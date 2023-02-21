Trong nhà, người tôi sợ nhất là bố chồng. Ông khá khó tính và khắt khe với vợ và con dâu. Tôi luôn phải làm theo ý của bố chồng, nếu không sẽ bị góp ý phê bình ngay. Tôi từng bị bố chồng tổ chức họp gia đình để cảnh cáo chỉ vì lỗi nhỏ, nên sau này làm gì tôi cũng phải chú ý đến thái độ của ông. Đến mẹ chồng tôi còn phải sợ bao nhiêu năm nay, huống chi là con dâu như tôi.

Kết hôn xong, tôi sống ở nhà chồng cùng với bố chồng và mẹ chồng. Cuộc sống nơi nhà chồng hơi gò bó nhưng tôi đã dần thích nghi, cố gắng để chiều lòng bố mẹ chồng. Tuy vất vả nhưng đổi lại khi có con, tôi học được nhiều điều trong chăm sóc con nhỏ từ mẹ chồng. Nếu không có sự hỗ trợ từ bà, chắc tôi không biết tự xoay sở ra làm sao.

Tôi quá mệt mỏi khi bố chồng thì khó tính, chồng thì lười nhác không quan tâm tới vợ con. Đã vậy anh ta còn có bồ bên ngoài. Tôi khóc cạn nước mắt khi phát hiện ra sự thật này. Anh ấy cặp kè bao nhiêu lâu nay mà giờ tôi mới biết, vì sống ở nhà chồng nên tôi phải bình tĩnh đối diện, khuyên can chồng. Nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với chồng, nhưng anh ta chỉ ậm ừ, sau đó vẫn lén lút gặp người phụ nữ kia.

Bố chồng khắt khe với cả nhà nhưng lại khá nuông chiều chồng tôi. Mới đầu tôi nghĩ đó là lợi thế, nhưng càng ngày tôi càng áp lực vì điều này. Bố chồng luôn bênh con trai cho dù anh ấy thường xuyên đi ăn nhậu về khuya, không chịu khó làm ăn. Chỉ vì chồng tôi là con cháu đích tôn nên muốn gì được bố chồng tôi đáp ứng hết.

Thậm chí chồng tôi lạnh lùng tuyên bố với vợ: "Tôi chỉ chơi bời bên ngoài chút thôi, có ảnh hưởng gì với vợ con đâu mà khóc lóc, than vãn mãi thế. Nhà thì ở sẵn, ăn uống thì ông bà lo hộ, vậy là tôi đã có tình có nghĩa lắm rồi. Bạn tôi đứa nào cũng có bồ hết, có thấy vợ chúng nó kêu ca gì đâu. Cô đừng có mà đòi hỏi quá đáng, vui vẻ thì ở, không thì cô cứ việc ly hôn".

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Cực chẳng đã tôi đành phải nhờ vả bố mẹ chồng khuyên can, nhưng cũng chẳng ăn thua. Không thể chịu nổi cảnh chồng ngoại tình, vô tâm với vợ con, tôi quyết tâm ly hôn. Biết chuyện con dâu đang có ý định ly hôn bố chồng tôi gọi gặp riêng. Ông khuyên can tôi cố gắng nhẫn nhịn, vì con mà giữ gia đình. Bố chồng tôi chia sẻ ông cũng từng chứng kiến nhiều người đàn ông có bồ bên ngoài, sau một thời gian là trở về với vợ con, chứ ít ai bỏ vợ con để cưới người khác. Vì thế con dâu không nên vội vã ly hôn, chấp nhận bỏ qua mọi chuyện tìm cách kéo chồng về.

Thấy bố chồng khuyên nhủ như vậy tôi cũng nguôi ngoai. Nếu như chồng tôi chia tay bồ, toàn tâm toàn ý với vợ con thì tôi cũng sẽ tha thứ. Thế nhưng, tôi đã sớm biết sự thật vì sao bố chồng tôi bình thường không ưa con dâu nhưng lại ngăn cản việc ly hôn của tôi. Hóa ra, ông muốn còn có ý đồ khác.

Chính tai tôi tình cờ mà nghe rõ bố chồng đang mắng chồng tôi: "Sao con dốt thế? Chuyện gái gú bên ngoài thì cứ bí mật thôi, sao lại để cho vợ biết, quá là sơ hở. Giờ nó đang đòi ly hôn, con cố mà giả vờ nịnh nọt nó, gặp ít bồ thôi để vợ nó tin là đã bỏ bồ rồi. Bố vợ sắp cho tiền mua nhà riêng rồi, cố mà đợi đi. Đến lúc có nhà rồi có bỏ thì cũng được nửa cái nhà đấy, có tiền mà lấy vợ mới chứ".

Tôi nghe mà choáng váng, bố chồng ngăn cản chuyện ly hôn là có mục đích cả. Ông đã bàn tính với con trai để diễn kịch với tôi, giả vờ làm người chồng tốt để được được bố mẹ chồng tôi cho tiền mua nhà như đã hứa từ trước. Tôi không còn mặn mà khi ở nhà chồng nữa và cũng mất niềm tin vào chồng. Tôi có nên cho chồng một cơ hội để sửa sai không? Hay là ly hôn để cho cả bố chồng và chồng không đạt được mục đích?