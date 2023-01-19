Vợ là người đối xử rất tốt và hiểu lòng tôi. Sau một thời gian quen nhau, tôi nhận ra em chính là người tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Khi đã xác định gắn bó lâu dài, tôi kể cho vợ nghe mọi thứ về bản thân mình và còn hứa hẹn sẽ dành mọi thứ tốt nhất mà mình có cho cô ấy. Vợ không nói gì, chỉ cười bảo tôi ngốc.

Tôi mồ côi bố mẹ từ sớm nên phải đi làm khi còn rất nhỏ. Từ sự ấm áp đến lạnh giá của lòng người, tôi đều đã nếm trải, vì vậy tôi luôn khao khát sau này khi lớn lên sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Bao năm qua dù dành dụm được một số tiền nhưng vì tự ti nên tôi chưa bao giờ dám yêu ai. Sau này, tôi được một người bạn giới thiệu và đã quen biết vợ mình.

Vì trải qua tuổi thơ khốn khó nên tôi rất trân trọng gia đình hiện tại. Để vợ con có cuộc sống tốt hơn, tôi đã tìm một công việc làm thêm vào ban đêm. Tôi nghĩ với công việc làm thêm này, ít nhất tôi có thể bù vào khoản tiền lương của vợ khi cô ấy không đi làm, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi có ít thời gian về nhà hơn.

Ngày tôi về ra mắt nhà vợ, bố mẹ cô ấy đối xử với tôi rất niềm nở, nói rằng từ nhỏ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này họ sẽ coi tôi như con ruột. Tôi nghe gia đình vợ nói như vậy thì càng cảm động hơn. Sau khi kết hôn, tôi giao lại cho vợ chiếc thẻ ngân hàng mà mình đã dành dụm gần 20 năm và chỉ giữ chiếc thẻ phụ bên mình, hàng tháng chỉ chi tiêu một ít tiền sinh hoạt. Ba tháng sau, vợ tôi có thai. Khi biết vợ có bầu, tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi ở nhà và làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền.

Vợ cũng thuyết phục tôi đừng vất vả như vậy, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày, tôi thấy rất đáng. Nửa năm sau, khi đang trực ca đêm, tôi gặp tai nạn do làm việc quá sức, cũng may tôi chỉ bị gãy xương chân và tổn thương ít phần mềm.

Sau khi đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện, để không làm gia đình lo lắng, tôi đã không nói với vợ vì nghĩ mình chỉ bị nhẹ và vẫn đang giữ cả hai chiếc thẻ ngân hàng nên có thể tự lo cho bản thân được. Khi các công nhân lấy thẻ của tôi để thanh toán viện phí, họ phát hiện trong thẻ không còn nhiều tiền nên đã ứng trước tiền cho tôi nhập viện.

Tôi chột dạ, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu nên vội dùng điện thoại kiểm tra số dư thì phát hiện trong thẻ sau khi nộp tiền viện phí chỉ còn lại mấy trăm nghìn. Trong lòng bất an nên tôi đã gọi điện cho vợ để kể sự tình.

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Vợ tôi ngạc nhiên và hỏi làm sao tôi biết. Sau khi tôi kể mọi chuyện, vợ cùng mẹ vợ vội vã đến bệnh viện ngay trong đêm. Sau một hồi an ủi động viên, vợ mới lắp bắp nói với tôi lý do đã lấy tiền, mẹ vợ nói đỡ lời rằng em vợ sắp cưới nên đã vay tiền tôi để mua nhà cho cậu ấy. Vợ còn nói số tiền ấy tưởng không dùng đến nên đã cho mẹ vay dùng trước một thời gian, rồi em vợ sẽ từ từ trả sau.

Nghe vợ tâm sự mà tôi bủn rủn cả người, nỗi lo của tôi đã thành sự thật bởi giờ chúng tôi đã không còn tiền chữa bệnh nữa. Tôi quay người vào trong tường suy nghĩ, không ngờ rằng một người luôn nói tôi là con ruột, là người mà tôi cho là thân thiết nhất, lại lén lút tiêu số tiền tôi làm lụng vất vả bao năm qua để mua nhà cho con trai bà. Và giờ thì khi tôi đang cần dùng tiền để chữa bệnh thì lại không có.

Nằm trên giường bệnh, trong túi lại chẳng có tiền, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Suy nghĩ mình đã bị cả gia đình vợ lừa dối cứ lởn vởn trong đầu tôi, có lẽ ngay từ đầu đó là một cái bẫy. Mặc dù trong thời gian nằm viện, mẹ vợ và vợ cũng gửi cho tôi một số tiền nhưng sau khi ra viện, tôi quyết định làm đơn ly hôn với vợ và đòi lại số tiền của mình.