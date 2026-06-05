Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến quỳ lạy mà tôi điếng người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Tâm sự Eva 05/06/2026 16:00

Minh vừa mới mở cửa ra thì tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm ngẩng khuôn mặt bơ phờ lên nhìn chúng tôi.

Tôi và Minh yêu nhau đã một năm. Tôi tình cờ quen biết Minh khi cả hai cùng đi vào một quán cà phê. Minh chủ động làm quen và theo đuổi tôi. Minh là kiểu đàn ông có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định, lại có nhà riêng trong thành phố. Yêu nhau một năm, tôi càng thấy cả hai hòa hợp, chỉ cần thêm một bước cầu hôn của anh thì tôi liền đồng ý.

Chúng tôi đã lên kế hoạch khoảng nửa năm nữa sẽ kết hôn, một năm sau thì có con. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về tương lai có Minh, có gia đình nhỏ của cả hai.

Dù qua lại đã một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà người yêu chơi. Thời gian qua, chúng tôi hẹn hò rất trong sáng, chưa từng đi qua giới hạn. Tôi đinh ninh lần này sẽ là lúc chín muồi để cả hai bước thêm một bước gần gũi thân mật hơn. Đêm đó, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau rồi mua bia, đồ ăn vặt về nhà của Minh.

Minh vừa mới mở cửa ra thì tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm ngẩng khuôn mặt bơ phờ lên nhìn chúng tôi. Vừa thấy Minh bước vào thì bà ấy lao đến quỳ sụp dưới chân anh, khóc nấc lên rồi nói:

Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến quỳ lạy mà tôi điếng người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này. Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.

Tôi không biết chuyện gì nhưng theo những gì bà ấy nói thì đây là mẹ của người yêu. Tôi vội vàng đi tới đỡ bác dậy nhưng Minh tỏ ra rất tức giận, anh kéo lấy tay tôi, ý bảo là tôi cứ đứng yên đừng làm gì. Mẹ của Minh thấy tôi thì nhào tối ôm lấy chân của tôi. Bà ấy càng khóc to hơn. Minh lớn tiếng nói mẹ đừng khóc nữa, có gì từ từ rồi nói.

Khi nghe mẹ của Minh kể, tôi chết sững rối bời. Mẹ của Minh nợ bọn cho vay nặng lãi gần 10 tỷ. Bà vốn mê đánh bài, vướng vào nợ nần không chỉ một lần này. Nhưng Minh chưa từng kể tôi. Anh cố gắng đi làm trả nợ cho mẹ hết lần này đến lần khác.

Minh trừng mắt tức giận hỏi mẹ vì sao đã nói là bỏ rồi mà vẫn thế? Anh hỏi mẹ vì sao cứ làm khổ con của mình như vậy? Mẹ anh chỉ biết khóc, van xin con trai giúp mình lần cuối.

Tôi ra về mà trong lòng rối bời. Tôi biết Minh cũng rất khổ tâm khi có người mẹ mê cờ bạc, gây nợ khắp nơi. Anh đã cố gắng rất nhiều để tự kiếm tiền mua nhà, phụng dưỡng mẹ mình, còn giúp bà trả nợ không ít. Nhưng mẹ của anh ham mê cờ bạc không bỏ tính, giờ số nợ lên tới 10 tỷ thật sự rất lớn.

Tôi biết Minh không bao giờ có thể cắt đứt với mẹ của Mình. Nếu tôi lấy anh, tôi cũng phải cùng anh gánh món nợ lần này và cả tương lai nếu mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy. Nếu tôi muốn chia tay thì có phải quá thực dụng và cạn tình cạn nghĩa với Minh quá không? Tôi khó nghĩ quá.

Ly hôn chồng hơn 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Ly hôn chồng hơn 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Một hôm tôi đi ăn liên hoan với công ty đến nửa đêm mới về. Hôm đó tôi biết chồng cũ sẽ sang thăm con, tôi còn nói anh mang con về nhà, vì tôi sẽ về nhà muộn. Chồng cũ hỏi tôi đi đâu, tôi nói dối rằng mình đi hẹn hò. Anh cúp máy chẳng nói một lời nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận anh ta thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận anh ta thấu xương

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Áp dụng phác đồ đa mô thức, Vinmec Central Park phẫu thuật thành công ca u não phức tạp cho bệnh nhân Campuchia

Áp dụng phác đồ đa mô thức, Vinmec Central Park phẫu thuật thành công ca u não phức tạp cho bệnh nhân Campuchia

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Tử vi thứ Bảy 6/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Bảy 6/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn chồng hơn 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Ly hôn chồng hơn 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với những gì mất thấy tai nghe

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với những gì mất thấy tai nghe

Bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người vì sốc nặng

Bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người vì sốc nặng

Gần 30 tuổi bị thúc cưới, tôi lấy đại cậu bạn thân rồi đêm tân hôn sốc khi phát hiện bí mật trên cơ thể chồng

Gần 30 tuổi bị thúc cưới, tôi lấy đại cậu bạn thân rồi đêm tân hôn sốc khi phát hiện bí mật trên cơ thể chồng

Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc