Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng ba chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong

Tâm sự 08/06/2026 22:00

Sau khi tôi sinh con thì không có thời gian chăm sóc bố chồng như trước. Dù có cô giúp việc nhưng vì là lần đầu làm cha làm mẹ nên vợ chồng tôi đều lúng túng. Tôi định bụng để con lớn thêm một chút thì sẽ ổn hơn, tôi và chồng sẽ dành thời gian cho bố chồng nhiều hơn.

Từ ngày lấy chồng, tôi không phải gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu vì vợ chồng tôi ở cùng bố chồng. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng ở vậy nuôi chồng tôi ăn học nên người. Sau khi chúng tôi kết hôn, ông cũng không có suy nghĩ tái hôn để có người chăm sóc. Ông quý mến tôi, xem tôi như con ruột của mình.

Lấy nhau một năm thì tôi và chồng đón con đầu lòng. Ngày trước trong nhà không cần thuê người giúp việc vì hai vợ chồng tôi cùng nhau làm. Nhưng từ ngày tôi bầu bí thì chồng làm không hết, càng không thể để bố chồng lớn tuổi làm. Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc, sau khi chọn lựa thì ưng ý một cô giúp việc đã 45 tuổi. Cô ấy làm việc gọn gàng, chăm chỉ, lại có kinh nghiệm nuôi trẻ con.

Sau khi tôi sinh con thì không có thời gian chăm sóc bố chồng như trước. Dù có cô giúp việc nhưng vì là lần đầu làm cha làm mẹ nên vợ chồng tôi đều lúng túng. Tôi định bụng để con lớn thêm một chút thì sẽ ổn hơn, tôi và chồng sẽ dành thời gian cho bố chồng nhiều hơn.

Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng ba chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một tối, sau khi ru con ngủ, tôi đi xuống phòng bếp uống nước. Khi đi gần đến phòng của bố chồng, tôi bất ngờ nghe tiếng ông rên rỉ. Càng đi gần đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng cô giúp việc, tôi ngờ ngợ ra điều gì đó mờ ám. Tôi lén lút đi tới nhìn vào khe cửa phòng ngủ của bố chồng thì chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong.

Bố chồng của tôi đang nằm trên giường, cô giúp việc đang xoa bóp lưng cho ông. Có lẽ vì đau nhức lắm nên ông mới rên rỉ như thế. Thấy có tiếng động bên ngoài thì cô giúp phát hiện tôi đến, nhìn tôi ngại ngùng. Tôi ra dấu nói cô ấy ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc, để bố chồng nghỉ ngơi.

Tôi nghe cô giúp việc nói bố chồng của tôi bị đau lưng hai tuần nay nhưng không nói cho vợ chồng tôi biết. Ông sợ làm phiền chúng tôi chăm sóc con nhỏ. Ông không giúp được gì đã đành, cũng không muốn chúng tôi phải lo lắng nên nhờ cô giúp việc vào phòng xoa bóp giúp. Nhưng tình trạng đau lưng của bố chồng ngày một nặng, cô giúp việc có xoa bóp cũng không đỡ.

Ngay hôm sau, vợ chồng tôi đưa bố chồng đến bệnh viện khám. Bác sĩ trách chúng tôi sao không đưa ông đến sớm hơn, nhưng cũng may là vẫn còn điều trị kịp thời. Bố chồng tôi tỏ vẻ ái ngại. Tôi và chồng luôn động viên ông, vì chúng tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Nhiều khi tôi nghĩ hay là tìm cho bố chồng một người chăm sóc riêng, như thế sẽ tiện hơn không? Nhưng tôi vẫn cứ lo là ông không đồng ý. 

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ một sự thật

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ một sự thật

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn. Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Tâm sự 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Qua đêm nay, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng ba chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng ba chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Sau ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 9/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc đúng 9/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đại gia bị cô gái nghèo từ chối lời cầu hôn và cái kết “rụng tim” sau 5 năm gặp lại

Đại gia bị cô gái nghèo từ chối lời cầu hôn và cái kết “rụng tim” sau 5 năm gặp lại

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong phòng tắm nhà mình

Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong phòng tắm nhà mình

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ về chơi, tôi thấy lạ liền hỏi thì nghe chị nói câu chấn động

Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ về chơi, tôi thấy lạ liền hỏi thì nghe chị nói câu chấn động

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 9/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Ba 9/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy

Tàu hỏa tông văng xe tải ở Hà Nội, cát đổ xuống vùi lấp nhiều xe máy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đại gia bị cô gái nghèo từ chối lời cầu hôn và cái kết “rụng tim” sau 5 năm gặp lại

Đại gia bị cô gái nghèo từ chối lời cầu hôn và cái kết “rụng tim” sau 5 năm gặp lại

Ly hôn vợ 3 năm, ngày tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn vợ 3 năm, ngày tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Cãi nhau với chồng chạy ra khách sạn ngủ, sáng dậy tôi ‘vỡ tim’ khi thấy người nằm bên cạnh

Cãi nhau với chồng chạy ra khách sạn ngủ, sáng dậy tôi ‘vỡ tim’ khi thấy người nằm bên cạnh

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì sững người tại chỗ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì sững người tại chỗ

Chồng đòi ly hôn đuổi vợ con ra khỏi nhà, một năm sau tôi đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Chồng đòi ly hôn đuổi vợ con ra khỏi nhà, một năm sau tôi đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ