Cứ tưởng lấy chồng rồi 'an cư lập nghiệp', cả nhà lặng người khi em gái tôi nói ra bí mật phía sau cuộc hôn nhân hào nhoáng

Tâm sự 20/02/2023 20:24

My ngồi lặng lẽ một lúc rồi òa khóc nức nở. My nói một đời dài lắm nên không muốn sống kiểu tạm bợ như thế này mãi. Rồi trong nước mắt, em tôi kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu đựng hơn 1 năm qua.

My, em gái tôi lấy một người chồng giàu có lại biết cách chiều chuộng, quan tâm đến vợ. Đám cưới của My nổi tiếng cả xóm vì tiền mừng và vàng cưới nhiều. Vì có nhà riêng rồi nên em ấy cũng không phải làm dâu như nhiều người phụ nữ khác. Mỗi lần về nhà chơi, nhìn em rể chăm sóc vợ mà tôi ngưỡng mộ và ao ước. Khi My sinh con trai đầu lòng còn được nhà chồng tặng hẳn 1 chiếc xe ô tô đắt tiền. Cuộc sống như thế thì ai mà chẳng hạnh phúc.

Vậy mà tối qua, My về nhà rồi đòi ly hôn. Bố mẹ tôi sững sờ, hỏi lý do thì em ấy im lặng không nói. Bố tôi không đồng ý vì cho rằng vợ chồng giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Mẹ còn bảo con gái may mắn khi có cuộc sống nhiều người ao ước không có được. Được chồng yêu thương, cưng chiều; kinh tế khá giả, thích gì mua đó; như vậy thì em tôi còn đòi hỏi gì nữa?

My ngồi lặng lẽ một lúc rồi òa khóc nức nở. My nói một đời dài lắm nên không muốn sống kiểu tạm bợ như thế này mãi. Rồi trong nước mắt, em tôi kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu đựng hơn 1 năm qua.

Cứ tưởng lấy chồng rồi 'an cư lập nghiệp', cả nhà lặng người khi em gái tôi nói ra bí mật phía sau cuộc hôn nhân hào nhoáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra em rể tôi ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm yêu chiều vợ nhưng thực chất lại là kẻ vô trách nhiệm, trăng hoa ong bướm bên ngoài. Em tôi bầu bì phải tự đi khám thai một mình. Chăm con cũng tự chăm một mình, dù con có khóc cả đêm thì chồng cũng không phụ dỗ dành. Con bệnh, sốt cũng chỉ có một mình em đưa con đi viện. Ngay cả ngôi nhà hay chiếc ô tô cũng chỉ đứng tên em rể tôi thôi mặc dù bố mẹ chồng tuyên bố với người ngoài là quà tặng con dâu. Những chuyện này, My giấu hết vì vẫn muốn níu kéo và hy vọng sự thay đổi của chồng. Nhưng giờ thì em ấy không chịu đựng nổi nữa, cũng không còn muốn vun vén hạnh phúc gia đình.

Bố mẹ tôi lặng thinh trước những gì con gái kể. Từ trước đến giờ, chúng tôi luôn nghĩ em gái thật hạnh phúc và may mắn, không ngờ bên trong lại đen tối, u ám đến thế. Biết rõ mọi chuyện, bố tôi thở dài nói, con gái cứ suy nghĩ cẩn trọng rồi quyết định, bố mẹ không can thiệp nữa.

My bế con về, bố mẹ tôi não nề nhìn theo. Tôi cũng thương em thắt ruột gan khi biết những gì mà em phải chịu đựng khi sống chung với người chồng giàu có. Nhưng nếu ly hôn, tôi sợ em phải ra đi tay trắng vì tài sản đều đứng tên chồng và đều là tài sản tạo lập trước hôn nhân. Tôi nên giúp em gái bằng cách nào đây?

Mẹ chồng bênh con trai ngoại tình, tôi uất ức khóc nghẹn, rồi đưa một thứ ra khiến bà lập tức 'câm nín'

Mẹ chồng bênh con trai ngoại tình, tôi uất ức khóc nghẹn, rồi đưa một thứ ra khiến bà lập tức 'câm nín'

Mai đem ấm ức của mình tâm sự với mẹ chồng. Cô đã hi vọng rằng cũng là phụ nữ với nhau, bà sẽ đồng cảm với cô phần nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường