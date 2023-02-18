Được bố chồng ưu ái đến 'sướng như tiên', vài ngày sau tôi hoảng hốt khi đón nhận lời nhờ vả oái oăm này

Tâm sự 18/02/2023 07:37

Bố chồng tôi rất khắt khe với con trai, ông lúc nào cũng giáo huấn con trai là cố gắng công việc thật tốt để cuộc sống sau này ổn định, phát triển. Đi làm về nhà phải quan tâm tới vợ con, giúp được gì thì phải sẵn lòng, không phân biệt việc đàn ông hay đàn bà. Chồng tôi ngoan ngoãn, chỉn chu chắc cũng một phần ảnh hưởng từ bố chồng.

Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn được gần 3 năm. Kết hôn xong, tôi về ở nhà chồng và được đón nhận rất nồng hậu. Kinh tế nhà chồng tôi vững vàng, nhà cửa khang trang nên tôi rất yên tâm về đó ở, không nghĩ đến chuyện ở riêng. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, quan tâm tới các con. Đặc biệt là bố chồng tôi, ông rất chăm chỉ và chiều con dâu.

Ở nhà chồng, trong khi hàng ngày chồng tôi rất bận thường đi sớm, về muộn thì bố chồng tôi lại rất chăm chỉ. Buổi sáng, bố chồng tôi dậy từ rất sớm, đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà. Mặc dù tôi muốn giúp, song bố chồng tôi đều không cho, còn bảo tôi ngủ cho đủ giấc để đi làm cho đảm bảo công việc.

Buổi chiều về nhà cũng thế, bố chồng tôi đã chuẩn bị gần như hết mọi thứ, tôi và mẹ chồng vào bếp chút xíu là xong. Có thể nói, công việc hàng ngày của tôi chắc chỉ mỗi rửa bát buổi tối vì thực sự công việc này tôi không nỡ để cho bố mẹ chồng làm. Nếu khách đến chơi mà thấy cảnh con dâu ngồi chơi, bố mẹ chồng rửa bát thì tôi mất mặt lắm.

Bố chồng tôi rất khắt khe với con trai, ông lúc nào cũng giáo huấn con trai là cố gắng công việc thật tốt để cuộc sống sau này ổn định, phát triển. Đi làm về nhà phải quan tâm tới vợ con, giúp được gì thì phải sẵn lòng, không phân biệt việc đàn ông hay đàn bà. Chồng tôi ngoan ngoãn, chỉn chu chắc cũng một phần ảnh hưởng từ bố chồng.

Tôi rất yên tâm về chồng, tin tưởng ở anh ấy. Cái lợi khi ở nhà chồng ngoài được bố mẹ chồng giúp đỡ việc nhà ra thì chồng tôi không dám chơi bời, hư hỏng cũng không dám. Cái may của tôi nữa đó là giữa nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ chỉ cách nhau hơn 10 cây số, tôi cũng thường xuyên về thăm bố mẹ đẻ.

Được bố chồng ưu ái đến 'sướng như tiên', vài ngày sau tôi hoảng hốt khi đón nhận lời nhờ vả oái oăm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi đâu tôi cũng tự hào, nói tốt về nhà chồng, nhất là bố chồng tôi. Mấy năm nay, bố chồng tôi quý mến, thân thiện với nhà thông gia khiến hai gia đình rất thân thiết, hay qua thăm hỏi nhau. Tuy nhiên, gần đây tôi nhận ra nhiều điểm đáng phải bận tâm khi mỗi lần về nhà mẹ đẻ chơi đều nhận được những lời hỏi han, nhờ vả của bố chồng.

Bố chồng tôi quan tâm nhiều đến mẹ tôi, hay hỏi bà khỏe không, sống có hạnh phúc không, ít nhắc tới bố tôi. Mỗi lần về nhà là bố chồng tôi cũng chuẩn bị cho quà biếu thông gia, quà cho bố tôi ít mà mẹ tôi thì nhiều. Bố chồng tôi dặn dò kỹ: "Con cứ nói là quà của vợ chồng con mua, đừng có bảo của bố nhé, kẻo ông bà lại từ chối. Thỉnh thoảng con đón bà sang chơi với cháu ngoại ít hôm cũng được…".

Buột miệng thắc mắc vài câu với mẹ đẻ, nào ngờ bà mới nói rõ lý do: "Hồi còn trẻ, ông ấy cũng hay đến xóm mình chơi với mấy thanh niên còn sang cả nhà mình chơi nữa, còn viết cả cho mẹ mấy lá thư nữa. Đến lúc mẹ yêu và cưới bố con thì từ đó không thấy ông ấy tới chơi nữa. Bây giờ mẹ mới nghĩ là chắc bố chồng con hồi đó thích mẹ nên giờ mới có thiện cảm với con, quan tâm đến mẹ. Con đừng tiết lộ điều này nhé, kẻo hai nhà bất hòa".

Hóa ra, bố chồng quý mến con dâu, quan tâm tới nhà thông gia là do có tình cảm từ trước. Thú thực, biết được chuyện này khiến tôi rất khó xử bởi bố chồng chiều chuộng tôi, mà quan tâm tới bố mẹ đẻ tôi cũng hơi quá so với thông thường. Bố chồng hay nhờ tôi mấy chuyện có liên quan tới mẹ đẻ của tôi khiến tôi tìm cách né tránh, không biết phải ứng xử ra sao và cảm thấy lo sợ.

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