Không phải cặp kề với gái lạ, tôi vô cùng sợ hãi khi phát hiện điều bí mật bấy lâu mà chồng cố gắng giấu diếm, bắt gặp điều không nên thấy

Tâm sự 20/02/2023 05:58

Nghi ngờ chồng có người phụ nữ bên ngoài, tôi đã nhiều ngày theo dõi nhưng thực sự sốc nặng khi biết được người bấy lâu nay vẫn đi bên chồng của mình. Một sự thật khủng khiếp về con người thật của chồng bấy lâu anh cố giấu khiến tôi sợ hãi.

Thời gian đầu mới lấy nhau về, cuối tuần nào hai vợ chồng cũng ra ngoài đi dạo, đi ăn để thay đổi không khí. Ai cũng bảo chúng tôi chẳng khác gì đôi chim câu khi lúc nào cũng kè kè bên nhau chẳng rời. Mọi thứ cứ bình yên đến với tôi vậy. Tôi đã nghĩ rằng mình thực sự may mắn khi có được anh. Một người chồng, người cha nhất mực yêu chiều vợ con. Chúng tôi đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Chồng tôi là con người say mê công việc. Anh đi đâu cũng thường nói với tôi một câu nên tôi luôn tin tưởng anh. Chẳng bao giờ tôi thắc mắc anh đi đâu, kể cả qua đêm. Anh luôn công khai với vợ con mọi thứ và dù bận đến mấy cũng luôn dành thời gian cho vợ con.

Khoảng từ cuối năm trước, giây phút bên nhau của chúng tôi ít dần hơn. Anh bảo phải thức đêm làm việc, có hôm không về vì bảo ở văn phòng làm thêm. Thu nhập của tôi thấp hơn chồng nên mọi thứ gần như anh phải cáng đáng. Tôi cứ nghĩ rằng, anh vất vả vậy cũng vì để lo cho vợ con đầy đủ. Nhưng không biết rằng đó là lời cảnh báo cho nỗi bất hạnh của mình.

Nhận thấy chồng có những thay đổi khác lạ, tôi cố tình theo dõi vì nghĩ anh có người phụ nữ khác. Lần nào đi theo, tôi cũng chỉ thấy anh đi với một người đàn ông. Tôi đã rất an tâm vì thấy anh đi phải với một người đàn ông chứ không phải một người khác giới như vậy. Rồi một hôm, tôi tình cờ nhìn thấy dòng tin nhắn báo ở máy của anh với những từ ngữ ngọt ngào "em nhớ anh nhiều lắm". Dù vậy, lúc đó trong đầu tôi vẫn nghĩ chắc ai nhắn nhầm vào máy của chồng nên vậy. Nhìn kĩ vào tên người gửi, tôi thực sự sốc, nổi da gà.

Sáng ngày hôm sau, anh bảo anh đi gặp bạn. Tôi cố tình bí mật theo sau xem anh gặp ai. Từ trong taxi, tôi thấy anh đi cùng với người đàn ông mọi khi và chính là người đã nhắn tin cho chồng vào nhà nghỉ. Lúc đó, thái độ của người đàn ông kia khác lạ, rất tình tứ với chồng tôi. Bước vào trong, chính mắt bắt gặp họ lên giường với nhau, tôi đã ngất lịm. Người chồng cao lớn, điển trai của tôi đang lõa lồ trên giường với một người đàn ông.

Hóa ra từ trước tới nay chồng tôi vẫn thường xuyên qua lại với "người đàn ông" đó mà tôi không hề hay biết. Anh vẫn cố giấu giếm "con người thật" của mình với người tình là đàn ông. Chẳng thà anh ngủ với một người phụ nữ khác có lẽ tôi đỡ ghê sợ hơn. Có thể tôi nhắm mắt cho qua được vì đàn ông ai cũng "ham của lạ", như thế có nghĩa anh còn là một người đàn ông đích thực.

Không phải cặp kề với gái lạ, tôi vô cùng sợ hãi khi phát hiện điều bí mật bấy lâu mà chồng cố gắng giấu diếm, bắt gặp điều không nên thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai mà ngờ được, người đàn ông mạnh mẽ bấy lâu che chở, yêu thương mẹ con tôi hết mực lại là người lưỡng tính. Làm sao suốt bao năm qua, anh vẫn sống bình thường với vợ mà lại có khát khao với một người đàn ông khác cho được? Tôi càng cố nghĩ, trong đầu tôi càng trống rỗng, nước mắt tuôn trào.

Đêm đó, tôi ghê sợ người chồng nằm cạnh mình. Tôi đã không thể nhắm mắt được nên dựng anh dậy nói chuyện cho rõ. Vờ hỏi anh về chuyện tin nhắn rằng đó là của nam hay nữ. Anh vẫn nói "đó là nam". Nước mắt tôi cứ trực rơi, giọng lạc đi hỏi anh sao anh làm vậy với tôi và chuyện này đã có từ bao lâu rồi.

Sau mọi chuyện, anh nói hết cho tôi biết. Trong người anh hiện diện 50-50 bản tính, anh phát hiện điều này từ khi 17 tuổi. Anh vẫn có cảm giác với phụ nữ. Anh cũng yêu tôi và nghĩ lấy tôi về rồi sẽ thay đổi nhưng anh không làm được. Và rồi khi anh gặp được đối tượng mình thích, anh đã không kìm chế được.

Nghe những lời thốt ra từ miệng chồng mình, tôi đã hoang mang cực độ, sợ hãi. Tôi biết rằng anh chẳng có lỗi khi là một người lưỡng tính. Chẳng ai có quyền lựa chọn giới tính của mình khi đó là lỗi của tạo hóa. Điều anh có lỗi chính là bấy lâu đã cố giấu về con người thật của mình khiến tôi không thể tha thứ được.

Bây giờ tôi đang ở tận cùng của sự đau khổ. Liệu tôi có nên giải thoát sớm cuộc hôn nhân này hay không?. Tôi thương con gái bé bỏng của mình chưa hình dung được có một người cha lưỡng tính. Mỗi khi nghĩ đến anh ôm ấp một người đàn ông, tôi càng sợ hãi. Tôi rơi vào trầm cảm, cố gắng đi chùa để tĩnh tâm nhưng chẳng thể xóa nổi hình ảnh "khác thường" của chồng cứ lởn vởn trong đầu.

Mê muội lao vào khách sạn với tình cũ, sáng tỉnh dậy tôi liền tá hỏa, không tin vào mắt mình thấy người này đang đứng cạnh giường

Mê muội lao vào khách sạn với tình cũ, sáng tỉnh dậy tôi liền tá hỏa, không tin vào mắt mình thấy người này đang đứng cạnh giường

So với chồng sắp cưới, tình cũ của tôi đẹp trai, khéo ăn nói và quan trọng hơn cả là anh ta hiểu tôi đến chân tơ kẽ tóc. Ngồi nói chuyện với nhau, tôi cứ bị mê muội và kết quả là tôi không phân biệt được đúng sai, đồng ý đi nhà nghỉ với anh ta.

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