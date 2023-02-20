Định lấy chồng lần 3 vì gặp được đúng người yêu thương, nhưng nghe câu nói của bố, tôi sững sờ muốn từ bỏ

Tôi cũng kể cho Minh nghe về hai lần đò của mình, về cảm giác tự ti khi sánh bước cùng một người đàn ông còn trai tân như anh. Nhưng lần nào Minh cũng gạt qua. Anh nói yêu tôi, sẵn sàng nuôi dưỡng hai đứa con riêng của vợ nếu như tôi đồng ý kết hôn.

Đường tình duyên của tôi rất lận đận. Tôi kết hôn và ly hôn 2 lần. Lần thứ nhất là vì tuổi trẻ non dại, tôi trót tin lầm người nên vừa sinh con xong đã phải ly hôn vì sống không nổi với chồng. Lần thứ hai, tôi kén chọn, mãi mới dám yêu một người đàn ông nữa. Nhưng rồi, chúng tôi cũng ly hôn vì những bất đồng và cãi vã do kinh tế gia đình. Hiện tại, tôi đã 35 tuổi và đang nuôi dưỡng hai đứa con. Tôi vốn nghĩ, mình sẽ sống độc thân mãi mãi để chăm sóc con chu đáo, tôi không còn niềm tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Nhưng rồi khi gặp Minh, tôi đã thay đổi dần dần. Minh nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đàng hoàng, chững chạc, có công việc ổn định. Dù không khéo ăn nói nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi.

Tôi cũng kể cho Minh nghe về hai lần đò của mình, về cảm giác tự ti khi sánh bước cùng một người đàn ông còn trai tân như anh. Nhưng lần nào Minh cũng gạt qua. Anh nói yêu tôi, sẵn sàng nuôi dưỡng hai đứa con riêng của vợ nếu như tôi đồng ý kết hôn. Ảnh minh họa: Internet Hôm chủ nhật, Minh đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn vàng có khắc tên hai đứa. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi cứ có cảm giác được yêu lại từ đầu, hạnh phúc đến mức bật khóc. Và lẽ đương nhiên, tôi đã nhận lời cầu hôn của Minh.

Tối qua, trong bữa cơm, tôi hồ hởi kể chuyện người yêu cầu hôn cho bố mẹ nghe và bảo tuần sau anh ấy sẽ đến ra mắt bố mẹ. Không ngờ, bố tôi hỏi nhẹ nhàng một câu: "Con đã đổ vỡ 2 lần, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lần 3. Con không nghĩ đến bố mẹ, đến hai đứa con của mình sao?". Tôi sững sờ, cúi mặt, trầm lặng sau khi nghe câu hỏi của bố. Tôi hiểu, bố đang lo lắng điều gì. 2 lần đổ vỡ, tôi đều đau khổ đến chết đi sống lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới hồi phục được về tinh thần lẫn kinh tế. Con của tôi, mỗi đứa một cha nhưng chẳng ai thăm nom chúng cả. Đôi khi thấy con "thèm" cha mà tôi quặn lòng xót xa. Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của bố. Tôi vừa muốn mạnh mẽ theo đuổi hạnh phúc lại vừa sợ hãi sẽ đổ vỡ lần thứ 3. Tôi nên tiếp tục với Minh không hay dừng lại lúc này để bớt đau khổ?

Bà chủ giàu có vung tiền giữ chân 'phi công trẻ', đến một ngày phải nhận cái kết 'đắng ngắt' vì điều này Tôi không ngờ hôn nhân của tôi và chồng lại kết thúc sớm như thế! Mất hai năm tìm hiểu, yêu thương vậy mà cưới nhau chưa kịp làm lễ kỷ niệm trọn năm mặn nồng chúng tôi đã đường ai nấy đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/inh-lay-chong-lan-3-vi-gap-uoc-ung-nguoi-yeu-thuong-nhung-nghe-cau-noi-cua-bo-toi-sung-so-muon-tu-bo-557924.html