Thầy bói phán đầu năm có tin vui, ngờ đâu chuyện buồn ập đến khiến tôi choáng váng, mất ăn mất ngủ mấy đêm

Tâm sự 18/02/2023 08:56

Hiện tại, tôi cảm thấy rất buồn. Kiểu như mình đặt niềm tin quá nhiều mà kết quả không như ý. Trước nay, tôi rất thích xem bói, mặc dù thầy phán có chuyện đúng, có chuyện sai.

Cưới chồng 3 năm nhưng chưa có con, tôi thường đi xem bói hỏi chuyện con cái, gia đạo. Tôi cứ canh cánh chuyện không có con thì chồng sẽ tìm vợ khác. Từ đó, bản thân mù quáng tin tưởng bói toán.

Chuyện là cuối năm 2022, mấy chị em trong xóm rủ tôi đi xem bói. Các chị bảo thầy bói này giỏi lắm, xem được tử vi, chỉ tay, thậm chí gọi người âm về hỏi chuyện. Thầy xem cho tôi, nói đúng nhiều chuyện khiến tôi tin tưởng vô cùng. Tôi càng vui hơn khi thầy nói có cách giúp tôi có con trai. Thầy nói tôi chỉ cần nộp 2 triệu đồng để mua lễ vật cúng cho bề trên.

Tôi không nghi ngờ liền đưa tiền nhờ thầy lo chuyện cúng bái. Vài ngày sau, thầy gọi tôi đến và thông báo: “Ra Giêng vợ chồng chị sẽ có tin vui”. Tôi mừng quá, liền biếu thêm tiền để cảm ơn thầy. Tôi đem chuyện này kể cho chồng nghe thì anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Thầy bói phán đầu năm có tin vui, ngờ đâu chuyện buồn ập đến khiến tôi choáng váng, mất ăn mất ngủ mấy đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, mọi chuyện đến với tôi không đúng như lời thầy bói phán. Ngay ngày mùng 6 Tết, bố chồng tôi đột ngột qua đời. Việc này khiến chồng và mẹ chồng tôi rất sốc, gia đình trong ngoài rối ren. Đến lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi vào dự đoán của thầy bói. Chuyện vui không thấy đến mà chuyện buồn lại đến bất ngờ.

Đâu chỉ có vậy, trong lúc lo chuyện ma chay cho bố, chồng tôi vứt điện thoại trong phòng. Điều mà anh chưa từng làm, bởi lúc nào anh cũng giữ điện thoại kề bên. Tôi tò mò mở điện thoại của anh xem. Sau khi xem nhật ký cuộc gọi, tôi mở đến phần tin nhắn thì gần như chết lặng. Tôi nhìn thấy tin nhắn trả kết quả xét nghiệm nam khoa của anh từ Bệnh viện Bình Dân. Hóa ra, anh mắc phải một căn bệnh hiếm gặp khiến bản thân bị vô sinh.

Bấy lâu nay, vợ chồng tôi đều rất mong ngóng chuyện con cái, riêng tôi khát khao ấy càng mãnh liệt hơn. Nhiều lần tôi đề nghị chồng đi khám hiếm muộn cùng mình. Thế nhưng, anh luôn tìm cách né tránh, nhất định không chịu đi khám. Vậy mà, anh lại lẳng lặng đi khám một mình.

 

Qua chuyện lần này, tôi biết việc mình đặt niềm tin vào bói toán quả thật rất sai lầm. Tôi rất buồn và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, không chỉ bị chồng giấu giếm chuyện động trời mà còn bị thầy bói lừa gạt.

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