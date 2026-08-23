Đang ăn cơm thì bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vội lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Tâm sự gia đình 23/08/2026 19:00

Khi tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thì người chồng kia quát giọng mắng chửi chồng tôi. Anh ta nói chồng tôi sao lại thích bảo vệ vợ của người khác, không chỉ là một lần. Anh ta nói chồng tôi có ý đồ với vợ mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Chúng tôi ở khu trọ bình dân, cố gắng kiếm tiền để mua một căn hộ. Dù vật chất còn khó khăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc. Cho đến khi tôi chứng kiến một chuyện.

Tối hôm đó, cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe bên nhà hàng xóm có tiếng chén bát vỡ, còn có tiếng la mắng cùng tiếng khóc của phụ nữ. Tôi định nói với chồng gia đình hàng xóm lại đang cãi nhau thì bỗng thấy anh vứt bát ăn, lao thẳng ra ngoài. Tôi sững sờ đuổi theo chồng.

Chồng tôi chạy sang nhà hàng xóm, tôi nghĩ chắc anh muốn can ngăn. Nhưng khi tới nơi tôi bàng hoàng khi thấy hành động của chồng.

Trong nhà hàng xóm đồ đạc vỡ nát dưới đất, ông chồng mặt đỏ bừng giận dữ, cô vợ ôm mặt khóc nức nổ. Điều bất ngờ là chồng tôi đang đứng chắn cho cô vợ, còn chỉ mặt ông chồng nói: “Đàn ông đánh vợ thì còn gì là đàn ông”. Chồng tôi còn hỏi han cô vợ, tỏ vẻ xót thương lắm. Tôi chết sững vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ thế này của chồng.

Đang ăn cơm thì bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vội lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thì người chồng kia quát giọng mắng chửi chồng tôi. Anh ta nói chồng tôi sao lại thích bảo vệ vợ của người khác, không chỉ là một lần. Anh ta nói chồng tôi có ý đồ với vợ mình.

Sau  hôm đó, dù trong lòng lấn cấn nhưng tôi không thể hiện nghi ngờ gì với chồng. Tôi chỉ nói anh lần sau đừng can thiệp vào việc của gia đình người khác. Chồng tôi vẫn khăng khăng rằng anh không thể đứng yên nhìn phụ nữ bị đánh. Tôi biết chồng mình là kiểu đàn ông không bao giờ dùng bạo lực. Nhưng cứ nhớ tới cảnh anh nhẹ nhàng hỏi han, sốt sắng khi người vợ kia bị đánh thì tôi lại càng thấy trong lòng khó chịu. 

Tôi nghi ngờ chồng mình đang có gì với người phụ nữ kia, liệu có quá đáng không? Tôi có nên để ý chồng hơn để phòng tránh chuyện ngoại tình không?

Đi đám cưới người quen, cô gái lao tới tát chú rể tới tấp vì lý do khiến ai cũng bất ngờ

Đi đám cưới người quen, cô gái lao tới tát chú rể tới tấp vì lý do khiến ai cũng bất ngờ

Đến khi bữa tiệc bắt đầu, thấy chú rể nắm tay cô dâu đi lên sân khấu, Ly choáng váng đầu óc. Vì sao hắn ta có thể là chú rể? Dù uất ức tức giận dồn nén trong lòng, Ly vẫn cố gắng đợi đến khi cô dâu chú rể đi tới bàn của mình ngồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 28 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 28 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 28 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 28 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày