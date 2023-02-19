Qua nhà nghỉ ngủ tạm 1 đêm vì làm việc trễ, tôi bủn rủn người, chân đi không vững khi gặp ngay người này

Tâm sự 19/02/2023 07:31

Làm việc khá muộn, tôi ngủ say quá đến nỗi sáng hôm sau suýt nữa dậy muộn không kịp đi làm. Cuống cuồng chạy xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, tôi lập tức khựng người khi bắt gặp 1 bóng lưng quen thuộc. Nói không hề quá, kể cả cô ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Hôm đó, xóm trọ tôi bị cắt điện. Tôi còn phần công việc phải hoàn thành, không còn cách nào khác là ra nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Thế nào mà loanh quanh mấy chỗ đều hết phòng, tôi đành phải đi khá xa mới tìm được nhà nghỉ còn phòng trống cho mình dừng chân. 

Làm việc khá muộn, tôi ngủ say quá đến nỗi sáng hôm sau suýt nữa dậy muộn không kịp đi làm. Cuống cuồng chạy xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, tôi lập tức khựng người khi bắt gặp 1 bóng lưng quen thuộc. Nói không hề quá, kể cả cô ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Đúng là bạn gái tôi!

Điều đáng nói, cô ấy đứng cạnh 1 người đàn ông tóc đã có kha khá sợi bạc. Chỉ nhìn đằng sau đã đủ biết gã đó tương đối lớn tuổi. Bạn gái tôi và gã ta đứng sát cạnh nhau, cô ấy cười cười nói nói gì đó ra chiều rất vui vẻ. Thậm chí còn ghé sát vào người đàn ông kia thì thầm vô cùng thân mật.

Tôi quên hết sạch công việc phải bàn giao gấp cho sếp sáng nay, phẫn nộ lẫn uất ức lao lên gọi giật giọng cô ấy lại. Bạn gái quay đầu nhìn thấy tôi thì nụ cười tắt ngấm, mắt trợn trừng như thể không tin cuộc gặp gỡ của chúng tôi là sự thật. Cũng phải thôi, nhà nghỉ này cách chỗ tôi và chỗ của cô ấy đều khá xa cơ mà!

Qua nhà nghỉ ngủ tạm 1 đêm vì làm việc trễ, tôi bủn rủn người, chân đi không vững khi gặp ngay người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Ông ta là ai?”, tôi gằn giọng hỏi em. Bạn gái tôi lúng túng nhìn sang người đàn ông vẫn giữ im lặng ấy, đáp: “Là bố em…”. Trong lòng tôi chợt nhẹ nhõm vô cùng, nhưng lại trùng xuống ngay lập tức. Tôi nhớ có lần xem ảnh bố em trong điện thoại, bác ấy không hề trông như thế này. 

“Là… bố nuôi của em…”, cuối cùng cô ấy thú nhận. Bố nuôi? Tôi muốn bật cười với câu trả lời ấy vô cùng. Thời này người ta chẳng vẫn truyền tai nhau, con gì nuôi mà chẳng để thịt đó ư? Hơn nữa, chính mắt tôi bắt gặp em cùng ông ta qua đêm trong nhà nghỉ, em còn mặt dày nhận ông ta là “bố nuôi”?

“Chỗ nhà em với nhà bố nuôi em cũng bị cắt điện giống nhà anh à?”, tôi chua chát hỏi bạn gái mình 1 câu. Nhìn cô ấy á khẩu không nói được gì, tôi quay người bỏ đi trước. 

Tôi và cô ấy yêu nhau được 6 tháng nay, tôi dù chẳng phải có điều kiện gì nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho cô ấy hết mức có thể. Cuối cùng cô ấy vẫn vì tiền mà phản bội tôi. Cặp kè với một lão già cả bó tuổi, nếu không phải vì tiền thì vì gì? Bên cạnh đó, cô ấy vẫn là bạn gái danh chính ngôn thuận của tôi đấy thôi. Cô ấy định “kiếm chác” chán chê bên ngoài, rồi quay về lấy một gã vừa chung thủy vừa chân thành như tôi làm chồng ư?

Sau cuộc gặp gỡ ấy, biết không thể “lòe” được tôi, cô ấy xuống nước xin lỗi, khóc lóc xin lỗi rằng cần tiền gấp vì mẹ cô ấy bị bệnh vừa nhập viện. Tôi nghe mà ngán ngẩm. Kể cả điều đó có là sự thật, thì tôi là bạn trai cô ấy đây, cô ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của tôi chưa? Chẳng lẽ sau này hễ có việc gì khó khăn là cô ấy lại giải quyết theo cách đó? Vậy người đàn ông chính thức của cô ấy là tôi đây trên đầu sẽ mọc bao nhiêu cái sừng?

Tôi tuyên bố chia tay nhưng cô ấy vẫn ngày ngày nhắn tin ăn năn xin lỗi. Tôi không biết phải làm thế nào với cô ấy nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

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