Miễn cưỡng cưới gái đã U40 để sinh con, đêm tân hôn vừa kết thúc thì tôi 'hóa đá' khi nghe một tin 'sốc tận óc'

Tâm sự 17/02/2023 07:23

Tôi năm nay 36 tuổi, được mai mối cho vợ cũng bằng tuổi ấy. Mẹ tôi cứ lo không biết cô ấy sinh đẻ thế nào khi mà đã từng ấy tuổi.

Nhưng ngoài chuyện tuổi tác thì vợ tôi có khá nhiều ưu điểm. Cô ấy có công ăn việc làm ổn định, tính tình hòa đồng thân thiện, ngoại hình cũng xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thật sự tôi không tìm được đối tượng tốt hơn.

Thời gian quen nhau rất ngắn, đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và vợ. Tôi thì vẫn nghĩ vợ chồng sẽ sinh con ngay, cả hai đều từng này tuổi rồi, ai còn kế hoạch nữa. Nhưng vợ không nghe, một mực bắt chồng phải dùng biện pháp bảo vệ. Không tiện tranh luận ngay lúc đó nên tôi đành nghe theo.

 

Sau khi quan hệ xong, tôi mới hỏi vợ tại sao lại làm vậy. Lẽ nào cô ấy chưa muốn sinh con luôn? Để rồi câu trả lời của vợ khiến tôi xây xẩm mặt mày. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không sinh con. Vợ không thích trẻ con và chưa bao giờ có ý định sinh đẻ cả.

Miễn cưỡng cưới gái đã U40 để sinh con, đêm tân hôn vừa kết thúc thì tôi 'hóa đá' khi nghe một tin 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đó cũng là lý do cô ấy muộn chồng. Bởi mỗi lần thẳng thắn đưa ra quan điểm không sinh con thì các đối tượng kết hôn của cô ấy đều lập tức từ bỏ. Thấy bố mẹ quá sốt ruột nên cô ấy đành gật đầu lấy tôi, giấu giếm suy nghĩ thật trong lòng. Giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng, có quan hệ tình dục với nhau, cô ấy không còn cách nào khác là phải nói thật.

 

Đêm tân hôn tôi tức quá bỏ sang phòng khác ngủ. Chuyện quan điểm cá nhân của cô ấy, tôi không bàn luận đúng sai. Nhưng vợ tôi làm vậy có phải là lừa đảo không? Biết tôi và gia đình rất mong ngóng có con nhưng vẫn im ỉm làm đám cưới. Đã không muốn sinh con thì một là ở vậy, hai là tìm người đàn ông có chung chí hướng mà lấy chứ?

Hôm sau tôi tức quá kể lại cho mẹ nghe. Tôi bảo tôi sẽ ly hôn ngay lập tức nhưng mẹ khuyên can. Bà nói vừa cưới đã ly hôn thì ai nhìn được, cứ từ từ khuyên bảo vợ rồi cô ấy sẽ đồng ý thôi. Theo mọi người tôi phải khuyên bảo vợ thế nào?

Sâu đêm tân hôn nồng cháy trên giường, chồng bất ngờ thủ thỉ bí mật giấu kín nhiều tháng nay khiến tôi 'sốc tận óc', vội chạy ra khỏi phòng

Sâu đêm tân hôn nồng cháy trên giường, chồng bất ngờ thủ thỉ bí mật giấu kín nhiều tháng nay khiến tôi 'sốc tận óc', vội chạy ra khỏi phòng

Lời chồng nói mà tôi không dám tin vào tai mình nữa. Chuyện lớn thế này, sao anh lại giấu tôi, vậy những tháng vừa rồi anh đã làm gì.

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