Đêm nào chồng cũng thắp nến thơm trước khi đi ngủ, cứ tưởng lãng mạn, tôi rụng rời tay chân khi biết sự thật phía sau

Tâm sự 19/02/2023 05:55

Chúng tôi kết hôn vì sự thúc ép của hai bên gia đình. Vả lại lúc ấy tôi cũng đã mang thai 3 tháng. Thành ra chẳng còn thời gian để tìm hiểu kỹ chồng mình. Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu thấy cuộc hôn nhân mà mình hằng mong ước có vấn đề rõ rệt.

Tôi lấy chồng mới được nửa năm. Thú thật khi đến với anh, tôi biết anh đã từng có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Nhưng thời bây giờ, mấy ai lấy mối tình đầu. Hơn nữa khi đến với nhau, chồng cũng khá tốt với tôi. Anh còn quan tâm đến gia đình nhà tôi, ngay cả khi chúng tôi chưa chính thức trở thành vợ chồng.

Chúng tôi kết hôn vì sự thúc ép của hai bên gia đình. Vả lại lúc ấy tôi cũng đã mang thai 3 tháng. Thành ra chẳng còn thời gian để tìm hiểu kỹ chồng mình. Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu thấy cuộc hôn nhân mà mình hằng mong ước có vấn đề rõ rệt.

 

Ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng có kéo tôi vào phòng nói chuyện riêng. Bà bảo tình đầu của chồng tôi là một cô gái đã không còn trên đời này nữa. Hôm ấy chồng tôi vì uống rượu với bạn nên không đến chỗ làm đón chị ấy. Chị ấy phải đi xe máy về một mình. Đi được một đoạn, chị ấy bị ngã rồi cuốn vào gầm xe tải và tử vong.

Chồng tôi luôn ôm ân hận trong lòng nên bao lâu nay không quên được người cũ. Anh vẫn giữ những kỷ vật của chị ấy. Mẹ chồng sợ tôi không thể thông cảm nên đã nói trước mọi chuyện. Nghe xong, tôi cũng ngậm ngùi thương cảm.

Đêm nào chồng cũng thắp nến thơm trước khi đi ngủ, cứ tưởng lãng mạn, tôi rụng rời tay chân khi biết sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm tân hôn, anh đốt nến thơm và lên giường nằm. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ có một đêm lãng mạn. Nhưng vài phút sau, chồng tôi đã vào giấc ngủ. Những ngày sau đó cũng vậy, sau khi sinh hoạt vợ chồng xong là anh thắp nến, tắt điện rồi ngủ. Tôi đã hỏi nhưng chồng không nói, anh còn bảo từ lâu, anh đã quen với việc thắp nến thơm trước khi đi ngủ.

Thú thật tôi đang mang thai và hoàn toàn không thích mùi nến thơm nên tôi mang hết nến trong nhà cho người khác. Chồng tôi vào phòng không thấy đâu, anh điên cuồng hỏi tôi số nến thơm đang còn trong nhà. Biết nhà đã hết, anh lao ra ngoài đi mua.

Một lúc sau chồng tôi về nhà, anh nổi khùng lên với tôi. Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn mọi người ạ. Khổ thân tôi, vì vài cây nến mà xích mích với chồng. Trong lúc to tiếng, chồng tôi buột miệng nói anh ám ảnh về chuyện năm xưa nên mất ngủ suốt một thời gian dài. Sau đó anh sợ bóng tối nên phải thắp nến và ngửi mùi hương đó mới có thể yên tâm ngủ được. 

Nghe những lời ấy nói ra từ chính miệng chồng mình, lòng tôi xót xa vô cùng. Tôi không biết nên làm gì để chồng thoát ra khỏi quá khứ. Mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên được không?

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Thấy chiếc hũ đựng tiền của vợ chồng tôi, chị gái hỏi một câu khiến tôi tỉnh ngộ ngay lập tức

Tôi còn hào hứng lấy chiếc hũ xuống, đếm xem còn lại bao nhiêu tiền. Còn hơn 7 triệu dù đã gần cuối tháng rồi. Như vậy, chúng tôi chi tiêu cũng ít và chẳng phung phí mấy.

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