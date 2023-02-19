Tưởng bị kẻ thứ ba lừa tình, vô tình nghe lén mới biết âm mưu ghê tởm giữa vợ sắp cưới và người bí ẩn này

Tâm sự 19/02/2023 06:55

Đêm hôm ấy, sau khi Nhung tắt máy không thèm nghe điện thoại của mình, quá nóng ruột, tôi lại phóng đến nhà của họ để tìm gặp dù biết sẽ lại phải chạm trán Hoa ở đó, người mà tôi không muốn nhìn mặt lúc này.

Tôi với Nhung yêu nhau được gần 2 năm rồi. Chúng tôi biết nhau trong một lần tham gia họp đồng hương những người làm cùng trong một tập đoàn. Buổi liên hoan hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Nhung. Cô ấy tỏ ra là người rất hoạt bát, nhanh nhẹn và dễ gần.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm cạnh Hoa. Thật không thể tin nổi, chúng tôi đã ngủ với nhau ngay cả khi có Nhung ở đó. Cô ấy chính là người đã dựng chúng tôi dậy, khóc mếu trách cứ rằng hai đứa tôi đã làm cái trò đồi bại khi say. Nhung kể cả ba cùng say, họ về phòng ngủ nhưng giờ sáng ra thì lại thấy Hoa mò sang phòng riêng bên này và ngủ cạnh tôi.

 

Chúng tôi quyết định cho nhau 1 tuần để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi cảm thấy hận Hoa vô cùng. Tôi đoán đây là âm mưu của cô ta. Có lẽ vì thấy Nhung hạnh phúc bên tôi nên cô ta ghen tị mà bày ra cái trò này. Thói đời đàn bà thường hay ích kỷ khi thấy người khác hơn mình như thế. Tôi tự nhủ sẽ phải bằng mọi giá năn nỉ bạn gái bỏ qua cho sai lầm trong lúc say này…

Nhưng bất chấp việc tôi có nói thế nào thì Nhung cũng không đồng ý. Nhung nằng nặc đòi chia tay với lí do không thể quên được cảnh tượng tôi lên giường với bạn thân của cô ấy. Tôi không dễ dàng buông xuôi như thế nên quyết phải thuyết phục tới cùng vì vốn dĩ tôi không hề yêu Hoa, không thể chỉ vì một chuyện lầm lỡ mà rồi đánh mất tình yêu của mình được.

Tưởng bị kẻ thứ ba lừa tình, vô tình nghe lén mới biết âm mưu ghê tởm giữa vợ sắp cưới và người bí ẩn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm ấy, sau khi Nhung tắt máy không thèm nghe điện thoại của mình, quá nóng ruột, tôi lại phóng đến nhà của họ để tìm gặp dù biết sẽ lại phải chạm trán Hoa ở đó, người mà tôi không muốn nhìn mặt lúc này.

 

Đứng bên ngoài căn phòng, tôi nghe thấy tiếng Nhung quát lớn:

- “Mày không hiểu à? Vốn dĩ là tao hết yêu lão rồi. Ngày trước nghĩ lão cũng được, có nhà có cửa, có thể làm chỗ dựa cho mình, nhưng mà giờ tao có anh khác theo đuổi. Anh này còn nhà thành phố luôn, rõ ràng là tốt hơn gấp bội phần. Qua rồi cái thời lấy nhau vì yêu rồi mày ơi, tao không dại thế đâu. Bọn mình con gái, thân cô thế cô trên thành phố, phải bấu víu vào chồng thì đời mới sướng được. Ông ấy cũng tốt nhưng giờ có mối tốt hơn thì tội gì. Mà tao biết thừa mày cũng thích ông ấy còn giả bộ. Giờ mày phải làm gay gắt lên, thậm chí tung hê chuyện ông ấy ngủ với mày lên để ông ấy ngượng mặt mà phải cưới. Hoặc chí ít thì ông ấy cũng buông tha cho tao, chứ không tao sợ lão ấy phát hiện ra tao có người khác thì sẽ đừng hòng ông ấy để yên”.

Tiếng Hoa khóc nấc lên:

- “Đúng là tao có yêu anh ấy thật, nhưng sao mày lại gài bẫy để anh ấy nằm với tao như vậy. Anh ấy đâu có yêu tao, sao lại dùng thủ đoạn đó để ép buộc. Có cố ép thì cưới về tao cũng khổ thôi. Còn nếu mày muốn chia tay êm thấm thì tự tìm cách đi, tao không muốn gây sức ép gì cho anh ấy cả. Cơ sự ra nông nỗi này tao cũng nhục nhã lắm rồi…”

Giờ thì tôi đã hiểu, thì ra tất cả là âm mưu của bạn gái tôi. Cô ta cố tình tạo nên cái bẫy này để có cớ chia tay. Tôi đau lắm nhưng cũng thấy mừng vì chí ít cô ta cũng dừng lại sớm còn hơn là tôi cưới một ả đàn bà mưu mô như thế về. Tôi sẽ cưới Hoa, tôi tin cô ấy tốt như vậy sau này cũng sẽ là một người vợ tốt.

Thấy chiếc hũ đựng tiền của vợ chồng tôi, chị gái hỏi một câu khiến tôi tỉnh ngộ ngay lập tức

Thấy chiếc hũ đựng tiền của vợ chồng tôi, chị gái hỏi một câu khiến tôi tỉnh ngộ ngay lập tức

Tôi còn hào hứng lấy chiếc hũ xuống, đếm xem còn lại bao nhiêu tiền. Còn hơn 7 triệu dù đã gần cuối tháng rồi. Như vậy, chúng tôi chi tiêu cũng ít và chẳng phung phí mấy.

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