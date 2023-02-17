Thử lòng chồng của bạn thân vì được nhờ cậy, tôi tự đẩy đời mình vào 'ngõ cụt' chỉ sau một đêm

Tâm sự 17/02/2023 15:15

Người bạn thân nhờ thử lòng không còn là bạn trai nữa mà đã là chồng. Thấy tôi đắn đo, Vy cam đoan sẽ không oán trách hay giận hờn tôi dù kết quả có như thế nào. Thấy tội cho bạn, tôi nhận lời.

Gặp lại sau 4 năm, tôi bất ngờ khi biết Vy - bạn thân của mình thời đại học - đã có chồng nhưng không hạnh phúc. Bởi Vy là người rất xinh xắn, dịu dàng, ăn nói chuẩn mực lại có việc làm ổn định, mức lương khá. Gia đình cô ấy cũng giàu có và là hậu thuẫn vững chắc cho con cái. Chẳng có lý do gì để 1 người phụ nữ hoàn hảo như vậy nhưng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc cả.

Vy buồn bã rơi nước mắt, kể chuyện chồng mình cũng giỏi giang nhưng quá kiệm lời. Chưa bao giờ anh ấy nói yêu hay thể hiện sự quan tâm với vợ trước mặt người ngoài. Đến nỗi Vy không hiểu là chồng có còn yêu mình hay không? Tâm sự 1 hồi, Vy bỗng nhờ tôi thử lòng chồng cô ấy.

Trước đây, khi còn học đại học, tôi cũng từng làm điều này 1 lần. Cũng nhờ tôi mà Vy phát hiện ra bản chất thật của bạn trai mình và chia tay kịp thời. Nhưng lần này thì khác, người bạn thân nhờ thử lòng không còn là bạn trai nữa mà đã là chồng. Thấy tôi đắn đo, Vy cam đoan sẽ không oán trách hay giận hờn tôi dù kết quả có như thế nào. Thấy tội cho bạn, tôi nhận lời.

Thử lòng chồng của bạn thân vì được nhờ cậy, tôi tự đẩy đời mình vào 'ngõ cụt' chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vy đưa số điện thoại, tôi giả vờ gọi nhầm số rồi nhắn tin, thả thính này nọ. Chúng tôi cũng hẹn nhau đi ăn, đi uống cà phê vài lần. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở chuyện đi uống cà phê thôi, ngoài ra không phát sinh thêm bất cứ điều gì khác. Nhưng qua những lần tâm sự, tôi và Vy nhận ra 1 sự thật đắng lòng: Chồng Vy không hề yêu cô ấy. Vì thế Vy quyết định ly thân một thời gian.

Tôi cứ tưởng nhiệm vụ thử chồng bạn thân của mình đã xong, tôi có thể quay về cuộc sống bình thường thì lại xảy ra biến cố. Hoài, chồng chưa cưới của tôi, vô tình phát hiện những dòng tin nhắn giữa tôi và chồng Vy. Anh ấy ghen tuông, giận dữ, cho rằng tôi đã phản bội. Dù tôi khẳng định mình không làm gì có lỗi với anh ấy cả và Vy có thể làm chứng nhưng Hoài vẫn đòi hủy hôn.

Tự dưng tôi rơi vào cảnh tình ngay lý gian và tự đẩy cuộc hôn nhân của mình vào vực thẳm. Giờ nếu như Hoài công khai hủy hôn thì tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ và mặt mũi đâu mà sống nữa chứ? Tôi nên làm gì đây?

Chồng mất chưa được bao lâu, tôi như 'sét đánh ngang tai' khi chị giúp việc hé lộ bí mật động trời đã giấu nhiều năm qua

Chồng mất chưa được bao lâu, tôi như 'sét đánh ngang tai' khi chị giúp việc hé lộ bí mật động trời đã giấu nhiều năm qua

Khi điện được bật lên tôi hoảng hồn nhìn thấy chị giúp việc đang hùng hục đạp xe thể dục như một người điên. Dù nhìn thấy bà chủ nhưng chị ta vẫn không dừng lại mà vừa đạp xe vừa nói lảm nhảm khiến tôi thấy sợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường