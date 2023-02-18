Thấy chiếc hũ đựng tiền của vợ chồng tôi, chị gái hỏi một câu khiến tôi tỉnh ngộ ngay lập tức

Tôi còn hào hứng lấy chiếc hũ xuống, đếm xem còn lại bao nhiêu tiền. Còn hơn 7 triệu dù đã gần cuối tháng rồi. Như vậy, chúng tôi chi tiêu cũng ít và chẳng phung phí mấy.

Vợ chồng tôi đều kiếm được nhiều tiền và đã thống nhất chuyện tiền bạc ngay đêm tân hôn. Hàng tháng, mỗi người sẽ bỏ vào hũ thủy tinh trong phòng ngủ 5 triệu để chi tiêu chung. Số tiền còn lại thì tự mỗi người được tự do tiêu dùng hoặc tiết kiệm, tùy thích. Cứ thế, vợ chồng tôi sống trong hòa bình và không ai hỏi tới tiền của ai. Số tiền 10 triệu góp chung hàng tháng, vì chưa có con nhỏ, chi tiêu ít nên tháng nào cũng dư vài triệu. Tiền còn thừa, chúng tôi bỏ hết vào một con heo đất. Hôm kia chị gái tôi đến nhà chơi rồi ngủ lại một đêm cùng tôi vì chồng tôi đã đi công tác rồi. Hai chị em nằm hàn huyên trò chuyện thì chị bỗng chỉ vào chiếc hũ thủy tinh đặt trên đầu tủ, hỏi đó là gì? Tôi kể cho chị nghe về việc chi tiêu của gia đình mình.

Tôi còn hào hứng lấy chiếc hũ xuống, đếm xem còn lại bao nhiêu tiền. Còn hơn 7 triệu dù đã gần cuối tháng rồi. Như vậy, chúng tôi chi tiêu cũng ít và chẳng phung phí mấy. Chị gái tôi im lặng nghe tôi kể rồi hỏi: "Vậy mỗi tháng em tiết kiệm được bao nhiêu rồi?". Câu hỏi này làm tôi sững người vì hầu như tháng nào tôi cũng tiêu hết tiền lương của mình dù mức lương của tôi đang là 25 triệu/tháng. Theo tôi biết, lương của chồng tôi cũng hơn 20 triệu chứ không ít. Và dù là vợ chồng gần nửa năm mà chúng tôi chưa hề có khoản tiền tiết kiệm nào chung, cũng không mua sắm được vật dụng gì trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet Chị tôi bắt đầu vạch ra những lỗi sai trong cách quản lý chi tiêu của vợ chồng tôi. Vì mỗi người đều tự do sử dụng tiền nên khoản tiền dùng chung mới còn thừa lại. Nhưng số tiền tiêu xài cá nhân lại quá nhiều và không cần thiết. Như tôi vẫn giữ thói quen mua sắm túi xách, quần áo hàng hiệu và đi ăn nhà hàng. Chồng tôi vẫn đam mê mua dụng cụ thể thao, quần áo, kính mắt xịn xò. Cứ thế, chúng tôi ném tiền vào thú vui của mình mà không hề lo lắng cho tương lai của gia đình. Chị hỏi nếu tôi có bầu hay có con nhỏ thì liệu số tiền 10 triệu kia có đủ dùng không? Lúc đó, chồng thì vẫn giữ thói quen tiêu xài hoang phí, liệu tôi có cam tâm tình nguyện dùng tiền riêng của mình để lo cho con cái. Bất đồng sẽ xảy ra nếu như chúng tôi không thay đổi ngay từ lúc này. Những gì chị gái khuyên giúp tôi tỉnh ngộ và nhìn nhận lại mọi chuyện. Nhưng bây giờ đột ngột bảo chồng đưa hết tiền cho vợ giữ, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu. Mà tôi cũng không muốn giữ tiền rồi đau đầu mệt óc mỗi khi cân đo tính toán tiền bạc. Theo mọi người, tôi nên tăng tiền bỏ vào hũ tiền chung, số dư ra để tiết kiệm, hay làm theo lời khuyên của chị gái đây?

Thử lòng chồng của bạn thân vì được nhờ cậy, tôi tự đẩy đời mình vào 'ngõ cụt' chỉ sau một đêm Người bạn thân nhờ thử lòng không còn là bạn trai nữa mà đã là chồng. Thấy tôi đắn đo, Vy cam đoan sẽ không oán trách hay giận hờn tôi dù kết quả có như thế nào. Thấy tội cho bạn, tôi nhận lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-chiec-hu-dung-tien-cua-vo-chong-toi-chi-gai-hoi-mot-cau-khien-toi-tinh-ngo-ngay-lap-tuc-557107.html