là tháng trước anh ta có mua cho Thanh một chiếc váy. Hai người tình cờ gặp nhau khi cùng đưa con đến khu mua sắm mà hai đứa trẻ còn học chung lớp. Nhưng Thanh không làm gì có lỗi với chồng, cô chỉ coi Đạt như một người bạn cũ. Nhưng sau khi con gái nói, Quang ngay lập tức cho vợ 1 cái tát.

Cả nhà đi mua sắm, bỗng con gái 7 tuổi thốt lên một câu, vợ liền bị chồng tát như trời giáng rồi ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quang bây giờ không tin vợ 1 chút nào, không nghe Thanh giải thích, chăm chăm cho rằng vợ ngoại tình và chỉ muốn ly hôn. Thanh biết mình có 1 phần lỗi vì đã không cự tuyệt món quà của Đạt nhưng việc bị chồng tát khiến cô thực sự thất vọng. Hóa ra bên trong một người đàn ông hiền lành, đạo mạo như Quang lại là một người bạo lực như vậy. Liệu Thanh nên hạ cái tôi của mình xuống để tiếp tục níu kéo, xin xỏ chồng hay cần nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này để quyết định có nên tiếp tục hay không?

 

Thực tế nhiều cuộc hôn nhân chỉ ra rằng sau khi kết hôn, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cần phải vạch ranh giới rõ ràng với người khác giới, nếu không rất dễ làm tổn thương cảm xúc của bạn đời. Dù quan hệ của Thanh với người cũ chỉ là bạn bè, nhưng nếu suy nghĩ cho chồng thì cô nên giữ khoảng cách phù hợp. 

Về chuyện có nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay không thì Thanh nên dành thời gian suy nghĩ lại cả một quá trình khi hai vợ chồng sống cùng nhau. Có thể trong lúc giận quá, Quang đánh vợ nhưng trước đó anh có thực sự là kiểu người sẽ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ hay không? Hay suy xét thiệt hơn, xem bản thân sẽ mất hay được nhiều hơn nếu hôn nhân tan vỡ?

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