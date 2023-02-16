Sâu đêm tân hôn nồng cháy trên giường, chồng bất ngờ thủ thỉ bí mật giấu kín nhiều tháng nay khiến tôi 'sốc tận óc', vội chạy ra khỏi phòng

Lời chồng nói mà tôi không dám tin vào tai mình nữa. Chuyện lớn thế này, sao anh lại giấu tôi, vậy những tháng vừa rồi anh đã làm gì.

Sau một tuần mệt mỏi chuẩn bị đám cưới, đêm tân hôn, tôi muốn được nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Nhưng lạ giường nằm mãi chưa thể ngủ được, tôi gọi chồng dậy nói chuyện. Tôi khoe tiền thưởng Tết của mình năm nay chắc được hơn 15 triệu. Tôi bảo số tiền đó sẽ dành để tiết kiệm sinh con và tôi hỏi tiền thưởng của chồng thế nào. Thấy chồng im lặng không nói, tôi lo lắng hỏi lại. Anh ngập ngừng nói là đã nghỉ việc nửa năm nay.

Lời chồng nói mà tôi không dám tin vào tai mình nữa. Chuyện lớn thế này, sao anh lại giấu tôi, vậy những tháng vừa rồi anh đã làm gì. Anh sợ tôi biết chuyện bạn trai mất việc sẽ bỏ rơi, thế nên luôn nói dối về chuyện đi làm, thực ra anh chỉ ở nhà sống dựa vào bố mẹ. Tôi bảo có rất nhiều việc, nghỉ chỗ này thì có thể kiếm chỗ khác, thanh niên khỏe mạnh, sao lại ở nhà ăn bám ông bà già. Anh bảo đã đi kiếm việc làm nhưng toàn những việc vất vả lương thấp nên nản.

Ảnh minh họa: Internet Chuyện đã qua thì cho qua, có nói lại cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi hỏi sang năm mới chồng dự định làm việc gì để kiếm tiền. Anh trả lời rằng có một cậu bạn đã đi lao động nước ngoài được hơn 1 năm, mỗi tháng gửi về cho vợ con được 20 triệu. Người bạn ấy nói nếu chồng tôi muốn đi thì sẽ bảo lãnh cho, chỉ cần chuẩn bị khoản tiền hơn 170 triệu là đủ. Chồng hỏi tôi có khoản tiền nào không đầu tư cho anh đi lao động nước ngoài. Sau này anh sẽ trả nợ cho vợ đủ cả gốc lẫn lãi. Tôi bảo chuyện tiền nong vợ có thể lo cho chồng nhưng không biết anh có đủ kiên trì làm việc không nữa. Yêu nhau 3 năm mà anh đã thay đổi công ty 4 lần do anh không chịu đựng được khó khăn vất vả. Ra nước ngoài, phải làm nhiều thời gian, công việc cực hơn nữa, làm sao chồng chịu nổi. Tôi sợ đi làm được vài tháng, chồng nản đòi về nước, lúc đó số tiền tôi bỏ ra sẽ mất sạch. Chồng giơ tay hứa là từ nay sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, không bao giờ để tôi phải thất vọng lo lắng nữa. Tôi không biết lời nói của chồng có đáng tin tưởng không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với, có nên đầu tư cho chồng đi lao động nước ngoài?

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