Háo hức đợi đêm động phòng, vừa mới mở thứ này ra thì chồng bất ngờ nổi cơn điên, cho tôi một cái tát 'nảy lửa'

Tâm sự 16/02/2023 18:18

Khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng đặt lễ đen là phong bì 10 triệu. Tôi nghĩ tình yêu mới đáng quý, lễ đen chỉ có giá trị tượng trưng nên không bận tâm nhiều ít, chỉ cần tôi được ở bên chồng tôi là đủ.

Gia đình chồng tôi ở quê, điều kiện có hơi kém hơn nhà tôi nhưng tôi không phải người quan tâm vật chất. Chỉ cần chồng tôi hiền lành chăm chỉ, vợ chồng ăn đời ở kiếp yêu thương nhau là được.

Khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy nhiều lần gạ gẫm quan hệ, nói sẽ chăm sóc tôi chu đáo nhưng tôi là túyp con gái truyền thống nên thẳng thừng từ chối. Tôi bảo anh hãy đợi cho đến khi chúng tôi kết hôn. Anh nhiều lần muốn tôi nhưng tôi nhất quyết không cho.

Khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng đặt lễ đen là phong bì 10 triệu. Tôi nghĩ tình yêu mới đáng quý, lễ đen chỉ có giá trị tượng trưng nên không bận tâm nhiều ít, chỉ cần tôi được ở bên chồng tôi là đủ.

Bố mẹ tôi thì nói sẽ mua cho hai đứa một căn nhà. Tôi từ chối luôn. Tôi bảo bố mẹ rằng vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, rồi chúng tôi sẽ mua được nhà.

Háo hức đợi đêm động phòng, vừa mới mở thứ này ra thì chồng bất ngờ nổi cơn điên, cho tôi một cái tát 'nảy lửa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi kết hôn ít lâu sau đó. Vào ngày cưới, mẹ tôi đưa cho tôi một phong bì hồi môn và dặn dò tôi phải sống thật tốt. Tôi ôm mẹ khóc. Đêm tân hôn, chồng tôi mở phong bì hồi môn ra xem, thấy chỉ có 20 triệu đồng trong đó. Đột nhiên anh ấy tức giận không giấu được, hỏi tại sao bên nhà tôi có thể cho con gái đi lấy chồng số của hồi môn ít ỏi như vậy, anh tưởng bố mẹ đưa cho giấy tờ nhà.

Tôi bảo rằng tôi không lấy nhà. Anh lại nói: "Thế thì bố mẹ cũng phải cho cái gì tương xứng cái nhà một chút chứ. 20 triệu còn chưa đủ tiền bù lỗ cho nhà trai lo đám cưới với sính lễ". Cứ như vậy, anh ấy cằn nhằn mãi.

Một thôi một hồi rồi tôi cũng được tắt đèn đi ngủ. Thời khắc mong đợi bao lâu nay của chúng tôi cuối cùng rồi cũng tới. Tôi trao gửi cho chồng tôi đời con gái của mình. Trái với suy nghĩ của tôi về lần đầu tiên dịu dàng, nhẹ nhàng, chồng tôi làm chuyện đó khá vồ vập.

Khi xong xuôi, chồng tôi nhìn xuống tấm khăn trải dưới giường, thấy nó vẫn y nguyên không có vết gì trên đó thì liền hỏi tôi có còn trinh không. Tôi rùng mình rồi khóc. Không thể tin anh ấy lại sỗ sàng hỏi tôi như vậy, anh ấy không tin tôi hay sao? Tôi thật sự không biết vì sao tấm khăn trải giường đó không lưu lại dấu vết còn con gái nào, nhưng tôi chưa từng làm chuyện đó với ai cả.

Vừa thất vọng về chồng, vừa bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, tôi không biết phải giải thích thế nào nên chồng tôi càng giận dữ. Anh ấy đánh tôi thô bạo, quát vào mặt tôi: "Mày lừa tao à!" rồi mạt sát tôi là mất nết lâu rồi còn ra vẻ thanh cao.

Tiệc cưới mẹ chồng trao 5 cây vàng trĩu cổ rồi thì thầm to nhỏ, sau đêm tân hôn tôi quyết ly hôn rồi khinh bỉ ra mặt

Tiệc cưới mẹ chồng trao 5 cây vàng trĩu cổ rồi thì thầm to nhỏ, sau đêm tân hôn tôi quyết ly hôn rồi khinh bỉ ra mặt

Mẹ chồng vừa trao vàng cho tôi vừa nghiến răng nghiến lợi nói như vậy. Tôi cứng người, không duy trì nổi nụ cười hình thức nữa. Vàng trên người trĩu nặng, tim tôi còn thấy nặng nề hơn gấp bội.

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